Milli yelkencilerimiz yüzünü rüzgâra dönüyor

Dünya genelinde kaygı yaratan Kovid-19, hayatı denizcilik ve yelken alanında da büyük ölçüde durdurdu. Ancak alınan önlemler sayesinde taşlar giderek yerine oturmaya başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu, salgın riski nedeniyle durdurduğu eğitim faaliyetlerine yeniden başladı. Artık, yarış takvimleri ve uluslararası organizasyonlar gözden geçiriliyor ve milli sporcularımızın rotaları belirleniyor. TYF Başkanı Özlem Akdurak ve yönetim kurulu, salgın sürecini gayet iyi yönetti. Yelken camiasına yönelik bilgilendirmeler periyodik olarak yapıldı. Önlemler eksiksiz uygulandı. Hepsini kutluyorum.













Denizlerde hayatın eski ritmine dönmesi elbette zaman alacak. Ancak yelkencilerimiz de, maviliklere yavaş yavaş merhaba diyorlar. Ülke genelinde birçok yelken kulübünde Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu esaslara uygun antrenman programları yürütülüyor. Ülkemizi yurt dışında temsil etmek isteyen sporcularımız da heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Örneğin Laser 4.7 ve 420 Aday Milli Takımı sporcularımız, antrenörleri Onur Derebaşı ve Tayfun Erey’in eşliğinde federasyonun gerçekleştirdiği eğitime katıldı. Benzeri birçok faaliyet yapıldığı için uzatmak istemiyorum.



Sadece kısa bir özet aktarayım. Laser’de ağustos ve ekim ayları hareketli geçecek. 4.7 sınıfında 14-21 Ağustos 2020’de Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Bu şölene Portekiz ev sahipliği yapacak. 9-16 Ekim’de Avrupa Büyükler Laser Şampiyonası Atina’da gerçekleştirilecek. Aynı ay içinde Fransa’da Radial Gençler, Karadağ’da ise Laser U-21 Avrupa Şampiyonası’nın rüzgarı esecek. Katılacak milli sporcularımızın pruvası neta, rüzgar kolaylarına olsun.



Lezzet



Teknede kolayca yapabileceğiniz lezzetli bir tuzlu kurabiye önereceğim. Yulaflı olduğundan son derece doyurucu. Malzemeleri şöyle: 2 buçuk su bardağı yulaf ezmesi, 6 yemek kaşığı peynir, 2 veya isteğe bağlı 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber. Dilerseniz isteğinize göre, göz kararı nane, zeytin, maydanoz veya ceviz koyabilirsiniz. Malzemelerinizi karıştırıp tepsinize yağlı kâğıt serin. Hamur biraz yumuşak olmalı. Kurabiyelere dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Fırında 200 derecede kızarıncaya kadar bekleyin. Lakin arada bir kontrol edin. Afiyet olsun.



Uluslararası heyecan



Bodrum Yalıkavak’ta bulunan 620 yat kapasiteli Yalıkavak Marina, 2018-2019 sezonunda “Dünyanın En İyi Süper Marinası” ödülünü kazanmıştı. İngiltere’de bulunan The British Yacht Harbour Association tarafından gerçekleştirilen yarışma, marina sektöründe uluslararası prestije sahip. Sektörün başarılı isimlerinden Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan, bu gururu ikinci kez yaşatmak istediklerini belirterek şöyle diyor: “Oy vermek için yat sahibi olmaya gerek yok. https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form tıklandıktan sonra sayfada görülecek yere ‘Yalikavak Marina’ yazılarak e-posta adresi veya varsa teknenizin adını girin. Oy verme işlemi 28 Ağustos 2020 tarihine kadar sürüyor.” Türkiye’yi temsil ediyorlar. Yolları açık olsun, haydi oy kullanmaya!



Kitap



Okyanusları dümen suyunda bırakmış usta denizcilerimizden Tanıl Tuncel’in “Dünya Gerçekten Yuvarlakmış” başlıklı kitabını tavsiye ediyorum. Sizleri mavi düşler atlasının sayfalarında dolaştıracak. Denizler Kitapevi: (212) 249 88 93