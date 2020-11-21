Selim Kaptan yurda döndü

Dünya denizlerinde 27 bin mili dümen suyunda bırakan Selim Ekmekçioğlu, maceralı geçen seyahatini tamamladı. Teknesi Murat Reis’i kısa süreliğine İskenderun Arsuz’da bağlayan usta denizcinin hedefinde şimdi yeni rotalar var



Selim Ekmekçioğlu, 2 Eylül 2017 tarihinde Seferihisar Teos Marina’dan uğurlanarak başladığı dünya seyahatini İskenderun Arsuz’da tamamladı. Denizcilik sevgisi uzun yıllar öncesine dayanan Ekmekçioğlu, ziraat mühendisliği eğitiminin ardından özel sektörde yöneticilik yaptı. Dokuz sene önce emekli oldu ve ailesinin desteğiyle denizciliğe yöneldi. Önce dostlarının tekneleriyle çeşitli rotalara yelken açtı. Derken 2015 yılının Nisan ayında Göcek Marina’da görüp satın aldığı katamaran, onun için farklı coğrafyaların müjdecisi oldu. “Murat Reis” isimli teknesiyle gerçekleştirdiği dünya seyahati boyunca Grenada’da Can ve Çiğdem Sürekli, Fiji’de Hasan ve Zehra Şirin, Tenerife’de Kadir Uğur başta olmak üzere birçok Türk denizcisiyle yolları kesişti. Maviliklerde Yunanistan, İtalya, İspanya, Kanarya Adaları, Atlantik Okyanusu, Karayip Adaları, Hollanda Antilleri, Panama, Galapagos, Fransız Polinezyası, Tongo, Fiji, Vanahatu, Papua Yeni Gine, Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka, Maldivler, Cibuti, Sudan, Mısır ve Akdeniz rotasını izledi.











Maliyet 65 bin doları buldu

Lagoon 400 model teknesinde kendisine bazen Türk bazen yabancı arkadaşları eşlik etti. Tayfun sezonlarında katamaranını marinalara emanet ederek birkaç kez Türkiye’ye geldi. Belki de bu nedenle dünya seyahatinin kendisine maliyeti 65 bin doları buldu. Fiji’ye seyir halindeyken jeneratörü ve motoru arızalandı. Teknesinde başka teknik sorunlar da meydana geldi. Örneğin navigasyon cihazı arızalandığı için tek başına gerçekleştirdiği bir seyir sırasında gece kayalara oturdu. O anlar elbette kolay atlatılmadı, seyahat notlarını kitap haline getirmesi durumunda ayrıntılarını hep birlikte öğreneceğiz.

Gergin günler

25 Nisan 2020 tarihinde üç denizcimizin rehin alındığına yönelik haber ekranlara gelince hepimiz meraklandık. Olayın başaktörü Selim Ekmekçioğlu’na neler yaşandığını sordum. Esaret günlerini her şeye rağmen olabildiğince nazik anlatıyor. İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile birlikte Yemen Denizi girişinde bulunan Cibuti’ye (Djibouti) giderken ters rüzgâr aldıklarını; yakıt ve yiyecek stoklarının azalması nedeniyle de komşu ülke Eritre’deki Türk Büyükelçiliği ile iletişim kurduklarını belirten Ekmekçioğlu, Massawa Limanı’na 29 mil kala Cibuti’ye ait iki askeri botun yollarını keserek onları askeri üsse götürdüğünü söylüyor. Orada kötü muamele görmediklerini, ancak uzun süren bekleyişin üzerlerinde ciddi gerginlik yarattığını dile getiren Selim Kaptan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cibuti Büyükelçimiz Levent Şahinkaya’ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyor.









Sonuç itibarıyla Selim Ekmekçioğlu, geçtiğimiz günlerde sağ salim vatanına ve ailesine döndü. Hoş geldin kaptan.

Gelecek yazım 5 Aralık Cumartesi günü. Denizcilerimizin pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun.



Kitap: Atlantik Okyanusu’nu altı kez geçen yelken eğitmeni ve yat kaptanı Gülin Bozkurt’un “Aşmam Gereken Okyanuslar Var” başlıklı kitabı okurları hem denizlerde hem de yaşamın bazen kırık bazen düz çizgilerle dolu uzun yollarında dolaştırıyor. Tavsiye ediyorum. Destek Yayınları, (212) 252 22 42.