11 atık su tesisi daha yapılacak

Kemalpaşa Ulucak’a ilk arıtma tesisini 2010 da kuran İZSU Genel Müdürlüğü, Ulusuluk mevkisinde yeni bir arıtma tesisi daha yapacak. Altı mahallenin suları burada arıtılacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son rakamlarına göre, Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi sayısı ile kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve arıtım oranı bakımından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ülkemizde ilk sırada olduğu açıklandı. İzmir’in, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında yayınlanan son ‘Dünya Su Gelişim Raporu’nda nüfusuna göre arıttığı atık su miktarıyla da, dünya ölçeğinde yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki oranı bile geride bıraktığı belirtildi. İZSU 2019 yılında Kemalpaşa Ulucak’ta ikinci atık su tesisi ile birlikte 10 adet yeni arıtma yatırımının daha yapılacağını bildirdi.

25 bin kişi

İZSU, Kemalpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni 2010 yılında hizmete almıştı. O tarihte 6.5 milyon liraya mal olan tesis şu anda, Kemalpaşa ilçe merkezi ile Sütçüler, Armutlu, Örnekköy, Yukarı ve Aşağı Kızılca ile Çınarköy mahallelerinin atık sularını arıtıyor. Kemalpaşa’nın Ulusuluk mevkisinde kurulacak ikinci tesis, Ulucak’la birlikte İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak ve Ansızca mahallelerinin atık sularını arıtacak. Bu tesis tamamlandığında, günde 5 bin metreküp evsel atık suyu arıtacak ve 25 bin kişiye hizmet edecek. İZSU ayrıca, Torbalı ile Ayrancılar-Yazıbaşı arıtmalarının kapasitesini artırmak için de ihaleye çıkacak. Kurduğu 12 atık su arıtma tesisi ile Küçük Menderes Havzası’nı kirlilikten kurtaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede yer alan sanayi tesislerinin atık sularını da bu tesise bağlayacak. Her iki arıtma tesisinde ikinci etap için ayrılan alanlara mevcut tesislerin kapasitesinin 3 katı büyüklüğünde ek tesis kurulacak. Kapasitesi günde 6 bin 912 metreküp olan Yazıbaşı arıtma tesisinin ikinci etap kapasitesi günde 25 bin, günlük 21 bin 600 metreküp olan Torbalı arıtma tesisinin ikinci etap kapasitesi ise 58 bin 500 olacak.

Şu anda 22’si aktif

İZSU ayrıca Foça Gerenköy ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile birlikte, Mordoğan, Dikili, Yenişakran, Selçuk, Kiraz, Kemalpaşa Halilbeyli, Kınık, Gölcük, Karaburun ve Beydağ’a yeni arıtma tesisleri kuracak. Türkiye genelinde 22 tesisle en fazla ileri biyolojik atık su arıtma tesisine sahip il olan İzmir’de, yeni yapılacak tesislerle birlikte bu sayı 33’ü bulacak ve tarım alanları çevresindeki tüm akarsular da (dere ve çaylar) temiz akacak.