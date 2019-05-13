Atık su, sulama suyu standardında olacak

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Kale ilçesinde yaşama geçireceği ikinci kademe ‘Merkez Atık Su Arıtma Tesisi’nden 30 bin kişi yararlanacak ve çevre kirliliği son bulacak.

Çevre yatırımlarıyla il bazında örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan tüm ilçelerde atık su arıtma tesisi yapımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kale ilçesinde bir süre önce ilk kademesinin yapımına başlanan atık su arıtma tesisinde, ikinci kademe inşaatının da sürdürüldüğü bildirildi. DESKİ Genel Müdürlüğü’nün Kale’de yaşama geçirdiği iki kademedeki atık su arıtma tesisi, 25 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip. İlçenin tamamına hizmet verecek şekilde planlanan tesisle, vatandaşların yıllardır şikâyetçi olduğu, çevreyle ilgili atık su kirliliği sona erdirilecek.

‘Gece gündüz çalışıyoruz’

“Yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak için gayret ediyoruz” vurgusunu yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projeyle ilgili olarak şunları dile getirdi: “Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa onları gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden günümüze kadar aynı anlayışla, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle çevre konusundaki hassasiyetimiz en üst seviyede ve bu konuda da ne yapılması gerekiyorsa öncelikle onları ele alıyoruz. Birinci kademe betonarme biyolojik atık su arıtma tesisinin devamı olan ikinci kademe atık su tesisi tamamlandığında, ‘Kale Atık Su Arıtma Tesisi’ bir bütün olarak ilçenin tamamına hizmet verecek. Tesisin ilk kademesi 13 bin kişilik olup günlük ortalama 2.425 metreküp. Yürütülmekte olan ikinci kademe inşaatıın tamamlanmasıyla birlikte de, 17 bin kişi daha eklenerek 30 bin vatandaş bu tesisten yararlanacak. Tesiste 3.172 metreküp su arıtılacak. Atık su; fiziksel arıtma, ileri biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulacak. Daha sonra atık sudan azot, fosfor, organik karbon ve zararlı organizmaların tamamının giderimi yapılarak deşarj edilecek. Arıtılan su, sulama suyu standartlarında olacak ve elde edilen bu su; park, bahçe ve yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.”