8 ilçeye kanal ve yağmur suyu hattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı hamlesini sürdürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, kentte 2018 yılı içinde 25.2 milyon liralık yatırım yapacak. 72 kilometre kanal ve 18 kilometre yağmur suyu hattı döşenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, temiz bir körfez için İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde kentin farklı noktalarında sürdürdüğü kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüleceğini açıkladı. Menemen, Aliağa, Foça, Seferihisar, Urla, Selçuk, Menderes ve Torbalı ilçelerini içine alan proje için toplam 25.2 milyon liralık harcama yapılacağı belirtildi. 2004-2017 yılları arasında yerel yönetimlere örnek olacak pek çok önemli projeye imza atarak 2.8 milyar liralık yatırım yapan İZSU, yeni yılda da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Arızalar giderilecek

Yetkililer, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “25.2 milyon liralık yatırımla 8 ilçede 72 kilometrelik kanal ve 18 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatını içeren çalışmalar kapsamında, kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere yeni kanal şebekesi döşenecek; özelliğini yitiren, sık sık arıza yapan kanal hatları da yenilenecek. Yağışlı havalarda ana cadde güzergâhlarında sorun yaşanan noktalara da delikli saçtan ızgaralı yağmur suyu hatları yapılacak. Yeni abone talepleri olan yeni binalar için de bina kolu bağlantı çalışmaları yapılacak. Selçuk, Menderes ve Torbalı bölgesinde imalata hız veren ekipler, çalışmalarını bu yıl içinde bitirecek. Menemen, Aliağa ve Foça bölgelerindeki çalışmalar ise önümüzdeki günlerde başlayacak ve 2019 yılının Ocak ayında tamamlanacak. Seferihisar ve Urla’daki çalışmalar da 15 ay sonra bitirilecek.”

‘Budama mı yoksa ağaç katliamı mı?’

Bu soruyu, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Çambel (Köyü) Mahallesi sakinlerinden Yaşar Çamlıbel soruyor. Çektiği fotoğrafla birlikte gönderdiği şikâyetinde, Çamlıbel bakın ne diyor: “Burası, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Çambel Mahallesi. İlçemiz yetkililerine soruyorum: ‘Bu ağaca yapılan kesim budama mı, yoksa katliam mı? Böyle ağaç mı budanır? Kemalpaşa Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, lütfen bu işleri bilenlere yaptırsın.” Bu paylaşımda Rafet Yüksel, Mehmet Çakmak ve Yılmaz Atıcı isimli kişiler de aynı tepkiyi göstermiş ve paylaşımlarıyla bu işi yapanları protesto etmişler.

‘25 GÜNDE HİÇBİR YETKİLİ GÖRMEDİ’

Burası, Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semti, Güneşli Mahallesi’nde 515 ile 520/2 sokakların birleştiği köşe. Bu çukurun kapağı, tahminen hurdacılar tarafından çalınmış. Ancak, yaklaşık bir aydır hiçbir yetkilinin bu çukuru görmemesi ilginç. Semt sakinleri bakın ne diyor: “Bu çukuru 30 gün boyunca lastik ve sandalye koyarak kapattık. Onlar bile çalındı. Çukura düşen araçların alt takımları zarar gördü, lastiği patlayan araçlar da oldu. Bu durumun, Büyükşehir ve Konak belediyelerinden bir tek yetkilinin bile dikkatini çekmemesi ilginç. İZSU yetkililerinin bu soruna acil şekilde çözüm üretmesini istiyoruz.”

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