Temizlik şart!

Kovid-19 ile hayatımıza giren hijyen takıntısı teknolojide de kendini gösterdi. Artık şarj olurken temizlik yapan yeni nesil cihazlar, cep telefonu dezenfektanı, hijyenik kulaklık gibi ürünler hayatımızda olacak.



Pandemi sonrası hepimizin temizlik bilinci daha da gelişti. Düzenli olarak ellerimizi yıkayıp, sosyal mesafeyi koruyup, toplu alanlarda nesnelere dokunmaktan kaçınsak da her gün kullandığımız teknolojik cihazlarımızı göz ardı edebiliyoruz.



Elimizden düşmeyen cep telefonu, kulaklık, tablet, bilgisayar gibi cihazlar önemli bir bakteri taşıyıcısı olabiliyor. Bunları düzenli olarak temizlememiz gerekiyor. Ancak yeni normal yaşamda teknolojik cihazlarımızı da temizleyen uygulama ve icatlar da kendini gösteriyor. Artık şarj olurken kendini temizleyen yeni cihazlar geliştiriliyor.



Hijyenik kulaklık

LG’nin yeni duyurduğu kablosuz kulaklığı şarj olurken mikropları yok ediyor. LG’nin Tone Free HBS-FN6 kulak içi kulaklık modeli bakteri ve mikropları şarj ettikçe ortadan kaldıran ultraviyole kılıfa sahip. Gelişmiş hijyen için UVnano şarj kutusu ile beraber satılıyor. Yapılan araştırmalar kulak içi kulaklıkların mutfak kesme tahtasından daha fazla bakteri barındırabildiğini ve potansiyel kulak enfeksiyonlarına yol açtığını gösteriyor.











Dahili ultraviyole ışığı kullanan LG’nin ince şarj kutusu iç bölümünden temizleyerek dinleyicilerin kulaklarının daha hijyenik olmasını sağlıyor. Kompakt şarj kutusu, beş dakikalık şarjdan sonra bir saate kadar kullanım süresi sunuyor. Her iki model de tam şarjlıyken 6 saatlik kullanım süresi sağlıyor. UVnano şarj kutusu ise, 3 tam şarj sağlayarak bu süreyi 18 saate kadar çıkartıyor.





Kendi kendini ‘temizliyor’

Xiaomi, son telefon modellerinde kendi kendini temizleyen hoparlör teknolojisine yer veriyor. Redmi Note 8’de bulunan bu özellikle Redmi Note 9S’de de yer alıyor. Her gün elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımızın hoparlöründe zamanla toz ve kir birikiyor. Bu da hoparlörün ses gücü ve kalitesini düşürüyor.

İlk günkü verimi almanızı önlüyor. Bu özellik sayesinde tozu ve kiri dışarı atabiliyorsunuz. Ayarlara girip ‘hoparlör temizleme’ özelliğine tıkladığınızda temizlik başlıyor. Güçlü bir ses dalgası hava üfleyerek tozu ve kiri yok ediyor. Yüksek frekanslı sesle hava çıkışı oluyor ve tozlar dışarı atılıyor.



Cep telefonu dezenfektanı



Cep telefonu dezenfektan kutusu ise son dönemde yeni icat olarak karşımıza çıkıyor. Cep telefonları evde, dışarıda hiç elimizden düşmüyor. Bu nedenle temizliklerine çok dikkat etmek gerekiyor. Yeni normal yaşamda sosyalleşirken de telefonlarımız çoğu yüzeye temas ediyor. Özellikle yaz tatiliyle beraber de temas ettikleri yüzey sayısı artıyor.











Firmalar buna çözüm olarak cep telefonu dezenfektanı üretti. PhoneSoap Go adıyla kutu şeklinde cep telefonlarını sterilize eden bir ürün geliştirildi. Ultraviyole ışınları kullanan cihaz bakterileri yüzde 99 oranında öldürüyor. Bu işlem de sadece 6 dakika sürüyor. Özellikle seyahatlerde kurtarıcı olacak olan PhoneSoap, powerbank olarak da kullanılıyor. Eş zamanlı olarak şarj da yapıyor. Şu anda ön sipariş verilebiliyor.





‘Yeni nesil’ ürün revaçta











Her gün dokunduğumuz tablet, bilgisayar, televizyon gibi ekranları temizlemede yeni nesil ürünler de bu dönemde çok revaçta. SKT Productions’un ürettiği Mini iRoller ekran temizleyicisi bunlardan biri. Kompakt yapıya sahip ve yeniden kullanılabiliyor. Dokunmatik ekranları sprey ve beze gerek duymadan kolayca temizlemenizi sağlıyor. Oxo Goods Grips elektronik temizleme fırçası ise teknolojik cihazınızdaki ulaşılması zor kir ve lekeleri temizliyor. İnce ve zarif olan fırça, klavyenin ve ekranın her yerine erişmenizi sağlıyor.



YENİ ÜRÜN



Darbelere dayanıklı ‘dizüstü’











Acer, darbelere dayanıklı Enduro serisini lanse etti. Seride hem tablet hem de dizüstü bilgisayarlar var. Acil müdahale ekipleri ve endüstriyel üretimde çalışanlar Acer Enduro N7 ile güvenle çalışılıyor. 14 inç’lik ekranıyla hem kapalı hem de açık alanda iyi görüntü sunuyor. Çalışırken değiştirilebilen pili ise 10 saat kullanıma sahip. En sert zeminlere düşmeye, toza ve suya karşı dayanıklı olarak tasarlandı. Sıcak veya soğuk ortamlarda kullanıma uygun. Zorlu çalışma ortamlarında fiziksel hasara karşı dayanıklı. Sekiz çekirdekli 8.Nesil Intel Core i5 işlemcisi var. Farklı uygulamalar arasında akıcı geçiş yapan cihaz aynı anda birden fazla işle uğraşma imkanı veriyor.