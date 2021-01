Rusya ve Ukrayna tekne turizmini canlandırdı

Denizle iç içe sakin bir ortamda tatil olanağı sunan online kiralama yöntemiyle gerçekleştirilen tekne turizmi ülkemizde de oldukça popüler

Kiralık tekneyle denizle iç içe tatil dünyada çok yaygın. Pandemiyle birlikte ülkemizde de tekne turizmine ilgi artıyor. Bu uygulamanın başarılı örneklerinden İstanbul merkezli viravira.co, sistemine kayıtlı 11 bin tekneyle tatilcilere 41 ülke ve 960 lokasyonda uluslararası hizmet sunuyor.

Emre Küçükozan ve Baran Yıldırım tarafından dört yıl önce kurulan şirketin Türkiye’deki sistemine kayıtlı tekne sayısı ise yaklaşık 1900. Tekne kiralamak isteyen kişiler viravira.co üzerinden form doldurarak kiralamak istedikleri teknenin özelliklerini model, yaş, kaptanlı veya kaptansız, teslim alma ve iade yeri, süre vb gibi taleplerini belirtiyor. Ardından şirket yüzde 20 komisyon alarak müşterilerle tekne sahiplerini doğrudan iletişime geçiriyor. Sektörde rezervasyonlar genellikle 6 ile 8 ay öncesinden yapılıyor. Tekne sahiplerinden 3 güne kadar opsiyon talep edilebiliyor. Kaptansız kiralama seçeneğinde tekne sahiplerine Amatör Denizci Belgesi (ADB) veya diğer yeterlilik belgelerinin sunulması gerekiyor. Kullanım bitiminde viravira.co müşterilerinden puan ve yorum talep ediyor. Yeni yılda yüzde 300’ün üzerinde büyüme hedeflediklerini belirten CEO Baran Yıldırım, mart ayından itibaren gece konaklamasız tekne kiralama uygulamasının başlayacağını belirtiyor.

Yurt içinde İzmir, Kuzey Ege ve İstanbul’da daha aktif olmayı ve kayıtlı tekne sayılarını 2 binin üzerine çıkarmayı planladıklarını duyuran Baran Yıldırım’dan yeni yıldaki hedeflerini dinledim: “Salgın nedeniyle dünya genelinde ağırlaşan ekonomik koşullarda Rusya ve Ukrayna’dan gelen talepler sektörü canlandırdı. Bu yıl sistemimizde ek olarak sert gövdeli şişme botlar ve sürat tekneleri yer alacak. Ülkemizde mavi tur hizmeti veren ticari yatların yüzde 65’i sistemimize kayıtlı bulunuyor. Çoğunlukla Göcek, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Bozburun tercih ediliyor. Sektördeki yüksek büyümenin arkasında lüks seyahat talebi, alternatif seyahat ürünlerine olan ilgi ve Y kuşağının deneyim odaklı olması gibi nedenler var. Sektörün yurt içi tarafı halihazırda iyi gidiyor. Yeni yılda yurt dışı tarafında da toparlanma bekliyoruz. Şirket olarak toplam trafiğimizi 2 milyona çıkarmayı ve 50 bin kayıtlı yerli kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.”

Tatil için yelkenli tekne tercih edenler en çok Ege’nin güney kıyılarını tercih ediyor.

Küresel pazarı 16 milyar dolar

Öyle anlaşılıyor ki sektör önemli bir ekonomik potansiyele sahip. Sayılarla vurgulamam gerekirse küresel yat turizm pazarı yaklaşık 16 milyar dolar. Dünya genelinde her yıl tahminen yüzde 10 büyüme kaydediliyor. Ülkemizde ise gelecek yıl bu pazarın 500 milyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Gelişmeleri gelecek aylarda güncel başlıklarıyla tekrar paylaşacağım.

Başarı: Bodrum Yalıkavak Marina, dünya yatçılık sektörünün prestijli kuruluşlarından (TYHA) The British Yacht Harbour Association tarafından gerçekleştirilen “Yılın Marinası” oylamasında bu ödüle layık görüldü. Servis ve hizmet kalitelerini her zaman en üst seviyede tuttuklarını vurgulayan Marina Direktörü Deniz Akaltan, görüşlerini, “2017 Yılın Süper Marinası Runner Up, 2018-2019 Yılın Süper Marinası ve 2020’de de bu değerli ödülü kazandık. Ülkemizi uluslararası arenada sektörün en iyisi unvanıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” sözleriyle dile getirdi. Deniz Akaltan’ı ve ekibini kutluyorum.

Japonya: Suzuki, bu sene 100. yaşını kutluyor. 1920 yılında Michio Suzuki tarafından kurulan ve ilk yıllarında dokuma tezgâhları üreten firma, günümüzde otomobil, motosiklet, ATV araçları ve dıştan takma deniz motorlarında saygın bir dünya markası haline geldi. Japon devi, bir asrı nasıl geride bıraktığını www.globalsuzuki.com/100th adresinde paylaşıyor. A’dan Z’ye hepsini kutluyorum. Japon devinin başarılı Yönetim Kurulu Başkanı Toshihiro Suzuki ve şirketin Türkiye Temsilcisi Doğan Trend Otomotiv ailesine başarılar diliyorum. 16 Ocak 2021 Cumartesi günü yeniden buluşmak dileğiyle tüm denizcilerin pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun.