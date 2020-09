Kanatlı at denizlerde de uçuyor

Türk mitolojisinin Tulpar’ı Yunan söylencelerinde karşımıza Pegasus olarak çıkıyor. Ülkemizin aynı adlı popüler hava yolu şirketi, denizlerde de rüzgârla yarışıyor. Pegasus yelken takımları çalışanlarını motive ederken kurumsal imaja katkı sağlıyor











Günümüzde binlerce çalışanıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan Pegasus Hava Yolları, beş yıldır maviliklerde de boy gösteriyor. Havanın uygun olduğu günlerde onları Marmara’da görürseniz şaşırmayın!

Kurumun dikkatleri toplumsal eşitliğe çekmek amacıyla sürdürdüğü anlamlı bir uygulaması var. Çalışanlarının yer yer yüzde 30’u kadın olan şirket, karma takımlarında yelken açan kadın üyelerine ayrıca kendi takımlarını kurma imkânı sağladı. Bunu geçen yıl hayata geçirdiler. Hedefleri hem kadın ve erkeklerden oluşan karma yelken takımlarının hem de kadın yelkencilerden oluşan ekiplerinin başarılarını daha da artırmak. Pegasus’un yelkencileri kaptan pilot, yardımcı pilot, kabin memuru, kabin amiri, teknik, yer işletme, finans, bilgi teknolojileri, ticaret ve insan kaynaklarında görevli personelden oluşuyor. Yarış ekipleri yakında 25 kişiye ulaşacak. Ancak üye sayıları çok daha fazla ve yıldan yıla artış gösteriyor.

Çocuklara mavi projeler

Pegasus Hava Yolları Yelken Kulübü Başkanı Mustafa Karacan ve takım kaptanı Canan Geçer, bu branşın çalışanların anlık karar alma ve uygulama mekanizmalarına, sorunlara pratik ve kalıcı çözümler bulma reflekslerine olumlu katkı yaptığını belirtiyor. Bu nedenle son beş yılda 150 kişinin yelken sporuna adım attığı kurumun hedefleri arasında büyük ihtimalle personel çocuklarına yönelik mavi projeler de olacak. Sözün özü, salgın dolayısıyla hayatın her alanda yavaşladığı, durgun ruhlar dünyasının esirleri gibi keyifsiz olduğumuz bir dönem yaşanırken onlar her fırsatta maviliklere koşuyor. Hangi yarışlara katıldılar, kaçıncı oldular? Bunların önemi yok. Zira bu yıl kaçan bir derece gelecek yıl elde edilir. Esas olan mavi sevdayı kurumsal yapılarında hayata geçirmiş olmaları, bunca yıldır ayakta tutmaları ve bu özgüveni sergilemeleridir. Hepsini kutluyorum.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve CEO Mehmet T. Nane de alkışı hak ediyor. Çünkü ekonomik türbülansları gerekçe gösterip yelkene verdikleri desteği kesmediler. Gökyüzünün çelik kanatlı dostlarıyla maviliklerde buluşmak dileğiyle esen kalın.

Fotoğraf desteği için Hedef Yelken’e ve Kayıhan Hasırcı’ya teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun. Gelecek yazım 10 Ekim Cumartesi günü.



Sektör: Batı’nın turizm başkenti Çeşme’nin üç marinası var. Her biri sosyal ve ekonomik hayata canlılık katıyor. Örneğin Çeşme Marina… Tekne sahiplerine ve denizcilere sundukları kaliteli hizmet, sahip oldukları modern imkânlar ve katkı sağladıkları sosyal hayat renkliliğiyle bu yıl da göz doldurdular. Başarılı Genel Müdürleri Can Akaltan ve Operasyon Müdürleri Bora Ergezgin başta olmak üzere tüm çalışanlarını kutluyorum. Tel: (232) 712 25 00









Okyanusların insanlık tarihi ve sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı önem tartışılmaz. Denizcilik kültürüyle ünlü güzel kuzey ülkesi Norveç, bu konuya dikkatleri çekmek amacıyla önemli bir sefer başlatacak. www.oneoceanexpedition.com üzerinden sizler de takip edebilirsiniz.