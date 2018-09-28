Barajlardaki içme suyu alarm veriyor

Çeşme’deki Kutlu Aktaş Barajı’nda suyun en düşük seviyede olduğu; Tahtalı, Manisa-Gördes, Balçova, Ürkmez ve Güzelhisar barajlarında azalsa bile korkulan seviyede olmadığı bildirildi.

İzmir’in içme suyunun sağlandığı barajlarda su seviyelerinin düşmesi üzerine uyarıda bulunuldu. En dikkat çeken azalmanın Çeşme Alaçatı’daki Kutlu Aktaş Barajı’nda görüldüğü ve yüzde 13.38 seviyelerine indiği ifade edildi. Azalmaya neden olarak; yağışların olmaması, artan kuraklık ve Kurban Bayramı tatilinde Çeşme’ye yaklaşık 1,5 milyonun üzerinde turistin gelmesi gösterildi. Çeşme’deki barajın içme suyunun azalmasının fotoğraf karelerine de yansıdığı ve vatandaşlarda endişeye neden olduğu vurgulandı. İlçede su sorunu yaşanmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’nun önlem aldığı ve yaptığı çalışmalarla saniyede 100 litre ilave su sağladığı açıklandı.

‘Kesinti yapılmadı’

İZSU’nun yaptığı bu çalışmayla, Çeşme’ye su sağlayan Vali Kutlu Aktaş Barajı ile Ildırı’daki kuyulara da takviye yapılmış oldu. Konuyla ilgili gelen bilgiler aynen şöyle:

“Öncelikle Ildırı Mahallesi’nde bulunan ve boşa akan kaynak suyu Temmuz ayında devreye alındı, eski iletim hattı yenilendi, kaynağın içine pompa yerleştirilerek suyun önce Ildırı Terfi İstasyonu Deposu’na, ardından Çeşme’deki İstanbul Dağı Deposu’na iletilmesi sağlandı. Bu kaynaktan ilçeye saniyede 50 litre su verildi; Dalyan, Ovacık, Çeşme merkezde bulunan, ancak elektrik hattı ve pompası bulunmadığı için kullanılamayan 6 kuyuda yapılan revizyon çalışmalarının ardından sisteme aktarıldı. Bu kuyulardan da Çeşme merkeze saniyede 40 litre içme suyu iletilmiş oldu.

Ayrıca İZSU, Çeşme Musalla Mahallesi Hacımemiş’te kullanılamayan bir kuyuyu da devreye aldı. Bu kuyunun suyunu Belkent’teki aktarma istasyonu deposuna iletmek amacıyla 1.5 kilometrelik iletim hattı döşendi. Böylece Hacımemiş mevkisindeki su kuyusundan da ilçeye saniyede 10 litre su sağlanmış oldu.

Yaz ayları boyunca yürütülen bu çalışmalar, Çeşme halkına hissettirilmeden ve su kesintisi yapılmadan gerçekleştirildi.”

‘Diğerleri korkutucu boyutta değil’

İZSU’nun verilerine göre, diğer barajlardaki su seviyeleri de şöyle: Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 32.10 (geçen yılın aynı ayında yüzde 46.70’ti). Manisa Gördes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 10.30. Balçova, Ürkmez ve Güzelhisar barajlarında ise su seviyelerinin diğer barajlara göre korkutucu seviyede olmadığı; Balçova Barajı’nda su oranının yüzde 24.70, Ürkmez’de su seviyesinin yüzde 48.76, Güzelhisar’da da yüzde 67.46 olduğu kaydedildi.