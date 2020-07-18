Ege Denizi’nin kartalları

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait botlarımızı maviliklerde ne zaman görsem mutluluk duyarım. Özellikle de Kaan sınıfının sürat ve manevra yeteneğini hayranlıkla izlerim. Bu kez onlarla aynı ortamı paylaşıp Çeşme’de gerçekleştirilen devriyeye katıldım











Türkiye, denizciliğin özellikle kamu güvenliğini ilgilendiren alanlarında oldukça başarılı bir ülkedir. Bunu geçmiş yıllarda izlediğim NATO tatbikatlarında ve uluslararası kriz ortamlarında birçok kez gördüm. Ülkemizin denizlerimizdeki menfaatleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlikler ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından korunuyor. Bir başka deyişle ay yıldızlı bayrağımızı her koşulda başarı ve gururla dalgalandırıyorlar. Bugün İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yönelik bir konuyu paylaşacağım. Ancak öncelikle gurur duyduğumuz sahil güvenlik botlarımızı tasarlayan ve genç yaşta hayata veda eden Kaan Onuk’u saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen özel izinle Çeşme’de görev yapan TCSG 30 Kaan 19 ile maviliklere çıktım. Hava 4 kuvvetinde ve yaklaşık 30 knot süratle esiyordu. Belirlenen koordinatlara varmamız göz açıp kapatıncaya kadar gerçekleşti. Bu da son derece doğal, çünkü Tuzla’da bulunan Yonca Onuk Tersanesi yapımı olan Kaan 19 âdeta uçuyor. TCSG 30 mensupları da son derece dikkatli ve disiplinli. ASELSAN’ın imza attığı yerli ve modern teknoloji sayesinde denizde kuş uçurmuyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar karakol, refakat, keşif, arama ve kurtarma, kaçakçılıkla mücadele, deniz kirliliğini kontrol etme başta olmak üzere verilen her görevin üstesinden başarıyla geliyor. Onlara 158 Alo İhbar Hattı üzerinden 24 saat ulaşmak mümkün. İçişleri Bakanlığı SGK’lığı, Ege Deniz Bölge ve TCSG 30 K’lığının tüm personeline teşekkür ediyorum. Gelecek yazım 1 Ağustos Cumartesi günü. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun.













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Dr. Özgür Deniz Tezcan’ın “Denizciler İçin Pratik Sağlık Rehberi” başlıklı eseri, zehirli balık yaralanmalarından burkulmalara, yanıklardan sıcak çarpmasına kadar birçok konuda önemli bilgiler içeriyor. Naviga Yayınları: (216) 418 51 91Dr. Özgür Deniz Tezcan’ın “Denizciler İçin Pratik Sağlık Rehberi” başlıklı eseri, zehirli balık yaralanmalarından burkulmalara, yanıklardan sıcak çarpmasına kadar birçok konuda önemli bilgiler içeriyor. Naviga Yayınları: (216) 418 51 91









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Camper & Nicholsons Marinas International ve IC İbrahim Çeçen Holding ortaklığıyla kurulan IC Çeşme Marina, kampanyalarına devam ediyor. 3 güne 1,5 gün bağlamaya 2 gün hediye eden modern tesis, misafirlerini VIP konforuyla ağırlıyor. Genel Müdür Can Akaltan’ın vizyonu, kurumsal başarıyı beraberinde getiriyor. Bilgi için 232 712 25 00 no’lu telefona veya info@cesmemarina.com.tr adresine başvurabilirsiniz. Bölgemizden bir güzel haber de Teos Marina’dan. Kurumun deneyimli Genel Müdürü Faruk Günlü, İngiltere merkezli yat kulübü Little Ship Club’un İzmir temsilciliğini üstlendi. Yabancı yat kulüplerinin etkinlik ve toplantılarına düzenli olarak katılan Günlü, “Teos Marina olarak daha çok yatçının ülkemize gelmesi için ilişkileri sıcak tutuyoruz. Bölgemizi ziyaret edeceklere seyirleriyle ilgili bilgi desteği ve indirimli bağlanma imkânı sunuyoruz” diyor.