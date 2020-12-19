Türk tekneleri göz dolduruyor

Son yıllarda marinalarda ve balıkçı barınaklarında künyelerinde TM yazan tekne sayısı giderek artıyor. Bu durumdan mutluluk duyuyorum. Zira denizci bir millet olmak istiyorsak tekne yapım sektörümüzü güçlendirmeliyiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bir buçuk yıl önce başlattığı “Hedef 1 Milyon Amatör Denizci” başlıklı projeyle ülkemizdeki amatör denizci sayısı 800 bini buldu. Kampanya gelecek yıl devam ederse bu sayı rahatlıkla 1 buçuk milyonu aşar. Ancak önemli olan amatör denizci sayısını artırmak kadar belge sahibi yapılan kişilerin denizdeki koşullara her yönden hazır olup olmadığının da sıkı bir şekilde denetlenmesidir.

Keyifçi tekneler

Esas konumuza gelirsek, amatör denizciler için keyifçi dediğimiz teknelerin imalatı son yıllarda doğal olarak artıyor. “Neta 6.60” onlardan biri. Kemal Deri tarafından 2016 yılında imalatına başlanan teknelerin özellikle dıştan takma motorlu seçeneği dört kişilik aileler için ideal. Aslına bakarsanız denizi iyi okuyup, doğa koşullarını ve teknenin kapasitesini dikkate alarak çizilecek mantıklı rotalar keyifçileri hayli memnun edebilir. Ancak içten takmalı motorlar havuzluk alanını doğal olarak bir miktar küçültüyor. Kemal Deri’nin verdiği bilgiye göre, teknenin kalıbında yakında boy ve en aynı kalmak üzere amatör denizcilere cazip gelecek yenilikler yapılacak. Merakla bekliyorum. Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da sıkça rastlandığı için “Nordik” olarak adlandırılan bu tarz teknelerin genel özelliği denizle uyumlu olmalarıdır. Neta 6.60, yılda 90 ile 105 adet arasında imal ediliyor.

Yapım merkezi İzmir’in Urla ilçesi. Eni 2.47 metre, ağırlığı 1800 kilogram. Kamarasında iki kişi yatabiliyor. Havuzluğunda ise yaz geceleri iki kişi daha rahatlıkla uyuyabilir. Standart malzeme listesi hayli uzun; kısaca değineceğim: Krom burun makarası, çeki mapası, elektrikli ırgat, manuel tuvalet, 50 litre temiz su deposu başta olmak üzere liste devam ediyor. Amatör balıkçılık veya korunaklı koylarda demir atıp gecelemek için son derece uygun bir aile teknesi. İlgi duyanlar (232) 754 13 46 no’lu telefonu arayabilir. Gelecek yazım 2 Ocak 2021 Cumartesi günü. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun. Tüm denizcilere mutlu bir yıl diliyorum.

Ödül:

Marina sektörü her yıl çeşitli kategorilerde verilen ödüllerle tatlı bir rekabete sahne olur. Ege’nin önemli yat limanlarından biri olan Çeşme Marina, bu yıl “Ege’nin En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülerek başarılarına yenisini ekledi. Genel Müdür Can Akaltan başta olmak üzere tüm ekibi kutluyorum. Tekne sahipleri Çeşme’ye (232) 712 25 00’dan ulaşabilir.

Kitap:

Deniz yayıncılığının ülkemizdeki saygın temsilcilerinden Naviga’nın aralık sayısında okurlarına sunduğu iki çalışmayı keyifle okudum. İlki Eren İnce Çiftçi imzalı “İçinden Deniz Geçen Şiirler”, diğeri ise Volvo’nun katkılarıyla hazırlanan “Denizde Sade ve Güvende Yaşam”’ başlıklı kitapçık. İlgi duyanlar (216) 418 51 91 no’lu telefonu arayabilir.

Konfor:

Absolute ailesinin yeni üyesi 48 Coupe, lüks motor yatları tercih edenler için Türkiye’de büyük ihtimalle önümüzdeki yıl görücüye çıkacak. Volvo Penta motorla daha da güçlendirilen modelin belki de en dikkat çeken özelliği güneş enerjisini ve çevreye duyarlılığını ön planda tutması. İlgi duyanlar Deniz Yatçılık ile (212) 352 65 95 no’lu telefondan iletişim kurabilir. Model denizseverlerin beğenisine 2021 yılının eylül ayında Cannes Boat Show’da sunulacak.