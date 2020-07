Denizcilerin gözüyle teknede tatil

Kovid-19 tatil alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirip yat turizmini öne çıkardı. Maviliklerin üstünde olmak tatilciler için elbette cazip, peki mürettebat için durum nasıl? Bu sorunun yanıtını uzmanlarından öğrendim.



Her ikisi de iyi eğitimli ve denizciliği yaşam biçimi haline getirmiş başarılı kişiler. Emrah Özkan, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra rotasını Göcek’e çevirmiş bir kaptan. Eşi Pınar Özkan da yabancı firmalardaki görevlerinin ardından mavilikleri seçen, çocukluğu dedesi Necat Boztepe’nin 15 metrelik guletinde geçmiş bir deniz sevdalısı. Özkan çifti, yerli ve yabancı turistleri yıllardır Göcek’te bağlı bulunan Maitresse’de ağırlıyor.











Emrah Özkan, 149 GRT Yat Kaptanlığı ehliyeti sahibi. Eşi de yakında bu belgeyi alacak. Kovid-19 varlığını sürdürdüğü için özellikle hijyen konusuna özen gösteriyorlar. Örneğin, Türkiye’de Gastronomi Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe’nin öncüsü olduğu, seyahat şirketleri, özel restoranlar, lüks oteller ve yat turizmi şirketlerinin başvurduğu “GT Hijyen Belgesi” almak için başvuran çift, yakında konuyla ilgili eğitimden geçecek. Yat turizmi şirketleri, “ www.gastronomiturizmidernegi.com.tr ” sayfasından bilgi edinebilir.



Güvenli ağırlama



İşin diğer boyutuna gelince… Özkan çifti teknelerinde özel dezenfeksiyon cihazı bulunduruyor. On kişilik ve 22 metrelik lüks motoryatın kapalı alanları her tur değişiminde veya üç günde bir benzalkonyum klorür içeren hijyen maddesiyle dezenfekte ediliyor. Ayrıca her sabah odalara 20 dakika süreyle ultraviyole lambasıyla ozon sterilizasyonu uygulanıp düzenli aralıklarla havalandırılıyor. Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el dezenfektanları ve misafirlerin kullanması için 3 katlı telli maskeler bulunduruluyor. Karşılama, uğurlama, servis ve seyir esnasında sosyal mesafe kuralı dikkatle uygulanıyor. Bu önlemlerin alındığı Maitresse, misafirlerini Fethiye, Selimiye, Marmaris, Kaş, Kekova başta olmak üzere belirlenen her rotada güvenle ağırlıyor. Önceden planlamak ve gereken izinleri almak kaydıyla Yunan Adaları da sizlere merhaba demeye hazır. Onlara (532) 313 30 93 ve Instagram@mymaitresse üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşçılarının spesiyali fırında kuzu tandır ve zencefil soslu levrek. Sözün özü, teknede tatil yapmak elbette güzel bir seçenek! Ancak öncelikle bütün önlemlerin eksiksiz alındığına emin olun. Gelecek yazım 18 Temmuz Cumartesi günü.











Kitap:



“Bir Üniversite Var Ederken” başlıklı eser, ülkesi ve idealleri için ömrü boyunca özveriyle çalışan, önemli uluslararası başarılara imza atan saygın bir iş insanının, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın imzasını taşıyor. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşunun anlatıldığı kitabı denizciler de keyifle okuyabilir. Çünkü önemli tecrübeler içeriyor. Güler Hanım’ı kitabı için kutluyorum. Kendisine şimdiden sağlık ve mutluluk dolu nice 6 Temmuz’lar diliyorum. Yeni yaşı kutlu olsun. Edinmek isteyenler için bilgi Alfa Yayınları: (212) 511 53 03