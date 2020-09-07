Yunanistan, düşme bu tuzağa (2)

Birinci Dünya Sava-şı’ndan sonra İngiltere, dünyanın bu konudaki bilgisizliğinden yararlanarak, Osmanlı İmparator-luğu’nu parçalamak suretiyle, Orta Doğu petrollerinin üzerine oturmak istedi. Bunun yolu, savaştan sonra da Osmanlı’yı canıyla uğraştırmak, meşgul etmek ve dikkatini batıya çekmekti. Böylece Irak-Suriye ve Filistin’de istediğini yapabilecekti.



Nitekim öyle oldu ve Yunanistan -kendisinin bile hayal adını verdiği- Anadolu işgali için oğullarını İngiliz ve Amerikan gemilerine doldurarak İzmir’e yolladı. Parçalanan İmparatorluk içinden de ihanetlere uğramıştı; Yunan belasını defetmesi iki yıl aldı. İki yıl sonra Yunanistan, 100 bin gencinin cenazesini toplayarak geldiği gibi gitti. Bu macerada verdiği bunca kurbanın bedelini, daha sonra Osmanlı’nın savaş sırasında İtalya’ya emanet ettiği adaları alarak tahsil etti.

Ama Türkiye artık Çanakkale’nin, İzmir’in, Eskişehir’in, Bursa’nın işgallerinin yarasını saran Osmanlı artığı bir ülke değil. Türkiye, dışarıdan bakınca siyasal partileri arasında milli birlik sağlanmamış gibi görünse de dünyanın askerî açıdan en güçlü 13’ncü ülkesi olarak 83 milyonu ile tek karış toprağını da suyunu da kimseye bırakacak değil. Yunanistan’a 101 yıl sonra atılmaya hazırlandığı bu ikinci macera için ne vaat edildiği bilinmiyor. Ancak Yunanistan Fransa’nın Avrupa liderliğini Almanya’dan kapma ve NATO’yu parçalayarak bir Avrupa ordusu oluşturma hevesine alet edilmek isteniyor.



Yunanistan el kadar adaların, Anadolu’su ve Trakya’sı ile koca Türkiye’nin 40 bin katı deniz alanı olacağına, olabileceğine inanıyor mu? Bunu neden gidip bir uluslararası yargı organı önünde savunmuyor? Kendisiyle ortak deniz sınırı olmayan bir Mısır ile yaptığı hükümsüz anlaşmanın kendisine sağladığı her ne ise neden gidip onu bir mahkemede beyan etmiyor?



Fransız uçak gemisinin Yunanistan’a sağlayacağı koruma nedir ki? Fransa’nın şu sırada kendi başına sürecek merhemi, kendi uçak gemisini Akdeniz’de tutmaya devam edecek parası yok. Korona Virüsü Salgını, Yunanistan’ı da Fransa’yı da Türkiye’den çok daha kötü etkiledi. Yunanistan’ın borç krizini Ege’nin bütün petrolü ve gazı ödeyemez. Yunanistan’ın yapması gereken tek şey, Akdeniz’de sahili olan ülkelerle oturup, nasıl bir arama ve çıkartma ortaklığı kurulabileceğini konuşmaktır.



Yunanistan, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasına da güvenmemelidir. İşbaşında bir cunta varken, Kıbrıs resmen Yunan işgalinde iken kaç gün dayanabildi Türkiye’ye karşı?



Sınırları güçlü ülkeler korur derler. Yunan siyasetçiler sınırlarında bir tek birlik bulunmamasına bakıp, bundan ders almalıdır. Türkiye’ye maddi-manevi verecekleri en ufak bir zararda o sınırlara dayanacak olanlar masum Afgan, Irak, Suriye mültecileri olmayacak. O zaman Fransa Yunanistan’ı korumak için ne yapacak sanılıyor? Hiçbir şey. Fransız halkı, Macron’un Avrupa liderliği hayaline daha birinci saatte engel olacaktır.



Yunanistan ikinci bir Ege macerasının bedelini ve vebalini iyi hesap etmelidir.