28 baraj ve 8 gölet inşa ettik

Ege’nin incisi ve ilçelerine yapılan hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Devlet Su İşleri yetkilileri, projelerle bölgedeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi

İzmir ve ilçelerine yapılan yatırımlarla verimli toprakların su ile buluştuğunu, halka içme ve kullanma suyu temin edildiğini, kenti çevreleyen derelerdeki taşkın riskinin de azaltıldığını açıklayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yatırımlar sayesinde bölgedeki tarımsal faaliyetlerin arttığını bildirdi. Son 16 yılda İzmir’e 28 baraj ve 8 gölet inşa edildiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bu barajlar içinde en önemlisi Ödemiş Beydağ Barajı” dedi ve şu bilgileri verdi:

Çiftçinin geliri arttı

“Diğer iki önemli baraj Yortanlı ve Çaltıkoru, 2011 yılında hizmete alınan bu iki barajla 112.410 dekar arazi sulanıyor. 13 baraj daha inşa ediliyor. Bir tanesi 102 metre yükseklikte, 13.330 dekar araziyi sulayacak ve aynı zamanda Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Yiğitler Barajı. Diğer bir baraj da takriben 15 bin dekar araziyi sulayacak ve Ödemiş’in içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Ödemiş Rahmanlar Barajı. Sulama tesisleriyle de 524.670 dekar araziyi sulamaya açtık. Sel ve taşkınlar için İzmir’de 94 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik. 84 meskûn mahal ve 113.280 dekar alanı taşkından koruduk. Yedi adet taşkın koruma inşaatı devam ediyor. Ayrıca Torbalı’daki Fetrek Çayı’nı ıslah ettik. Bu çalışmayla Karakuyu ve Çaybaşı köyleri taşkınlardan korunacak.”

ANTİK KENT DENİZLE BULUŞACAK

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Efes’e 2 bin 500 yıl sonra yeniden deniz getirileceğini de müjdeledi, “Efes’e açılacak Antik Kanal Projesi’nin 1. etabının inşaat ihalesi 19 Ekim 2017’de yapıldı ve çalışmalara başlandı. UNESCO Dünya Tarihi Mirası listesinde de yer alan Efes’in ününe ün katacak bu proje tamamlandığında, 6.130 metre uzunluğundaki kanal ile Antik Kent’e deniz yoluyla ulaşım sağlanacak” dedi.

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