Türk yapımı gemiler dünya sularının gözdesi

2018’de Norveç’in ünlü firması Havila Kystruten için Türkiye’de ilk kez cruise gemisi inşasına başlayan Tersan, dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen iki yeni gemi için daha anlaşma imzalama başarısını gösterdi.











Türk gemi ve yat inşa sektörünün yıldızlarından Tersan Tersanesi’nin, Yalova Altınova ve Tuzla’da tesisleri bulunuyor. Bugün itibarıyla mühendislik çalışmaları süren, çelik kesimi başlamış, denize indirilmeye yakın veya rıhtımda donatı işleri devam eden toplam değeri 1.3 milyar dolar olan 20 projeleri var. Bunlar arasında birkaç ay önce Norveçli Havila Kystruten için imzaladıkları iki yeni cruise gemisi de bulunuyor. Ana makineleri LNG ile çalışacak bu teknoloji harikalarında, 6000 KW saatlik akü bulunacak. Bu durum onları dünya üzerinde en yüksek enerji depolama kapasitesine sahip deniz taşıtları yapacak. Ayrıca “’Türk yapımı gemi” imajı küresel ölçekte pekiştirilmiş olacak. Bu başarı tesadüf değil, çünkü Ar-Ge çalışmalarına önemli kaynak ayırıyorlar. Sadece geçen yıl geliştirdikleri proje sayısı 17.











Tersan’ın belgeseli yapılmalı



Yalova’da bulunan 300.000 metrekarelik tesisinde 4000’den fazla çalışanıyla ekonomiye önemli katkılar sağlayan Tersan’ın başarı öyküsü belgesel yapılmalı. Çünkü onlar denizcilik sektöründe başarının rastlantısal olmadığının açık bir göstergesi. Örneğin 2017’de Norveç’e uğurlanan Türkiye’de ilk kez inşa edilen yüzde 100 elektrikli feribotlar, özel amaçlı fabrika balıkçı gemileri, otonom feribotlar ve halen kızakta olan TM imzası taşıyan ilk cruise gemileri ‘Tersan’ logosunu taşıyor.



Günümüzde Norveç, Danimarka, İspanya, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye gemi ihraç ediyorlar. Bunların her biri sınıfında öncü. Konuyu somut bir örnekle bağlayayım, 2016 yılında denize indirdikleri Oceanic isimli 128 m uzunluğundaki gemi, ülkemizde o büyüklük ve teknolojide inşa edilen tek deniz aracı. Toplam yedi pervanesi ve 3 yedekleme sistemi ile en zor hava koşullarında bile su altında sabit durabilen robot sistemlerine ve dünya çapında birçok özelliğe sahip. Sözün özü Osman Nurettin Paksu, Mehmet Gazioğlu, Engin Oktay ve Osman Çalın’ın sektörün saygın isimlerinden merhum İbrahim Nuh Paksu ile birlikte kurduğu Tersan’ın uluslararası başarıları devam edecek. A’dan Z’ye tüm çalışanlarını kutluyorum. Gelecek yazım 12 Eylül Cumartesi günü. Denizcilerimizin pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun.



Lezzet







Ülkemizde kaliteli ve lezzetli yemek akımının temsilcisi olan Mikla’nın kurucusu ve iyi bir denizci olan Mehmet Gürs’ün en dikkatli takipçisi herhalde oğlum Ege’dir. Gürs’ü izledikçe yeni lezzetler deniyor. Örneğin doğal cips… Teknelerinizde kolayca yapabilirsiniz, keyifli sohbetlerinize eşlik etmesi dileğiyle tarifini aktarıyorum. Dilediğiniz kadar patatesi önce ikiye kesin. Daha sonra onları çok ince, kıtır olacak biçimde tekrar dilimleyin, Pişirme kâğıdı ile tepsiye dizin. Üzerlerine aşırıya kaçmamak kaydıyla fırça ile zeytinyağı gezdirin. Ege, göz kararı sumak, kekik ve nane de ekliyor. 180 derecelik fırında yarım saat pişirin. Afiyet olsun.



30 Ağustos gururu

Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarihe gururla yazdırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Büyük Önder’in izinde nice 30 Ağustos’lar diliyorum.



Kitap









Saygı ve rahmetle andığım Sadun Boro’nun “Kısmet’in Dümen Suyunda” başlıklı eserini tavsiye ediyorum. Karadeniz’den Güney

Ege’ye, İyon Denizi’nden Adriyatik’e uzanan harika bir başucu kaynağı. Denizler Kitapevi: (212) 249 88 93.