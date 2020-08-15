İzmir Körfezi’nin beyaz kelebekleri

Yelkenciliğin özellikle 1950 ve 1960’larda gözde olduğu İzmir, daha sonra sessizliğe büründü. İzmir Özel Türk Koleji Spor ve Yelken Kulübü başta olmak üzere maviliklere sevdalı bir avuç denizsever bu branşı yeniden canlandırmak için çalışıyor.











Savaştepe Köprüsü’nden geçen trenler sel olur İzmir’e akar. İzmir’in denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokar…” Ege’nin incisi, Cahit Külebi’nin böylesine güzel tanımladığı bir kent. Ancak aynı zamanda uzun yıllar kirletilen körfezi nedeniyle maviliğe küsen talihsiz bir şehir. Büyükşehir Belediyesi’nin 1980’li yılların ilk yarısından itibaren kararlılıkla sürdürdüğü büyük kanal projesi ve yapılan arıtma tesisleri bu durumu tersine çevirmeye başladı. Bunun doğal sonucu olarak kentin simge takımları Karşıyaka ve Göztepe, günümüzde milli sporcular yetiştirip uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde etmeye başladı. Kentte yelkenciliğin yeniden canlandırılmasına katkı yapan önemli bir camia daha var. Onlardan söz etmemek haksızlık olur. Çünkü kurumsal öyküleri 1950’li yıllara uzanıyor.

İTK’nin genç yelkencileri

İzmir Özel Türk Koleji (İTK), yaşamına Atatürk devrimleriyle yön vermiş değerli bir eğitimci olan merhum Bahattin Tatış’ın eseri. Kendisini gazeteci olarak 1980’lerde tanıdım. Bilime olduğu kadar sanata ve spora da önem veren seçkin bir öğretmendi. Rahmet ve saygıyla anıyorum. Daha sonra bayrağı Oğuz Tatış devraldı. Günümüzde üçüncü kuşağı temsilen Yiğit Tatış görev başında. İyi bir yelkenci. Bu nedenle İTK Spor ve Yelken Kulübü, geleceğin milli sporcusu olmaya aday gençlere kâr amacı gütmeden kucak açıyor. 50 sporcu Sahil Evleri’nde bulunan merkezde aktif olarak yelken eğitimi görüyor. Bunların beşi kız. Genç yelkencilerin en büyüğü 16, küçüğü 8.5 yaşında. Başarı yolunda her yıl azimle ilerliyorlar. Örneğin Aral Ege, bu sene Türkiye Optimist Şampiyonası’nda rüzgârla yarıştı. Bu başarıda hiç kuşkusuz antrenörleri Tanıl Timuçin ve Taylan Koköz’ün de önemli payı var. İTK Genel Müdürü Yiğit Tatış’ın verdiği bilgiye göre, yelken eğitimlerinde gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarına yönelik özel kontenjanları bulunuyor. Buna yönelik ilk eğitim 17 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Sözün özü, körfezin beyaz kelebekleri, aralarına yeni katılacak arkadaşlarıyla birlikte uzun yıllar yelkenciliğimize renk katacak. Hepsinin pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, (232) 244 05 00 no’lu telefonu arayabilir.











29 Ağustos Cumartesi günü Mavi Dünya’da yeniden buluşmak dileğiyle esen kalın.

En iyi marina

Ödül: Yalıkavak Marina, ülkemize kazandırdığı “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası Ödülü” için bu yıl bir kez daha güçlü rakiplerle yarışıyor. Denizcilerin oylarıyla onları yeniden kürsüye çıkarabiliriz. Haydi Türkiye, her açıdan dünya çapında olan Yalıkavak Marina için https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form adresine girip 28 Ağustos’a kadar oyunuzu kullanın. Kurumun başarılı direktörü Deniz Akaltan’a ekibiyle birlikte bol şanslar diliyorum. Birincilik haklarıdır.



Lezzet: Gourmet Voyage 5, Marmaris’te 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Söğüt’te bulunan Octopus Restaurant, Güneş Karaçetin tarafından düzenlenecek etkinliğe birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde ev sahipliği edecek. Ücret ve katılım hakkında (555) 854 51 01 nolu telefonu arayabilirsiniz.