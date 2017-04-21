300 yıllık, 50 ağaç katledildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki kez reddettiği yol genişletme projesini uygulamaya koyan ilçe belediyesi, tarihi Zeytinli Park’taki 50 ağacı acımadan kesti

İzmir Aliağa’da geçen hafta ilçe belediyesi tarafından tarihi Zeytinli Park’ta her biri yaklaşık 200 ve 300 yıllık 50 kadar zeytin, çınar, selvi ve palmiye ağaçlarının sökülmesine tepkiler sürüyor. Aliağa Belediyesi, Hükümet Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi arasında imar planına göre bağlantı yolu açmak için bu ağaçların sökülmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca Fevzipaşa Caddesi tarafında bulunan kaldırımlarda parçalanarak, alan genişletildi. Ne mi oldu? İlçedeki çevreciler, sivil toplum örgütleri ve halk bu proje nedeniyle ağaçların kesilecek olmasına tepki gösterdiler. Tepkiler üzerine belediye yetkilileri de, sökülen ağaçların ilçenin Uzunhasanlar Mahallesi’nde belirledikleri bir alana dikileceğini (!) bildirdi.

Suç duyurusu yaptık

Gelelim gelişmelere... Aliağa ADD Şube Başkanı Erol Ertürk, Emekli-Sen Aliağa Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu’nun da katıldığı protesto eyleminde konu ile ilgili açıklama yapan Sebahattin Yeşiltepe şunları söyledi: “Aliağa Belediyesi 17 metreden geniş olan yolu daha da genişletmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iki kez talepte bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu talebi inceledi ve iki kez söz konusu bölgede böyle bir yola gerek olmadığını bildirdi. İlçe belediyesi ise kararından vazgeçmedi ve tarihi Zeytin Park’taki 200 ile 300 yıllık zeytin, çınar, selvi ve palmiye ağaçlarını önce budadı sonra da bu ağaçları kökledi. Bu ağaçlar ilçemizin tarihini sergiliyordu. Bu parkta dedelerimizin anısı var. Cumhuriyet’in kuruluşu da bu parkta kutlandı. Bu proje ile engelli parkı da kullanılamayacak hale getirildi. Yapılan bu iş tarihi ağaçların katliamıdır. Yedi kuşak öncesinde insanlar burada ağaçların gölgesinde dinlendi. Aliağa gibi büyük sanayi kentinde, çocuklarımızla dinlenecek geniş yeşil alana ihtiyacımız var. Zeytinli Park işte bu işlemi görüyordu. Burası gençlerin ve ailelerin vakit geçirebildiği bir alandı. Biz Aliağa’yı seviyoruz ve bu parkın yok edilmesini istemiyoruz. Savcılığa belediye hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

Hatice Nine, “Bütün Aliağa halkına bir anne olarak diyorum ki, engelli çocuğumu ben bu parkta gezdiriyorum. Şehir içinde yeşil yer bir tek burası var, Allah rızası için yok etmeyin” diye isyan etti.

Çöpler, 10 günde bir alınıyor

Bu şikayet İzmir’in turizm kenti ve Efes Örenyeri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi giren Selçuk’un Atatürk Mahallesi Pamucak’ta yaşayan vatandaşlardan geldi. Efes, Pamucak-Tur ve Pam-Tur sitelerinde oturan okurlarımız dertli ve bakın ne diyorlar: “Biz bu ilçede 12 ay süreyle oturan vatandaşlarız. Selçuk Belediyesi’ne karşı da emlak, çevre temizlik ve özellikle de ‘Katı Atık Toplama Bedeli’ni her ay gelen su faturalarını aksatmadan ödüyoruz. Ayrıca belediyemize karşı her türlü yükümlülüklerimizi de yerine getiriyoruz. Ancak gelin görün ki, belediyemiz bize üvey evlat muamelesi yapıyor. Örneğin; çöplerimiz konusunda dertliyiz. Kış dönemi geldi diye önceleri haftada bir gün alınan çöpler son 10 gündür alınmadı. Ayrıca çöp konteynerleri da eski ve delik. Varsa yoksa ilçe içine ve ‘Pamucak Belediye Sosyal Tesisi’ne hizmet veriliyor. En önemlisi de Dahi Zeynel Bakıcı ‘Başkan’ seçildiği 30 Mart 2014 tarihinden günümüze kadar çöp konteynerleri yıkanmadı ve dezefenkte edilmedi. Sivrisinek neyse de ‘Karasinek’ istilası başladı bile. Şikayetçiyiz.”

Konuyu Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı’ya aktarıyorum.

İşyeri, yolu işgal ediyor

Karşıyaka Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi’nde 91 kapı numaralı yerdeki restoranın yolu işgal etmesine tepki gösteren Karşıyakalı okurlarımız bakın ne diyorlar: “Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın kaldırımı işgal etmesi yetmiyor gibi bir de yolu işgal ediyor. Bu işyerini zaman zaman uyarıyoruz. Ancak bizi dikkate almıyorlar. Şikayetçiyiz. Karşıyaka Belediyesi yetkililerinin bu işyeri sahibi ile çalışanlarını uyarmalarını istiyoruz.”