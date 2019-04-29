‘Ada’nın 30 yılına sünger çekeceğiz’

İlçesinde yaşayan her bireyin yüzünün güleceğini ve yaşadığı kentte mutlu olacağını açıklayan Başkan Günel, “Belediye hizmetlerini herkese eşit şekilde ve sosyal adaletle dağıtacağız” diyor.

Başarılar dilemek için ziyaretine gittiğimiz Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart seçiminde ilçedeki toplam 65 bin 676 geçerli oyun 37 bin 793’ünü alarak, yüzde 57.54 ile ‘Belediye Başkanı’ seçildiğini belirtti. Mazbatasını 5 Nisan’da aldığını kaydeden Günel, “Aynı gün başkanlık görevini Özer Kayalı’dan devraldım. Tebrik ve devir-teslim işlemleri sonrası, 10 Nisan’dan itibaren Kuşadası halkının bana verdiği göreve başladım. Beni böyle kutsal bir göreve layık gören hemşehrilerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

‘Her sokağa gireceğim’

Başkan Günel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefim ekip arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu ve bana güvenen hemşehrilerimle birlikte güçlü bir Kuşadası yaratmak. Ben artık tüm Kuşadası halkının başkanıyım ve onların hizmetindeyim. Görevim süresince, Kuşadası’nın son 30 yılına, ekibimle birlikte sünger çekerek yeni bir başlangıç yapacağız. Benim makamım bundan böyle sokak. O günden itibaren hep sokakta oldum ve halkımızı dinledim, onların isteklerini yerine getirdim. Liyakat ve performans odaklı olarak oluşturduğum kadromla birlikte şu anda ilçemizi en hızlı şekilde sezona hazırlıyoruz. Kuşadası’nda gitmediğim sokak kalmayacak. Çalmadık kapı bırakmayacağım. Şehrül-Emin demek, şehrin her şeyinin emanet edildiği kişidir. Şehrin imarından, temizliğinden, çevresinden, suyundan, selinden, otundan çöpünden, konutundan, yerleşiminden, zengininden fakirinden, yaşlısından, yetiminden, hastasından, sakatından sorumlu kişidir; yani belediye başkanıdır, şehir başkanıdır. Ayrıca belirteyim; hiçbir personelimizi mağdur etme, cezalandırma gibi bir düşüncemiz, eylemimiz olmadı ve olmayacak da. Ekip arkadaşlarımla birlikte en iyisi neyse onu gerçekleştireceğiz.”

Başkan’a teşekkürler

Bu konuşmalar yapılırken ziyaretçiler arasında, 5 yıldızlı yeni bir turistik tesisin Genel Müdürü olduğunu söyleyen Fuat Fesih Demir, Başkan Günel’i kutladıktan sonra, “Başkanım, 15 Nisan’da Kuşadası’nda 5 yıldızlı yeni komleksimizi açtık. Ancak yolumuz çok kötü. Üç aydır da asfaltlanmasını bekliyoruz. Sezon da başladı, sizden bu konuya el atmanızı rica ediyoruz” diye istekte bulundu. Başkan Günel, dinledi ve ziyaretçilerden özür diledikten sonra, telefonu aldı, Fen İşleri Müdürü’ne konuyu anlattı. Müdür, bir dakika bile geçmeden Başkan’ın yanına geldi. 10 dakika sonra yol bakım ekiplerinin, otelin bulunduğu sokağa sevk edildiği haberi geldi. Genel Müdür Demir, “Ekipler geldi ve bozuk olan satıhları kazarak düzenleme yaptı. 3 bin metrekarelik yolumuz ele alındı. Ben yılların turizmcisi olarak bugüne kadar sorunlara anında çözüm üreten böyle bir başkanla karşılaşmadım. Kuşadası’nın şansı olarak nitelediğimiz Ömer Günel’i kutluyor ve teşekkür ediyoruz.”

‘Hizmete yönelik çözüm’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i çok farklı bir yönetici olarak gördüm. İlk iş olarak makam odasını değiştirmiş. Odaya sadece bir toplantı masası ile biri kendisinin oturduğu sadece 10 adet sandalye koyarak farklı bir konsept oluşturmuş. Odasındaki asansörü de iptal ettirmiş. En önemlisi de makam araçlarını mazbatasını alıp devir-teslim işlemlerinden hemen sonra kaldırmış. Seçim süreci sırasında söz verdiği gibi, ilk ev ziyaretini mazbatasını aldığı gün yapmış. Başkan Günel, personeliyle yaptığı toplantıda Kuşadası için “Hedefim, hizmete yönelik çözüm” sözünün takipçisi olacağını söylemiş. Milliyet Ege olarak biz de Başkan Ömer Günel’e başarılar diliyoruz.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...