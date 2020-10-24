Fenerbahçe Doğuş Yelken’de hedef olimpiyat

Sarı-lacivertli yelkenciler gelecek yıl Tokyo’da gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarına hazırlanıyor. Millî sporcularımız Alican Kaynar ile Ateş ve Deniz Çınar kardeşler, Türkiye’ye madalya kazandırmayı hedefliyor











Fenerbahçe ülkemizin en köklü camialarının başında geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp yöneticilerinin temel hedefi gelecek yıllarda her alanda uluslararası başarılara imza atılması yönünde. Bu amaçla bütün branşlarla yakından ilgileniyorlar. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Dahası yarışlarda boy gösteren usta bir denizci. Bu nedenle yelken şubesi için güçlü bir rüzgâr ortaya çıkmış durumda. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sorumlusu Selma Altay Rodopman da ilk hedeflerinin 2020 ve 2024 olimpiyatları olduğunu söylüyor. Maviliklerle Foça Yelken İhtisas Kulübü’nde tanışan ve daha sonra Fenerbahçe Doğuş Yelken forması giyen Ateş ve Deniz Çınar’la bu alana sarı-lacivertli camiada adım atan Alican Kaynar, 2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek. Bir başka deyişle onlar tıpkı Ali Koç ve Ferit Şahenk’in olduğu gibi hepimizin madalya umudu.











Madalya umutlarımız



Millî sporcularımız bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Örneğin Ateş ve Deniz, Türkiye’de yedi kez birincilik kürsüsüne çıktı. Avrupa şampiyonalarında pek çok derece elde etti, 2016 Dünya Kupası’nda elde ettikleri altıncılığı bir yıl sonra daha da üste taşıdılar. Alican Kaynar da Dünya ve Avrupa şampiyonalarında adından söz ettiren bir sporcumuz. Geçtiğimiz iki yılda küresel anlamda altıncılığı ve dördüncülüğü var. O finn sınıfında, Çınar kardeşler 470’te yarışacak. Başarı vizyon gerektirir. Bunun bilincinde olan Fenerbahçe yönetimi, Yelken Şubesi’ni ünlü antrenör Malte Philip’e emanet etti. Usta yelkencinin Dünya, Gold Cup ve Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor. Şube sorumlusu Selma Altay Rodopman da ekip ruhuyla hareket ettiklerini belirterek, “Dünya genelinde yelken kulüplerinin sahip olduğu şartlar ve ortaya koydukları hedefler noktasında yeni bir yapılanma programı oluşturduk. Olimpiyatları hedeflememizin yanında altyapıyı güçlendirerek yelkenciliği 7’den 70’e her yaş grubuna sunmak için çalışıyoruz” diyor. Sarı-lacivertli yelkencilerimizin pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun. 7 Kasım 2020 Cumartesi günü Mavi Dünya’da buluşmak dileğiyle esen kalın.

Nice yıllar: En güzel denizim, Ezgim bugün 28 yaşına giriyor. Canım kızıma sağlık ve mutluluk dolu nice güzel yaşlar diliyorum. Uzun yıllar birlikte maviliklerde olmak dileğiyle yolun ve bahtın her daim açık olsun babacığım.



Not: Deniz motorlarının bakımı son derece önemli. İhmal edilmesi halinde üzücü sonuçlara neden olabilir. Konunun püf noktaları nedir? Tekneler marinalarda nasıl kışlatılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Yanıtları gelecek yazımda.



Lezzet: Mütevazı teknemin krom aksamına yönelik ihtiyaçlar olduğunda Manisa’ya mutlaka uğrarım. Şehzadeler kentinin sevilen ismi değerli dostum Ayhan Varoğlu’yla yörenin lezzet duraklarına da giderim. Akhisar’daki Şen Kardeşler, kömür ateşinde kıvamında pişirilerek kimyon, acı biber ve ayranla taçlanan nefis kokoreciyle ünlü. Tavsiye ediyorum. Afiyet olsun. Tel: (236) 413 87 35



Kitap: Bodrum Deniz Müzesi’nin kurumsal yayınevi ilk eserini okurlara sundu. Saner Gülsöken’in “Bodrum Gayıkları” adlı eserini edinmek isteyenler (252) 444 00 48 no’lu telefonu arayabilir. İlçeye yolu düşenler Selen Cambazoğlu yönetimindeki müzeyi yıl boyunca ziyaret edebilir.