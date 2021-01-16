Yatçıların gözdesi Hırvatistan

Son on yılda denizcilik ve marina sektöründe önemli atılımlar gerçekleştiren Hırvatistan, kiralamak isteyenler için olduğu kadar ikinci veya üçüncü el tekne satın almak isteyenler için de popüler



Adriyatik’in turkuaz renkli sularıyla ünlü güzel ülkesi Hırvatistan, kiralamak isteyenler için olduğu kadar ikinci veya üçüncü el tekne satın almak isteyenler için de popüler. Bunun nedeni fiyatların ülkemize göre yaklaşık yüzde 30 daha ucuz olması. Ancak yine de uzman desteği alın ve beğendiğiniz tekneyi A’dan Z’ye kontrol ettirin.









Adriyatik Denizi’nin yıldızı sayılan Hırvatistan, son on yıl içinde denizcilik ve marina sektöründe önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bu durum doğal olarak tekne sayısında artışa neden oldu. Kiralama (charter) sektörü de bu gelişmeden payını aldı. Bu süreç ülkenin 2013 yılında AB üyesi olmasıyla hızlandı. Nitekim son yıllarda Hırvatistan’dan tekne satın alan Türklerin sayısı artmaya başladı. Bu konuda profesyonel hizmet sunan şirketler var. Onların çatısı altına transfer hizmeti sunan usta kaptanlar aldıkları ücreti sonuna kadar hak ediyor. Tercih edecek olursanız tavsiyem referanslarıyla mutlaka görüşmeniz yönünde. Zira her kaptanla denize çıkılmaz.









Kendi imkânlarıyla gelenler

Bir de teknesini kendi imkânlarıyla getiren amatör denizciler var. Örneğin avukat Muharrem Gürsoy ile kızı ve meslektaşı Meltem Gürsoy bu yolu izleyenlerden. Geçtiğimiz yıl sonunda Hırvatistan’dan aldıkları yelkenlilerini maceralı bir seyir sonrası İstanbul’a getirmeyi başardılar. Privac Marina’dan ekim sonunda palamar çözüp önce Split’e, ardından yer yer sert denizlerle karşılaşıp sağ salim İstanbul Tuzla’ya ulaşan Muharrem ve Meltem Gürsoy, bir anlamda acemi cesareti sergilediklerini açık yüreklilikle dile getiriyor. Ayrıca uzun seyir ve fırtına tecrübesi olmayan amatör denizcilerin tekne transferlerinde deneyimli profesyonel kaptanlardan hizmet almalarını tavsiye ediyorlar. Hırvatistan-Türkiye rotasında üçü profesyonel kaptanlar tarafından idare edilen toplam beş teknelik mini bir filo halinde seyir yapmaları açıkçası onların şansı olmuş. Bunu da samimiyetle dile getiriyorlar. Öte yandan yer yer tanık oldukları kuvvetli havayı ve sert dalgaları YouToube kanallarında keyifli bir sohbetle paylaşıyorlar. Onları Hırvatistan’a yönelten neden tekne fiyatlarının ülkemize oranla yaklaşık yüzde 30 ucuz olması. Pek çok tekne sahibi gibi onlar da uzun araştırmalardan sonra bu yolu izlemiş. Charter sektöründe kullanılmış yelkenlilerini uzun arayışlarından sonra bulmaktan dolayı hayli memnunlar. Tekneleri halen Tuzla Viaport Marina’da bağlı. Onlar ailece gerçekleştirecekleri keyifli seyirler için sezonun gelmesini iple çekiyor.

Son bir not: Kullanılmış tekne satın alacaksanız mutlaka sörvey hizmeti alın. Bir başka deyişle beğendiğiniz tekneyi makine ve diğer donanımları bakımından en ince ayrıntısına kadar kontrol ettirin. Alacağınız raporu evrak dosyanıza ekleyin. İçinizde en ufak bir şüphe kalmasın. Sadece uygun fiyat sizi yanıltmasın.









Güncel:



Acun Ilıcalı’nın Dominik’te kullandığı yeni deniz aracı, şu günlerin en popüler konular arasında. ABD Kuzey Kaliforniya’da bulunan Innespeace Inc. tarafından yunus, köpekbalığı veya balina tasarımlı olarak üretilen “Seabreachers” yaklaşık 612 kilogram ağırlığında. Ortalama uzunluğu 5.25, eni 1 metre. 260 hp motora sahip olan taşıtın hızı yaklaşık 80 kilometre. Sürati su altında 21 knot’a kadar düşüyor. Tek ve çift kişilik olmak üzere iki farklı kokpit seçeneği var. Firmanın Rusya, Meksika, Katar dâhil birçok ülkede satış noktası bulunuyor. Fiyatı model seçeneğine göre 80 ile 100 bin dolar arasında değişiyor. Acun Ilıcalı’nın kullandığı Seabreachers X, en üst donanıma sahip. Manevra yeteneği oldukça yüksek olan taşıt, denizden yaklaşık 4 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle aqua tatil merkezlerinin gözdesi. Firma ile www.seabreacher.com adresinden iletişime geçilebilir.



Lezzet:



Bal, teknelerde kurulan keyifli kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Ne yazık ki hakikisini bulabilmek kolay değil! İhtiyacım olduğunda Çeşme pazarına gidiyorum. Anadolu ırkı arılarıyla 35 yıldır çiçek ve çam balı üreten Halil Pınar ve oğlu Mehmet’i tavsiye ederim. Onlara (538) 635 16 20’den ulaşabilirsiniz.Bal, teknelerde kurulan keyifli kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Ne yazık ki hakikisini bulabilmek kolay değil! İhtiyacım olduğunda Çeşme pazarına gidiyorum. Anadolu ırkı arılarıyla 35 yıldır çiçek ve çam balı üreten Halil Pınar ve oğlu Mehmet’i tavsiye ederim. Onlara (538) 635 16 20’den ulaşabilirsiniz.









Kitap:



Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından okurlara sunulan Dr. Hazal Papuççular’ın “Türkiye ve Oniki Ada 1912-1947” başlıklı eseri, önemli bir başucu kaynağı. Sizleri tarih galerisinde uzun bir yolculuğa çıkaracak. Edinmek isteyenler (212) 252 39 91 numaralı telefondan bilgi alabilir.

Gelecek yazım 30 Ocak Cumartesi günü. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun.