Startup’ta eğitim şart!

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken, eğitim girişimleri de öne çıkıyor. Son iki yılda bu alanda yatırım alan pek çok yerli startup bulunuyor. Bilim kitleri yapan, online eğitim veren, sanal gerçeklik gözlüğünü laboratuvarda deneyen pek çok girişim var

Yeni öğretim yılı başlıyor. Yarın itibariyle uzaktan eğitim start alacak. Pandemide ve yeni normalde hepimiz her alanda uzaktan, internet üzerinden eğitime ve iletişime alıştık. Yeni nesil girişimler olan startup’ların da odağında eğitim sektörü var. Son iki yılda eğitim alanında yatırım alan pek çok yerli startup bulunuyor. MentalUP, Twin, KursLab, English Ninjas, Magistum, Lukwise, Sertifier, Vrlab Academy, CEOSport, Tospaa, Woppy bunlar arasında… Bu alandaki yeni nesil girişimlere göz attık.

Çocuklara bilim kiti

Twin: Çocuklar için bilim kitleri sunan bir girişim. Klasik oyuncaklar dışında çocuklar için robotik, kodlama, robotik sanat, mucit, otonom araç, yapay zeka kitleri geliştiriyor. Young Guru Academy mezunları tarafından kurulan Twin, setlerle çocuklar için yeni nesil meslekleri eğlenceli hale getiriyor. Çocukların içindeki merak duygusunu uyandırarak onların kendi robotlarını, otonom araçlarını geliştirmesini sağlıyor. Geçen yıl 2 milyon dolar, bu yıl ise 5 milyon dolarlık yatırım aldı.

MentalUp: Çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren, potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olan bir girişim. Yıldız Teknik Üniversitesi onaylı, TÜBİTAK destekli bir pedagojik ürün seti. Ücretli uygulamanın 5 milyon kullanıcısı var. 4-13 yaş arası çocukların hatta yetişkinlerin bilişsel becerilerini geliştiren oyunlaştırılmış egzersizleri bulunuyor. 100’den fazla eğitsel oyun sunuyor. MentalUp en son 2 milyon dolarlık tohum yatırımı almayı da başardı.

Online dil eğitimi

KursLab: Online eğitim platformu. Öğrencilerin yüzlerce farklı konuda uzman eğitmenlerden ihtiyacına göre eğitim almasını sağlıyor. Ayrıca KursLab’a kaydolarak siz de ders verebiliyorsunuz. Girişim bu yılın şubat ayında Buba Ventures’tan da 4 milyon TL’lik değerleme üzerinden yatırım almayı başardı. KursLab, 2018’de Mustafa Gençoğlu tarafından kuruldu. Türkçe, İngilizce, Fen, Matematik, hobi ve müzik eğitimine kadar pek çok alanda canlı ders alma olanağı sunuyor.

English Ninjas: Günümüzde İngilizce öğrenmek çok önemli. Evde, işte, tatilde istediğiniz yerde dil öğrenme seçeneği sunan bir girişim, English Ninjas. Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat online dersler sunuyor. 200 binden fazla öğrencisi var. Eğitmenlerin hepsinin ana dili İngilizce. Sistemden kendi öğretmeninizi de seçebiliyorsunuz. Ali Servet Eyüboğlu tarafından kurulan bu girişim en fazla yatırım çekenlerden. En son 7 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.

VRLab Academy: Bilimsel konulara yönelik laboratuar deneylerinin sanal gerçeklik teknolojisi ile yapılmasını sağlayan eğitim platformu. Temmuz ayında ilk yatırımını Lima Ventures’tan aldı. Farklı kategori ve deney yazılımları da sunuyor. 22 farklı ülkede kullanılan VRLab, dünyanın en gelişmiş laboratuvar cihazlarını ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. VR teknolojisinin yanında PC ve Mac versiyonlarını da yayınladı. 2030 yılına kadar 10 trilyon dolara ulaşması beklenen eğitim sektöründe büyük bir paya sahip olmayı hedefliyor.

Magistum: Okul ve kurs yönetim sistemi sunan eğitim teknolojileri firması. Yakın bir zamanda Keiretsu Forum Türkiye’den yatırım almayı başardı. Çözümleri arasında ders yoklaması, ödev gönderimi, yazılı ve optik formla sınavların yapılması, online anket uygulaması, rehberlik süreçleri, kütüphane modülü bulunuyor.

YENİ ÜRÜN

Kavisli ekranlı cep

TCL, kavisli Amoled ekrana sahip TCL 10 Pro’yu kullanıcıların beğenisine sundu. 6.47 inç’lik ekranı bulunan telefonda 64 MP AI dört kamera sistemi var. 64 GB Ram ve 128 GB depolama alanı ve 4.500 mAh’lık pili bulunuyor. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip. Super bluetooth ile ses deneyimini de zenginleşiyor. Fiyatı 4.499 TL olarak açıklandı.

TV’si de geldi

Diğer yandan TCL’nin TV bölümü de Bilkom güvencesiyle Türkiye’ye geldi. Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “2 yılı aşkın süredir mobil ve giyilebilir aksesuar kategorilerinde ürünlerini Türkiye’deki tüketicilere sunduğumuz TCL, zengin TV ürün gamı ile her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. TCL TV’nin yüksek teknoloji sunan ürünlerini, erişilebilir fiyatlarla ve yerli üretim farkıyla eylül ayında tüketicilerle buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.