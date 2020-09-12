Lüks yatlar İstanbul’da görücüye çıkacak

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, bu yıl kasım ayında düzenlenecek. Fiyatları 65 bin ile 80 milyon lira arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği fuarda gözler Türk yatlarında olacak

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 7-15 Kasım tarihlerinde Viaport Marina’da açılmak için gün sayıyor. Fuarda yerli ve yabancı yat ve tekne üreticileri, 2021 modellerini sergileyecek. Ayrıca özel kampanyalar düzenlenecek. İstanbul’daki fuara bu yıl Orta Doğu ülkeleri ile Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Ukrayna’nın yanı sıra Avrupa’dan da katılım bekleniyor. Bu sene 200’den fazla yerli ve yabancı teknenin sergileneceği Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

Organizasyonu gerçekleştirecek Viaport Fuar A.Ş. yetkililerinden edindiğim bilgiye göre, boyları 5 ile 40 metre arasında değişen birbirinden güzel tekneler yeni sahipleriyle buluşmak için görücüye çıkacak. Toplam değeri 1 milyar lirayı geçen ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar ve yelkenliler sekiz gün boyunca ziyaretçilere sunulacak. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle denizde tatil seçeneğinin öne çıktığını belirten yetkililer, sosyal izolasyon ve hijyen kurallarının en rahat ve güvenli ortamın sağlandığı alanların başında teknelerin geldiğine dikkat çekiyor.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda tekne ve yat üreticileri,2021 modellerini sergileyecek.

Lansman tekneler

Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için fiyatı 65 bin liradan başlayan ekonomik tekneler de yer alacak. Ayrıca Türkiye’de ilk kez sergilenecek “lansman tekneler”, Türkiye tersanelerinde üretilen ultra lüks mega yatlar, katamaranlar, dünyanın en ünlü markalarının 2021 tasarımları ve ödüllü tekneler deniz meraklılarıyla buluşacak. Açık alan avantajı dolayısıyla ziyaretçiler Viaport Marina’da gün boyu alışveriş edebilecekleri gibi tema park eğlencesi, akvaryum macerası, sinema ve benzeri birçok etkinliği de bir arada bulacak.

Türkiye Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin (GYHİB) açıklamasına göre, yılın ilk altı ayında ihracatını en fazla artıran sektörlerin başında gelen gemi, yat ve hizmetleri sektörü, yükselişini haziranda da sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 58.8 artışla 88 milyon 349 bin dolara ulaştı. GYHİB’nin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise yüzde 1.9 artarak 501 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yerli tekne üreticileri, Avrupa’da 2-2.5 milyon euro civarında satılan aynı boyda ve özellikteki tekneleri Türkiye’de 1 milyon euro’ya alma fırsatı sunuyor. Mega yat üretiminde dünyada 3’üncü sırada olan Türk tersanelerinin üstün kaliteli üretilmiş yatları, Avrupa’nın yarı fiyatına inşa etmesi dünya genelinde tekne alıcılarının da ilgisini ülkemize yönlendiriyor.

Aile tipinde artış

Viaport Uluslararası Fuarlar A.Ş. Direktörü Emel Yılmaz, uygun fiyata güvenle tatil yapmak isteyenlerle tekne üreticilerini ve ithalatçıları buluşturacaklarının altını çizerek şunları söylüyor: “Yatlarda aile tipi dediğimiz 12-25 metre boylarının sipariş görüşmelerinde artış var. Öte yandan katamaranlar Türkiye’de yükselişteydi ama Kovid-19 ile birinci sıraya yükseldi. Motor yatlarda ise 24 metre üstü mega yatlara ilgi çok fazla. Uluslararası Boat Show Tuzla’ya bu yıl 50 binden fazla ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz.”

7-15 Kasım 2020 tarihlerinde her gün 10.00-18.00 arasında açık olacak fuarda 400’den fazla marka boy gösterecek. Gelecek yazım 26 Eylül Cumartesi günü. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun.