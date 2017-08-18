‘Asansör ve yürüyen merdiven hep arızalı’

KÖŞEMİZİ arayan onlarca okurumuz, İZBAN’ın Gaziemir Ulaştırma İstasyonu tarafındaki asansör ve yürüyen merdivenin aylardır arızalı olduğunu bildirdi. Yaşananları, şöyle dile getirdi: “Bu istasyonu kullanan bizler, ne zaman gelsek asansör ve yürüyen merdiveni kullanamıyoruz. Bir ara çalışıyordu, ancak kısa süre sonra yine arızalandı. İki aydır da çalışmıyor. Bu sıcakta, özellikle hamile, yaşlı ve bebek arabalı hanımlar zorluk çekiyor. Sorduğumuzda ise, ‘Parça bekleniyor’ deniliyor. Bu soruna acil çözüm getirilmesini istiyoruz.”

‘Trafomuz sıklıkla arızalanıyor’

KONAK Çankaya Gazi Osman Paşa Bulvarı’ndaki Ülkü Çarşısı esnafı, elektrik kesintisinden dertli olduklarını bildirdi. Esnaf olarak zor durumda kaldıklarını belirten okurlarımız, şunları söyledi: “Ülkü Çarşısı aboneleri olarak trafomuzdan şikayetçiyiz. Çünkü, sık sık elektrik kesintisi yaşıyoruz. En önemlisi de trafodan sık sık duma nlar çıktığı belirtiliyor. Yetkililerin daha büyük arıza yaşanmadan ve yangın çıkma ihtimalini de göz önüne alarak, trafomuzun incelenmesini, gereğinin yapılmasını istiyoruz.”

Havuz enfeksiyonu kâbusunuz olmasın

Muğla Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, bakımı iyi yapılmayan ve insan sağlığına uygun olmayan yüzme havuzlarının her yaş grubundaki vatandaşı ‘ağır hasta’ edebileceğini söyledi

Yüzme havuzlarıyla ilgili bir uyarı da Muğla’dan geldi. Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, halkın ve çocukların serinlemek için tercih ettiği yüzme havuzlarında güvenlik ve hijyen önlemi alınmadığı takdirde, sağlık sorunlarının kaçınılmaz olduğunu, özellikle küçüklerin havuz keyfinin, iyi dezenfekte edilmemiş havuz nedeniyle kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtti, şu bilgileri verdi:



‘Çocukları koruyun’

“Çocuklar iyi temizlenmemiş havuzdan mide ve bağırsak ile dış kulak yolu enfeksiyonları kapabilir. Hatta, göz problemi yaşayabilir. Göz enfeksiyonlarından korunmak için yüzme gözlüğü, kulak enfeksiyonlarından korunmak için de tıkaç kullanın. Bir yüzme havuzunun kirliliği, sadece çocuklar için risk oluşturmamakta. Bu noktada en büyük görev yine anne ve babalara düşüyor. Havuz, yetişkinler için de risk taşımakta. Hele hele çocuklarınızı, bebek bezi ile asla havuza ve denize sokmayın. Sık sık tuvalete götürün veya bezini değiştirin. Bezi değiştirdikten sonra da elinizi sabunla iyice yıkayın.”

‘Gözlük takın’

“Dışarıda kullanılan ayakkabı ile havuz bölgesine girmeyin. Havuzu mayo ve bone giyerek kullanın. Girmeden önce sabunla duş alın ve girişteki ayak yıkama havuzunu mutlaka kullanın. Son iki hafta içinde ishalli hastalık geçirdiyseniz, keskinlikle havuza girmeyin.

Su yutmaktan kaçının. Yüzerken sakız çiğnemeyin. Tesis yöneticileri, tuvalet, banyo, duş yeri, havuz kenarı ve lavabo kullanımından sonra tekrar duş alma konusunda, uyarı tabelası koymalı.”

Basmane’de çöken yol korkutuyor

İZMİR’in Basmane semtindeki Oteller Sokağı olarak bilinen 1296 Sokak’taki kanalizasyondan kaynaklanan çökme nedeniyle çevre esnafı bakın ne diyor: “İki metre genişliğinde bir insan boyuna yakın derinlikte çukur oluştu. Sokak trafiğe kapatıldı. Şu anda İZSU ekipleri sorunu gidermek için beton kapakla sağlamlaştırma çalışmaları yapıyor. Demek ki eski kanilazasyon sistemi artık yükü kaldırmıyor. Semtimizde zaman zaman bir aracın bile içine düşebileceği derinlikte çökmeler yaşadık. Biz bu semtteki altyapı sisteminin tamamen değiştirilmesini istiyoruz. Çünkü korkuyoruz.”

Havuz enfeksiyonu kâbusunuz olmasın

Muğla Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, bakımı iyi yapılmayan ve insan sağlığına uygun olmayan yüzme havuzlarının her yaş grubundaki vatandaşı ‘ağır hasta’ edebileceğini söyledi

Yüzme havuzlarıyla ilgili bir uyarı da Muğla’dan geldi. Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Mustafa Nuri Ceyhan, halkın ve çocukların serinlemek için tercih ettiği yüzme havuzlarında güvenlik ve hijyen önlemi alınmadığı takdirde, sağlık sorunlarının kaçınılmaz olduğunu, özellikle küçüklerin havuz keyfinin, iyi dezenfekte edilmemiş havuz nedeniyle kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtti, şu bilgileri verdi:

‘Çocukları koruyun’

“Çocuklar iyi temizlenmemiş havuzdan mide ve bağırsak ile dış kulak yolu enfeksiyonları kapabilir. Hatta, göz problemi yaşayabilir. Göz enfeksiyonlarından korunmak için yüzme gözlüğü, kulak enfeksiyonlarından korunmak için de tıkaç kullanın. Bir yüzme havuzunun kirliliği, sadece çocuklar için risk oluşturmamakta. Bu noktada en büyük görev yine anne ve babalara düşüyor. Havuz, yetişkinler için de risk taşımakta. Hele hele çocuklarınızı, bebek bezi ile asla havuza ve denize sokmayın. Sık sık tuvalete götürün veya bezini değiştirin. Bezi değiştirdikten sonra da elinizi sabunla iyice yıkayın.”

‘Gözlük takın’

“Dışarıda kullanılan ayakkabı ile havuz bölgesine girmeyin. Havuzu mayo ve bone giyerek kullanın. Girmeden önce sabunla duş alın ve girişteki ayak yıkama havuzunu mutlaka kullanın. Son iki hafta içinde ishalli hastalık geçirdiyseniz, keskinlikle havuza girmeyin.

Su yutmaktan kaçının. Yüzerken sakız çiğnemeyin. Tesis yöneticileri, tuvalet, banyo, duş yeri, havuz kenarı ve lavabo kullanımından sonra tekrar duş alma konusunda, uyarı tabelası koymalı.”

Basmane’de çöken yol korkutuyor

İZMİR’in Basmane semtindeki Oteller Sokağı olarak bilinen 1296 Sokak’taki kanalizasyondan kaynaklanan çökme nedeniyle çevre esnafı bakın ne diyor: “İki metre genişliğinde bir insan boyuna yakın derinlikte çukur oluştu. Sokak trafiğe kapatıldı. Şu anda İZSU ekipleri sorunu gidermek için beton kapakla sağlamlaştırma çalışmaları yapıyor. Demek ki eski kanilazasyon sistemi artık yükü kaldırmıyor. Semtimizde zaman zaman bir aracın bile içine düşebileceği derinlikte çökmeler yaşadık. Biz bu semtteki altyapı sisteminin tamamen değiştirilmesini istiyoruz. Çünkü korkuyoruz.”