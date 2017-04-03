Ata Caddesi oldu eziyet caddesi!

Tek yön ve tek şerit olarak düzenlenen Balçova Ata Caddesi, isyan ettirdi. Vatandaş, “Konak’tan 25 dakikada geldiğimiz bu caddeyi, 35-50 dakikada ancak geçiyoruz” dedi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl düzenlediği Balçova Ata Caddesi’ni kullanan Balçovalılar ile ilçeye gelen vatandaşlar, ateş püskürüyor. Mithatpaşa Caddesi girişinden Ata Caddesi’ne girdikten sonra, Sakarya Caddesi’ne kadar 1.5 kilometrelik mesafeyi 35 ile 50 dakika arasında ulaştıklarını söyleyen sürücüler, isyanda. Yolun daraltılıp, kaldırımlarının genişletildiği ve demir bariyerlerin dikildiği Ata Caddesi’nin tek yön ve tek şerit yapıldıktan sonra karmaşaya ve korna sesi kirliliğine maruz bırakıldığını ifade eden İzmirli, şunları söyledi:

‘Trafiğe kapatın’

“Bu cadde eskiden araç parkı ile esnaf işgali yaşanan bir bölgeydi. Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine çalışma yapmaya başlayınca, işgalden kurtulacağız diye sevinmiştik. Yol daraltıldı, kaldırımlar genişletildi ve araç çıkışını engellemek için somunlu demir bariyerler konuldu. Ancak gelin görün, eskisinden daha sorun yaşanan bir cadde oldu. Günün erken saatlerinden, geceyarısına kadar araç trafiğinin en ağırlıklı olduğu cadde. Yani, Balçova’nın ana hattı ve atar damarı. Şu anda bu cadde eskisinden daha sorunlu ve trafik açısından rezil bir durumda. Tek şerit ve tek yön uygulaması sonrası ESHOT otobüsleri, ürün indiren araçlar ile ev taşıyan araçların tıkadığı bir cadde. Hele hele akşam saatlerinde sürücüler büyük eziyet çekiyor. Bu düzenlemeyi yapanları kutluyoruz; zira İzmirlilere ancak bu kadar eziyet çektirilebilir. Geçenlerde yolda kalan fotoğraftaki otobüs yüzünden insanlar en az 1 saat bu caddeyi kullanamadı. Araç kuyrukları ve gürültü kirliliği ise hat safhada. Sürücülere bu eziyet çektirileceğine, cadde tamamen trafiğe kapatılıp ‘Sevgi Yolu’ yapılsa daha iyi olur. Balçovalı işkence çekiyor.” Konuyu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin dikkatine sunuyorum.

Bu çirkinliği gören yok mu?

Gaziemir’de oturan ve hafta için her gün Konak’taki işine gelen bir okurumuz, bu fotoğrafı çekmiş, köşemize göndermiş ve tepkisini şöyle dile getirmiş: “Burası İzmir’in en önemli köşesi Konak Meydanı, yani İzmir’in kalbi olan yer. Hem de Konak’taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) tam karşısı. Bahribaba otobüs durakları ve metro çıkışındaki alan. Merak ediyorum; bu çirkin görüntüyü İzmir Valiliği, Konak Kaymakamlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir tek yetkilisi görmüyor mu? Zahmet olmazsa bir yetkili bu çirkin görüntüyü gelip görsün ve çözümünü sağlasın. İzmirli bu görüntüyü hak etmiyor. Ayrıca bu çirkin görüntüyü tam bir yıldır Büyükşehir Belediyesi’nin Hemşeri İletişim Merkezi’ne (HİM) defalarca ilettik.

'Uygulanan fiyatlarda hiçbir yetkimiz yok'

20 Mart 2017 tarihli köşemizde “Elektrik aboneleri Aydem ve Gediz Elektrik yetkililerine soruyor: Dağıtım bedeli niçin alınıyor?” başlıklı yazımızda, okurlarımız faturaların yüksek olduğunu belirtti, yetkililerden açıklama istemişti. Okurlarımız bir kWh tüketime uygulanan ücretin 0.217 TL iken, niçin her kWh için toplamda 0.349 TL gibi ücretin alındığını sormuştu.

‘Kayıp kaçak içinde’

İşte GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. yetkililerinin, yazımıza yanıtı... Özetleyerek aktarıyorum:

“Kayıp kaçak, iletim, dağıtım sistem kullanım, sayaç okuma ve perakende satış hizmet bedeli faturalarda uygulanan rakamın içinde. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da da yürürlükte olan bu yasa gereği, EPDK tarafından üçer aylık dönemler halinde düzenlenen bu fiyatlar uygulanmakta. Bu bedellerin belirlenmesinde şirketimizin hiçbir rolü bulunmamakta. Şirketimiz bu bedellerin tahakkuku ve tahsili konusunda sadece aracı.”

‘Kaldırıma araç parkı engellensin’

İzmir Konak Altıntaş’tan arayan Berrin Özdoğan, Hatay ve İnönü Caddesi’ndeki kaldırımlara araç park edilmesinin engellenmesini istedi. Okurumuz, bakın ne dedi: “22 BE 108 plakalı bu araç, geçen gün saat 17.20’de trafiğin en yoğun olduğu saatte Altıntaş’ta dükkanımın önündeki kaldırımın üzerine, yayaların geçişini ve özellikle de engelli koridorunu engelleyecek şekilde park etti. Kendisini uyarınca, hakaret edip küfürler savurdu. Bu caddede kaldırıma araç park edilmesinin engellenmesini ve kalıcı çözüm getirilmesini istiyoruz.”

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