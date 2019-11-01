11 Kasım 11.11’de 11 milyon fidan

Bodrum Güvercinlik’teki toplantıda, bölgelerinde çıkan 284 yangında 950 hektar alanın kül olduğunu söyleyen Yaprak, 11 Kasım’da ülke genelinde milyonlarca fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Orman yangınlarına karşı hassas bir bölgede bulunduklarını ifade eden Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, alevlere hem karadan hem de havadan müdahale edebilecek her türlü imkâna sahip olduklarını aktardı, şu bilgileri verdi: “98 arazöz, 33 su ikmal aracı, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 13 greyder ve 7 treylerimiz mevcut. Bu ekipmanlarda çalışan toplam personel sayımız ise 1324. Bunun yanında su atan 5 helikopter ve bir de keşif maksatlı helikopter var. Bugün itibariyle ülke genelinde 2 bin 243 yangın meydana geldi ve 6 bin 69 hektar alan zarar gördü.”

‘10 dakikada ulaşıyoruz’

Bölgedeki 58 yangın gözetleme kulesinin 15’inde 3 dakikada 360 derece dönen, dumana duyarlı, duman görüldüğünde yangın harekât merkezine görüntü aktarabilen kamera sisteminin bulunduğunu söyleyen Yaprak, Bodrum’da bu yaz çıkan yangınlarda yanan alanların havadan görüntülendiğini kaydetti. Muğla’nın yüzde 68’inin ormanlık alan olduğunu işaret eden Yasin Yaprak, ortalama 13-14 dakika olan yangına müdahale süresini, 10 dakikaya indirmeyi başardıklarını dile getirdi.

Yanan orman alanlarına konut yapılmasının mümkün olmadığını da vurgulayan Yaprak, buraların temizlenerek yeniden ağaçlandırıldığını belirtti, şunları söyledi:

‘Otel iznini biz vermedik’

“2019 yılı içinde Muğla ve Aydın’da çıkan 284 yangında 950 hektar alanımız tahrip oldu. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, ülkemizde bu yıl yanan bölgeler için büyük bir kampanya başlatıyor. Bakanımız 11. ayın (Kasım) 11’inde saat 11.11’de ülke genelinde 11 milyon fidan dikileceğini açıkladı. Bakanımız ayrıca Bodrum Pina Yarımadası’nda ormanlık alanın yakılıp otel yapıldığı iddiasını da ayrıntılarıyla açıkladı. Burası, 1987 yılında turizm alanı olarak ilan edilmiş. 1991 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis izni verilmiş. Bakanlık da birkaç firmaya otel yapılması için izin vermiş. 2 yıldır bölgemizde çıkan yangınlarda ‘yakıldıktan sonra izin verme’ gibi bir algı oluşturuldu. Asla böyle değil. Ayrıca o büyük yangın, oteller bölgesinde değil, farklı bölgede çıkarılarak o tarafa doğru ilerleme kaydetmiş. Türkiye’de konuşulan tek örnek budur, bu örneğin de aslında gerçeği böyledir.”

‘Zolan’a teşekkür ediyoruz’





Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün başlattığı altyapı çalışmasına vatandaşlardan tam destek geldi. 5 mahallede daha başlatılan çalışmaların bölgenin en büyük ihtiyaçları arasında olduğunu vurgulayan Denizlililer, bu yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Aktepe Mahallesi Muhtarı Muammer Karataş ve Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Gülmez’le birlikte, vatandaşlardan Durmuş Kaplancı, Mehmet Aktürk, Emre Akbaş ve Yasemin Sarp, “Altyapı sorunumuz, ilimizin kanayan bir yarasıydı. Kanalizasyonlar ve su kanalları patlıyor, her yer leş gibi kokuyordu. Şu günlerde cefasını çektiğimiz bu çalışmalar bittiğinde de sefasını süreceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle destek verdi.