Teknelerin hüzün mevsimi

İlkbahara kadar denizcilerin çoğu teknelerine veda eder. Bu sürecin sessiz tanığı marinalarda veya barınaklarda kışlarken nelere dikkat etmek gerekir? Çünkü bakım ihmale gelmez. Konuyu sektörün deneyimli isimlerinden Can Akaltan’la konuştum



İzmir’de son derece acı sonuçlara neden olan deprem hepimizi derinden yaraladı. Yaşamlarını yitiren yurttaşlarımıza Tanrı’dan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Hüzün mevsimi sonbahar istisnalar hariç denizcilerin çoğu için teknelere veda zamanıdır. Peki, kışlamada nelere dikkat etmek gerekir? Konuyu Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan’a sordum. Sektörün deneyimli ismi şunlara dikkati çekiyor: “Karada veya denizde sintinenin kuru kalması önemlidir. Salon ve tuvalete nem alıcılar bırakılması ise oksitlenmeye karşı faydalıdır. Şayet tekneye uzun süre gelinmeyecekse sahil beslemesi kapatılmalıdır. Sintine pompası hariç, teknedeki tüm 12 V alıcılar devre dışı bırakılmalıdır. Kışlama denizde ise acil durumlara karşı sintine pompaları otomatik konumda bırakılmalıdır. Denize iştirakli tüm vanalar ise kapatılmalı ve kontrol edilmelidir. Pis su tankı da mutlaka boşaltılmalıdır. Bakteri oluşumunu önlemek için tuvalete sirke dökülebilir. Yakıt tanklarının da dolu olması gerekir. Çünkü hava kalırsa terleme yapacağı için yakıta ve tanka zarar verir. Dışa gelince özellikle sarma Cenova yelkenler bağlanmalıdır. Hatta karada uzun süre kalınacaksa sökülmesi daha güvenli olacaktır. Denizde kışlama yapılıyorsa ulaşılabilecek yerlere halat bırakılması, acil durumlarda marina palamarlarının ani müdahalelerini kolaylaştıracaktır. Irgat üzerinde yük olmaması için zincir biraz salınıp, demir bağlanmalıdır.”









Sigortasız olmaz



Can Akaltan, teknelerin kışlama evresinde sigortasız kalmaması gerektiğine de işaret ediyor. Gerçi marinalar, sigortası olmayan tekne kabul etmiyor ama yine de dikkat etmekte yarar var. Sigortanıza beyan ettiğiniz yatma/bağlama yerinde değil, başka bir yerde kışlıyorsanız acentenize bilgi vermeniz kötü bir durum yaşandığında poliçe dışı kalmanızı engelleyecektir. Ülkemizde “Marina İşletenleri Sorumluluk Poliçesi” zorunlu. Ancak marina dışında bir çekek yerinde veya limanda kışlıyorsanız, tesisin sigortasız olma durumunda poliçenizin geçerliliğini kontrol etmelisiniz. Yoksa acı bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun.



BAŞARI: Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, World Sailing (Dünya Yelken Federasyonu) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Kendisi 2019 yılında da “Events Committee Üyesi ve Ülke Temsilcisi” olarak WSF çatısı altında bulunmuştu. Akdurak, seçimde 128 ülkeden 77’sinin oyunu alarak gelecek dört yıl boyunca Çinli Li Quanhai’nin yardımcılığını üstlendi. Kendisini kutluyorum.



Çevre: Çeşme Marina, bulunduğu yörenin simgesi sayılan zeytin ağaçlarını özenle koruyor. 2017 yılında Green Apple, 2018 yılında Green World Awards sahibi olan modern tesiste 85 ağaçtan toplanan zeytinler, Ayasaranda yağ tesislerinde yeşil şifaya dönüştürülüyor. Elde edilen zeytinyağı marina misafirlerine hediye ediliyor; bunun yanı sıra sevimli dostlarımızın yaşam hakları için kullanılıyor. Daha önce kalamar yuvası ve deniz patlıcanları ile ilgili çalışmalar da yürüten Çeşme Marina, ilkini 2019’da gerçekleştirdiği yapay resif projesini genişletti. Yenisi geçtiğimiz günlerde marina sularına bırakıldı. Hurda demirlerin kimyasallardan arındırılıp birleştirilmesiyle oluşturulan resifler bölge ekolojisine destek olmayı amaçlıyor.