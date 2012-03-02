AKM OTOPARKINA BELEDİYE EL KOYDU







Konak Meydanı’nın sanat ve kültür etkinlikleri alanı, yani Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Sabancı Kültür Merkezi ile İzmir Devlet Tiyatrosu’nun bulunduğu adadaki tek otoparkın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce el konulmasına İzmirli sanatçı ve kültür çevresinden tepkiler yağıyor. Bir aydır gazetemizi ve köşemizi arayan İzmirli sanatçılar ile sanatsever İzmirliler, burada otopark olarak kullanılan alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü Trafik ve Araç Sevk Amirliği emrine verilmesine hayret ettiklerini ilettiler. Sanatçılar, kültür adamları ve İzmirliler bakın neler söylediler:



‘UCUBE’ bir hizmet

Sanatçılar, “Biz sanatçılar araçlarımızla buraya geliyor, park ettikten sonra kostümlerimizi ve kullandığımız sazları arka kapıdan salonlara taşıyorduk. Bir ayı aşkın süredir bırakın araçlarımızı park etmeyi eşyalarımızı bile taşıyamaz olduk. Çünkü otoparka giriş yasaklandı. Sanatçı ve izleyicilerin otopark olarak kullandığı alanın böyle bir hizmete verilmesi, heykellere ‘UCUBE’ diyen zihniyetten ne farkı var? İzmir’de AKM’nin otoparkını kapatmakla, Taksim’de AKM’yi yıkmak ya da kapatmanın ne farkı var? Otoparkın yanına yapılan bungalov tipi bürolar ile koca koca kamyonlar, hem AKM’nin hem de Resim ve Heykel Müzesi’nin arka kısımlarını kapattı. Bu nasıl bir sanat anlayışıdır? Buradaki etkinliklere zaman zaman devlet üst düzey yöneticileri, bakanlar ile milletvekilleri geliyor, şimdi onlar da zor durumda kalacaklar. Söyleyecek o kadar çok söz var ki.. ‘Sosyal Demokrat’ ve güya sanatsever olduklarını söyleyen anlayışın böyle bir uygulama yapması gerçekten üzücü” dediler.



Araç trafiği yoğun

Kültür ve sanat adamları, “Tiyatrocular ve sahne sanatlarını uygulayan ekipler kostüm ve sahne malzemelerini nasıl taşıyacaklar? Sahne malzemeleri nasıl taşınacak, toplanacak ve sevk edilecek? Kongre, sempozyum, oturum ve diğer toplantılar ile etkinliklere katılanlar arka kapıdan alınıyor ve dinlenmeleri sağlanıyordu. Büyükşehir İdari İşler Müdürü bize, ‘Sanatçılar katlı otoparktan yürüyerek konsere gelsinler; bayan sanatçıların kostümlerini de eşleri taşısın’ diye öneride bulundu. Ayrıca kentin uzak yerlerinden araçlarıyla gelen izleyici ve katılımcılar araçlarını nereye park edecekler? Burayı Büyükşehir Belediyesi’nin araç parkı yapıp, araç sevk amirliği yapanlar bu kararı verirlerken bunları hiç mi hiç düşünmediler? Araç trafiği yoğun olan bu meydana bu hizmet biriminin getirilmesi yanlış değil mi? İzmir’in kültür ve sanatına hizmet veren bölgede tek boş alanın otopark olarak kullanılırken araç sevk amirliği yapılarak sanat çevresinin elinden alınması çok üzücü” diye dert yandılar.

Sanatçılar, sanatsever İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanı tekrar otopark olarak hizmete açmasını istiyorlar.









Orta refüje niçin taş döşendi?



Bu şikayetin sahibi Hatay sakinlerinden Turdal Şentürk. Okurumuz, “İnönü Caddesi’nde yaya kaldırımları bazı yerde daraltıldı, bazı yerde ise geniş tutuldu. Kaldırımların daraltıldığı yerlere araçlar için park yerleri yapıldı. Çok iyi oldu. Çünkü burada araç sahipleri park yeri bulamayınca yaya kaldırımlarına çıkıp geçişe engel oluyorlardı veya trafik sıkışıklığına neden oluyorlardı. Peki, Üçyol’da yol ortasındaki toprak alana niçin taş döşendi? Hiç ortaya ağaç dikmek veya çiçeklendirmek akla gelmedi mi? Doğrusu hayretler içindeyim” diye eleştiride bulundu.





Su patlağını hala onarmadılar



Konak Kemal Reis mahallesi 275 Sokak sakinlerinden Hasan Sarı, “Sokağımız Askeri Hastane’nin aşağısında bulunuyor. Sokağımızda bir su patlağı vardı ve İZSU’yu aradık, geldiler. Patlağı açtılar ve ‘Bu patlak apartmana aittir’ diyerek olduğu gibi bırakıp gittiler. Tabii biz bunu yaptırdık. Şimdi yetkililere soruyorum; patlak olan yer açılıp bu şekilde bırakılıp gidilmesi doğru bir davranış mı? Ayrıca yapıp da ücreti apartmana çıkarılamaz mıydı? Biz bu davranışı yakıştıramadık” diye seslendi.





Kapalı durağımızı geri istiyoruz



Çiğli Uğur Mumcu Mahallesi 8984 Sokak No: 11 sakinlerinden Şengül Öztürk, “Ben engelli bir vatandaşım. 2011 yaz aylarında semtimizde yol ve kaldırım çalışması yapılırken 20 yıllık oturaklı kapalı durağımız kaldırıldı. İşler bitti ve durak tekrar getirildi. Ancak, ‘ESHOT DURAK’ yazılı tenekeli durak yapıldı. Yağmurda ıslandık, yazın güneşte yanacağız. Engelli olduğum için kapalı durakta kanapede oturuyordum. Şimdi ise oturamıyorum. Kapalı-oturaklı durağımızı istiyorum” diye dert yandı.





Güzelyalı semti seyyar satıcı işgalinde



Bu soruyu Güzelyalı sakinleri soruyor. Köşemizi arayan okurlarımız, “Güzelyalı’nın Mithatpaşa ve İnönü caddelerine bağlantılı bütün sokak köşeleri manav, balıkçı ve seyyar satıcı tezgahlarıyla işgal altında tutuluyor. Ayrıca sokaklarımızda gürültülü cihazlarla satış yapan seyyar satıcılar eksik olmuyor. Günün erken saatlerinden itibaren sokaklarımızı işgal eden seyyarlar geç saatlere kadar kalıyorlar. Özellikle 34, 36, 37, 38, 39, 54, 55 ve 56 sokaklar satıcıların eksik olmadığı yerler. Bu sokaklar zaten araç işgali altında, köşe başları da satıcılar tarafından tutuluncu hiç geçilmiyor. Tabii bu sokaklarda bir gün bile tek zabıta görmedik. Bunların dışında Mithatpaşa Caddesi’ndeki kaldırımlarda da işportacılar ve seyyar satıcılardan geçilmiyor. Konak Belediye Başkanımız Dr. Hakan Tartan’ın Konak merkez ve Alsancak’ta uyguladığı düzen ve disiplini bu semtte de uygulamasını istiyoruz” diyorlar.







Evka-5 Mahalle Muhtarı Çetin teşekkür ediyor



24 Şubat tarihli “Aydınlatmalar üç aydır arızalı” başlıklı yazımızda Çiğli Evka-5 Mahallesi sakinlerinden Fikret Oruk ve Alpaslan Çetin’in şikayetini dile getirmiştik. Evka-5 Mahalle Muhtarı Bilal Çetin aradı ve GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin yazımız üzerine hemen ekipleri yönlendirdiğini, 2766 numaralı trafoya bağlı olan 8930, 8930/1-2 ve 3 sokaklardaki aydınlatmaların onarıldığını belirterek, “Sorunumuzu yetkililere ileten Milliyet Ege’ye ve gideren GEDİZ Elektrik yetkililerine mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.





Eşrefpaşa semti Allah’a emanet





Eşrefpaşa Camii’nden Güneşli Mahallesi’ne kadar olan bölümün geliş ve gidişinde akşam saatlerinde seyyar satıcıların cirit attığını

belirten okurumuz Hülya Yalçın, “Özellikle akşam üzerleri ve hafta sonları semtimiz panayır gibi oluyor. El arabalı, kamyonetli ve tablalı seyyar satıcılar yüzünden kaldırımlarda yürüyemiyor,

trafik akışı içinde yola iniyoruz. Özellikle bayanlar ve çoçuklar oldukça sıkıntı çekiyor, trafik yoğunluğu yaşanan bu civarda araçların arasında kalıyoruz. Ayrıca görüntü kirliliği ve gürültü kirliliği de yaşanıyor. Semtimizin düzene sokulmasını bekliyoruz” diyor.

