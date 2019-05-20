'Arazi toplulaştırma çalışmamız sürüyor'

Genel Müdür Mevlüt Aydın, ‘Tarla İçi Geliştirme’yle birlikte yürütülen projenin İzmir, Manisa ve Uşak’ta toplam 45 mahalledeki 45 bin 564 hektar arazide uygulandığını açıkladı.

Öncelikle bir hatırlatma yaparak konuyla ilgili bilgileri aktaracağım. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Karar No: 4) ile önceki ismi ‘Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ olan ve adı değiştirilerek, ‘Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlandı. Kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara’da olan, özel bütçeli bir kurum haline getirildi. Su havzalarının korunması amacıyla başlatılan ‘toplulaştırma’ seferberliği ile ‘Tarla İçi Geliştirme’ projesinin DSİ tarafından yürütülmesine karar verildi.

Parseller büyüdü

Yukarıdaki yasanın kabulünden sonra başlatılan ‘Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi’nin amacının, ülkemizdeki çiftçilerin dünyayla rekabet etmesini sağlamak ve kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması olduğu açıklandı. Projelerle, daha az zaman, işgücü ve sermaye harcanarak tarımsal üretimi artırmak, işletmelerin daha verimli olmasını sağlamak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmek hedeflendi. Bu proje; Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa ve Uşak’ta başlatıldı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, şu bilgileri verdi: “Üç kentte 45 bin 564 hektar arazinin toplulaştırılması devam ediyor. İzmir’deki çalışmamız, Ödemiş’teki Beydağ Barajı sulaması ile birlikte yürütülüyor ve toplam 16 bin 994 hektar arazinin 10 bin 700 hektarlık kısmında çalışmalar tamamlandı. 24 mahallede tapu tescilleri bitirildi, 2 mahallede yeni parselasyon planı yapılıyor ve 5 mahallede çalışmalar sürüyor. Manisa’da eşzamanlı olarak 2 farklı bölgede yürütülen çalışmalar, toplam 18 bin 434 hektarlık alanda yapılıyor. Uşak’ta da 10 bin 136 hektarlık araziyi kapsayan çalışmalar devam ediyor. 10 köyün 5’inde tapu tescilleri bitirildi. Böylece arazi toplulaştırması ile parseller büyüdü, tarım teknikleri ve sulama metotları kolaylaştı.

‘Sulama yatırım maliyeti de düştü’

Mevlüt Aydın, bu projenin yararını şöyle sıraladı: “Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Diğer taraftan, arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri de yüzde 90 azalacak, parseller büyüyecek, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşacak. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşur. Her parsel, yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafe ve ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedeli yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değer nedeniyle, arazi değeri en az 2 kat artmakta.”