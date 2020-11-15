İnternetten canlı satış!

Alışveriş çılgınlığı yaşanan kasım ayında e-ticarette yeni trend canlı yayında satış... Türkiye’de de başlayan bu trendde kullanıcılar e-ticaret sitelerinin canlı yayınlarında ürün tanıtımlarını izleyip satın alıyorlar



Dünyayla beraber ülkemizde de bir alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Kasım ayı özelikle e-ticaret açısından aşırı yoğun geçiyor. Geride bıraktığımız 11.11 Bekarlar Günü, 27 Kasım Kara Cuma ve 30 Kasım’da Siber Pazartesi nedeniyle yapılacak indirimler alışveriş severleri harekete geçirdi. Sadece online’da 30 milyar TL’lik ciro tahmin ediliyor.









Alibaba başlattı

E-ticarette bu dönemde yeni trendler ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de canlı yayında satış. Çinli Alibaba.com’un 2015 yılında başlattığı bu uygulamalar yıllar içinde yayılmaya başladı. Ülkemizde de örnekleri görülmeye başladı. E-ticaret devi Amazon’un da bu alanda önemli uygulamaları var. Kovid-19 nedeniyle online video izlemelerinde yaşanan artış da e-ticarette canlı yayında satış uygulamalarına geçişi artırdı. Bu uygulamada, kullanıcılar online platformlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlara katılarak ürün tanıtımlarını izleyebiliyor ve aynı anda satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Online yayın esnasında anlık fırsatlar ve indirimler de olabiliyor.

Türkiye’de bu alanda bir sektör de kurulma aşamasında. Loggers and Partners kurucu ortağı Murat Dikmen, araştırmalara göre dünyada geçen yıl 60 milyar dolar civarında satışın online kanallarla yapıldığını söylüyor. Dikmen, “Bu alana Çin liderlik ediyor. Bu ülkede canlı yayın üzerinden alışveriş yapan kullanıcı sayısı 300 milyona ulaştı. Ülkede 1 Temmuz 2020’de gerçekleştirilen online alışveriş festivalinde canlı yayınlar üzerinden 500 milyon dolar tutarında alışveriş yapıldı. 2023 yılında canlı yayınla satışın dünyada 1 trilyon dolarlık pazara ulaşacağı tahmin ediliyor” diyor.

Tüketiciye avantaj

Dikmen’e göre, canlı yayında satış e-ticaret siteleri ve markalar yanında tüketiciye de avantaj sağlıyor: “Amerika’da gerçekleştirilen bir araştırma, bir kullanıcının online satın alma yapmadan önce ürünle ilgili ortalama 6 fotoğrafa ve 3 videoya baktığını ortaya koyuyor. Canlı yayında satış, markalar için ürün tanıtımıyla ilgili alternatifleri artırıyor. Canlı yayınla pazarlama ve reklam bütçeleri de kısılarak tüketiciye daha düşük fiyatlar verilebiliyor. Biz Türkiye’de ilk örneğini n11.com’la yaptık. Geleceği açık bir alan. Dünyada e-ticaret siteleri bu alanda bağımsız yapılar kurup TV kanalı formatına geçirmeye başladılar.”

Ünlüler kullanılıyor



Canlı yayında satışlar genelde bir ünlü vasıtasıyla yapılıyor. Yayın sırasında görüntülü ve mesajlı etkileşime de olanak sağlıyor. Ürünleri canlı olarak görüp daha kapsamlı bilgi elde edilebiliyor. Sorulara anında yanıt alınabiliyor. Markalar canlı yayınlarda şovlar ve gösteriler de yapabiliyor. Satış aynı zamanda eğlenceye dönüşüyor. Sanal gerçeklik, üç boyut gibi teknolojiler de canlı yayın satışlarında kullanılıyor. Kurulma aşamasındaki sektörde her şey şu anda test aşamasında. Teknoloji başta olmak üzere ev ürünleri, kişisel bakım, hızlı tüketim, evcil hayvan ürünleri gibi kategorilerde canlı yayından satış uygulaması yaygın. Türkiye’de ve dünyada en çok uygulama ise gençlere hitap eden teknoloji ve hızlı tüketim ürünlerinde yapılıyor. Bu sektörlerde daha fazla etkileşim alınıyor.









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