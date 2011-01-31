ARACIMIZI NEREYE PARK EDECEĞİZ?

İzmir’de her geçen gün artan araç sayısına karşılık alternatif yollar ve araç park yerleri üretilmediğini belirten İzmirliler bu konuda oldukça dertliler.

İzmirliler, otopark konusunda oldukça sıkıntılı günler yaşanmaya başladığını dile getiriyorlar. Okurlarımız, “Aracımızı nereye park edeceğimizi yöneticilere sorar mısınız?” diyorlar.

Son 5 yılda İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısının yüzde yüz civarında artığını, buna karşılık yollar ve otoparklar konusunda projeler üretilmediğini belirten İzmirliler bakın ne diyorlar:



Zamlar nereye kadar?

“İzmir Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda otopark konusunda çalışma yapmıyor. Sadece otopark ücretlerini artırıyor. Aziz Kocaoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda otoparklar 1.20 TL idi, şimdi 5.00 TL yapıldı. Büyükşehir bu sorunu böyle çözme yoluna gidince de, otopark işletmecisi özel sektör de hemen otopark ücertlerine zam yapıyor. Bu nereye kadar devam edecek?”

Bir grup okurumuz da, “İzmir’de ana cadde ve bulvarlardaki otoparkların doluluğunu, arka cadde ve sokaklarda bile araç park edecek yer bulamıyoruz. Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Bayraklı’da evlerin önünde bile araç park edecek yer bulunamıyor.

8- 10 metre genişliğindeki sokaklar bile çift taraflı araç park yeri oldu. Ambulans ve itfaiye giremiyor” diye dert yanıyorlar.



Bodrum ve zemin katlar

Apartman bodrum ve zemin katlarının otopark yeri olarak projelendirilmediği sürece otopark sorununun çözüme ulaşamayacağını belirten okurlarımız da, “Her geçen gün çok daha vahim bir duruma ulaşacak” diyorlar.

Ayrıca iki İzmirliden biri, “İnşaat ruhsatı işlemleri sırasında belediyeler tarafından ‘otopark için alınan paralar’ ne oluyor ve nerede kullanılıyor? Son 6 yılda Büyükşehi’e bağlı 21 ilçede bu güne kadar üretilen otoparklar soruna ne derece çözüm üretti?” diye soruyor.





Karakolluk olduk

Aracını evinin önüne park etmek isteyen bir okurumuz da, “Oturduğum sokakta araç park edecek yer bulamıyorum binanın önü hep dolu oluyor. Ben de diğer sokaklarda boş olan yerlere park ediyorum. Ancak, bu kez de diğer araç sahipleri, ‘Burası benim kapımın önü’ deyip tartışma çıkarıyor. Katil olmamak için kendimi zor tutuyorum. Geçenlerde karakolluk olduk. Birbirimize girecektik ama polis karışmıyor. Oturduğum binanın önü dolu olunca, aracımı sırtıma alıp evime sokamayacağıma göre, ben de mecburen boş olan yerlere aracımı park ediyorum. Bu konuda nereye ve hangi makama şikayette bulunabilirim, bu soruna kim çözüm üretecek?” diye soruyor.

650 araca bir park yeri

İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı; 2004 yılında 654 bin, 2005 yılında 713 bin, 2006’da 789 bin, 2007’de 837 bin, 2008’de 900 bin, 2009’da 1 milyon 192 bin, 2010 yılında ise 1 milyon 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Şu anda İzmir’de ruhsatlı araç park yerlerinde 650 araca bir park yeri

düştüğü belirtiliyor.

KARŞIYAKA-MANİSA HATTI YOLCULARI TEPKİLİ



İZBAN huzurumuzu kaçırdı





İZBAN seferleri ve istasyonları ile ilgili şikayetler şu sıralar oldukça fazla gelmeye başladı. Şakir Göksoy isimli okurumuz yaşadıklarını şöyle sıralıyor:

“Elektrikli tren geldi. Karşıyaka TCDD istasyonu kaldırıldı. Biz ise her sabah bu istasyondan Manisa’ya gidiyorduk. Karşıyaka’dan trene bineceğimiz saati biliyorduk, şimdi ise bilmiyoruz. İZBAN’nın Karşıyaka İstasyonu’ndaki duyurusu 06.00 Cumaovası Kalkış- 06.40 Varış olarak belirtiliyor. Yani 40 dakika sonra Karşıyaka’da olacak. Ancak elektrikli tren 06.50 veya 06.55’te geliyor. Peki biz niçin 10 veya 15 dakika bekletiliyoruz? Bu kafadan zaman kaybı, bu bir...”

“Güvenlik görevlileri sadece güvenlikten sorumlu değil mi? Peki elimdeki ekmeği yememe de itiraz ediyor.

İstasyonda birşey yemek yasakmış. İyi de, hiçbir uyarı levhası yok ki. Ayrıca dikkatimi de çekmedi. Sabahın o saatinde elimdeki ekmeği yemem kime ne zarar veriyor, merak ediyorum? O saatte 15 dakikamı çalan uygulama ekmeğimi yememe de karışıyor, hem de güvenlik görevlisine ikaz ettirerek. Ki 15 dakikada evde bir şeyler yenebilir, bu iki...”



Daha önce kuyruk yoktu

“Çiğli’ye geliyor, tekrar kuyruğa girip bilet alıyoruz. Ege Ekspresi’nin 07.23 te Çiğli’ye gelmesi gerekir. Çiğli’de bilet almak için tanınan süre ise 15 dakika civarında. Kuyruk varsa, onu da biz düşüneceğiz. Karşıyaka’dan gazete almak o saatte imkansız. Kısıtlı zamanda Çiğli’den gazete almayı da biz düşüneceğiz. Bir saatlik, bazen bir buçuk saatlik yolculuk boş oturmayla geçecek kısacası, bu da üç... Yaşanılanlar bunlar. İlgililerin dikkatine.”

Çay içmek için yolu kapadılar

Okurumuz Ali Dündar, Konak Belediyesi’ne ilettiği şikayetine cevap verilmediğini belirterek, konuyu bir de bizim yazmamızı istiyor ve şöyle diyor: “6 Kasım 2010 günü saat 09:50’de Çankaya Mahallesi 131 ve 155 sokakların kavşağında Konak Belediyesi’ne ait 34 ER 1148 plakalı çöp arabası, her iki yanında park halindeki araçların ortasında kontak kapatarak çay molası vermişlerdir. Aracım ile söz konusu yolda seyir halinde iken gidiş yolumun kapatılması nedeni ile çevre esnafa sorduğumda araç sürücüsü ile temizlik ekibinin çay içtiği yeri gösterdiler. Ekibe yolu kapatmaya hakları olmadığını ve açmaları gerektiğini söylediğimde, çaylarını içip geleceklerini söylediler. Araç içinde beklemeye başladığımda ise araç sürücüsü manevra yapıp yolu açmak yerine benim 50 metre daha geri giderek ona yol vermemi, aksi takdirde yol vermeyeceğini ve açmayacağını söyledi. Benim, çevre sakinlerinin ve temizlik ekibindeki arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen yolu açmadı. Sorumsuz ve kasıtlı olarak trafik akışını kesen, sorumluluğu altındaki aracını terk ederek, yol açmak için çaba sarf etmeyen bu çalışandan şikayetçiyim.”

Dere önü kapatıldı yağmur suyu taştı

Çiğli Cumhuriyet Mahallesi Yörük Ali Caddesi 4 numarada oturan bir İzmirli olarak sıkıntı içindeyiz. Yollarımızı yaparken derenin önü kapatıldı ve yağmur sularının akışı kesildi. Biriken yağmur suları caddeyi dereye çeviriyor. Bırakın araçlarla geçmeyi yaya olarak bu yolu asla kullanamıyoruz. Ayrıca sokaklarda çok sayıda başı boş köpekler dolaşmaktadır. Sabah ve akşamları işe, okula korku içinde gidiyoruz. HAKAN ZOYLAN

SİT alanı içindeki ağaçlar kesiliyor

Urla Yağcılar’a 400 m. mesafede bulunan Çiftetepeler’deki ormanlık alan, aynı zamanda arkeolojik değeri olan birinci derece SİT alanı. Daha önce buraya yakın bir yerde tarihi değeri olan madeni para veya sikkeler bulunmuştu. Burası şu sıralar fıstık çamı ağaçlandırma çalışması bahanesiyle Urla Orman İşletme Şefliği’nce büyük bir kepçeyle kazılıyor. Kızıl çamlar kesiliyor. Bu alanın talan edilmesine izin verilmesin.ALKAN KARANLIK

Bir su patlağını onaramadılar

Buca Şirinyer 518 Sokak’ta oturuyoruz. Bugün 25 Ocak 2011 Salı saat 14.00 ve biz 20 saattir susuzuz. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Çünkü, İZSU’yu aradık ve bize, ‘Yağmur nedeniyle arıza var’ dediler. İyi de ne gelen oldu, ne de çözüm üreten. Meğerse koca İzmir’de bu konuda iki araç varmış ve yetişmiyormuş. Olacak iş mi? Bir CHP’li olarak kahroluyor ve isyan ediyorum. Bu beceriksizlikten başka birşey değil. SUAT HAYKALI