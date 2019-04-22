Argo konuşma küfür durdu

Söke’nin kırsal Kisir ve Serçin mahallelerinde kadınların işlettiği işyerlerinde, asırlık kahvehane kültüründeki bazı kötü alışkanlıklar, sözler ve davranışların önüne geçildi.

Ege Bölgesi’nin tarım ve turizm kenti Aydın’ın Söke sınırlarındaki Beşparmak Dağı eteklerinde bulunan iki mahallede, iki kadından birinin eşine yardım amacıyla, diğerinin de işletmeci olarak başladığı kahvehanede, argo ve küfürlü konuşmaların artık yapılmadığı belirtildi. Kırsal Kisir Mahallesi’ndeki çay ocağında ocakçılık yapan, dört çocuk annesi Nazan Suna ile Bafa Gölü kıyısında bulunan ve Söke’ye 28 kilometre uzaklıktaki Serçin Mahallesi’nde kahvehane işleten Pervin Ören, kendilerinin kahvehanede bulunduğu süre içinde toplumu rahatsız edecek konuşmaların ve küfürlü sözlerin sarf edilmediğini belirtti. İki kadın kahveci, geldikleri bu noktayı bakın nasıl dile getirdi:

‘Tabular yıkıldı’

Nazan Suna: “Ben, Kisir Mahallesi’nde eşim Baki Suna’ya ait kahvehanede ona destek olabilmek için dört yıl önce kahvenin ocağına geçtim, halen ocakçılık yapıyorum ve bir daha da çıkmadım. Kahvecilik, eşimin 1991 yılından bu yana yaptığı bir meslek ve ailemizin ekmek teknesi. Eşimin dışarıda işleri olduğunda, yerine bakacak eleman bulmakta zorlanınca ben yardımcı oluyordum. Bu iş, işte böyle başladı. Son dört yıldır da kahvenin ocağındayım. Müşterilerimize alıştım, onlar da bana alıştı. Özellikle erkek müşteriler önceleri yadırgadı, zaman geçtikçe daha dikkatli davranıp özellikle küfürlü ve argo içeren konuşmaları unuttu. Gün geçtikçe tabular yıkıldı. İlginç olan ise, şu anda kahvehanemize kadınlarımız geliyor.”

Pervin Ören: “Farklı kentlerde turizm alanında çalıştıktan sonra döndüğüm köyümde bu tür bir girişimde bulunmak istedim. Serçin Mahallesi’ndeki kahvehanem Bafa Gölü kıyısında ve Söke’ye 28 kilometre mesafede. Önceleri tepkiyle karşılaşacağım endişesi yaşadım. Ancak tam tersi oldu. Köyümüzde bu değişime çabuk uyum sağladım. Şu anda kahvehaneme erkek müşterilerin yanı sıra kadın müşterilerin de gelmesi, beni çok mutlu ediyor. Bu sayede bazı tabular yıkıldı, argo ve küfürlü konuşmalar olmadığı gibi kaba davranışlar da yok oldu.”