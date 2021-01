Elektrikli motorlar hem çevreci hem rahat

Doğaya saygılı, karbon izi bırakmayan yeşil enerjiyle çalışan deniz araçlarına ilgi, ülkemizde de yaygınlaşıyor; keyifçi teknelerine yönelik talepte de artış var











Kovid-19 salgını ve ülkemizde amatör balıkçılık hobisinin giderek yaygınlaşması, keyifçi teknelerine yönelik talebi artırdı. Bu durum özellikle kıyı bölgelerimizde net biçimde gözlenirken elektrikli dıştan takma deniz motorlarına yönelik ilgi de giderek artıyor.

Son yıllarda amatör balık avcılığı ve gezi amacıyla kullanılan keyifçi teknelerinde elektrikle çalışan motor sayısı giderek çoğalıyor. Deniz araçlarını doğaya saygılı, karbon izi bırakmayan yeşil enerjiyle çalıştırmak Hollanda, Çin, Almanya ve İskandinav ülkelerinde yıllardır yaygın. İstanbul merkezli Erke Marin, kullanıcı sayısı geçen yıl dünya genelinde 100 binin üzerine çıkan ve 2025 yılında bir milyona ulaşması hedeflenen elektrikli deniz motorlarının ülkemizdeki temsilcilerinden. Çin’de üretilen ePropulsion elektrikli dıştan takma deniz motorlarının 3.6 ve 9 HP gücüne denk gelen modelleriyle sektörde yeni bir akımın öncülüğünü yapıyorlar. 40 ve 80 HP motorlarla ilgili test çalışmaları Hong Kong’da devam ediyor. Büyük ihtimalle yıl sonunda denizcilerimiz yeni seçeneklerle tanışacak.



Her yerde şarj edilebiliyor



1988 yılında kurulan Erke Marin’in CEO’su Selin Kaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bodrum, Marmaris ve Fethiye’deki servisleriyle müşterilerine TSE ve Ticaret Bakanlığı onaylı satış sonrası hizmet sunduklarını belirtiyor. Elektrikli motorların yıldan yıla daha fazla tercih edildiğine işaret eden Kaya, şu bilgiyi veriyor: “Ürün yelpazemizde kürek bordu (SUP) ve kano gibi taşıtlarda kullanılan 1 HP gücündeki modelimiz de mevcut. Spirit 1.0 plus 3 HP modelimiz 1.5 tona kadar yelkenli ile dingi (yelkenli veya kürekli küçük tekne ) ve şişme botlarda, Navy 3.0 6 HP ise 3 tona kadar yelkenli ile şişme ve RİB ( sert tabanlı şişme veya alüminyum bot ) , sandallar ve balıkçı teknelerinde, Navy 6.0 9.9 HP ise 5 tona kadar yelkenli ile sandallar ve balıkçı teknelerinde kullanılabiliyor.” Elektrikli dıştan takma deniz motorlarının yanıcı yakıt içermemesinin tercih edilmelerinde önemli olduğuna dikkati çeken Selin Kaya, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Bataryaları kolayca taşınabildiği için hemen her yerde şarj edilebilir. Ayrıca batmama özelliğine sahip. İple çekilmediği ve hava yapma problemi olmadığı için de ciddi talep görüyor. Amatör denizcileri bir anlamda bakım derdinden kurtarıyor. Motor yağı, filtre, yakıt deposu, kış bakımı, yaz bakımı gibi konularla uğraştırmıyor. Ses seviyeleri inanılmaz düşük. Montajları son derece kolay. Tek kişi rahatlıkla yapabiliyor. Denizcileri çevreci özelliği sayesinde toksit gazlardan da kurtarıyor.”



Hızlı gelişim

Sözün özü sevgili okurlar, elektrikli motorlar hızlı bir gelişim gösteriyor. ePropulsion’un 3 HP’ye karşılık gelen modeli bataryası dâhil 1.999 dolar. 6 HP 2.299, 9.9 HP’ye denk gelen model ise 2.899 dolar. Alternatif seçenekler mevcut. Ortalama seyir süratleri ise Navy 3.0’da 10.2 knot, 6 modelinde ise 15 knot. Aküleri şarj aleti ve batarya durumuna göre 3 ile 6 saat arasında doluyor. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler Erke Marin Satış Müdürü Mehmet Pamuk ile (541) 360 35 12 üzerinden iletişim kurabilir. Gelecek yazım 13 Şubat Cumartesi günü. Tüm denizcilerin pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun.



Kitap:



Yazı ve çizimleri Yücel Köyağasıoğlu’na ait olan “Denizin Kanatlı Perileri Yelkenliler” başlıklı kitap, denizcilik tarihine ışık tutan önemli bir eser. Mimar, tekne tasarımcısı, ressam ve usta bir kaptan olan yazarın kitabını edinmek isteyenler Naviga Yayınlarının (216) 418 51 91 numaralı telefonunu arayabilir. Kısmet’ten Kon-Tiki’ye, Mahmudiye Kalyonu’ndan Kristof Kolomb’un ünlü yelkenlisi Santa Maria’ya kadar birçok bilgiye rastlayacaksınız.



Lezzet: Denizciler keyifli dost sohbetleriyle neşelenen sofraları sever. Bu nedenle yaz aylarında yolunuz mavinin şehri İzmir’e düşerse birkaç saatinizi ayırıp, kentin güzel ilçesi Ödemiş’te bulunan asırlık Töngül Pide’ye uğrayın. Yörenin lezzetleri eşliğinde odun ateşinde pişen pide çeşitlerini tavsiye ederim. Telefon: (232) 545 73 75.