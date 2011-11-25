Başkan Çalkaya’ya teşekkür ediyoruz

Köşemizde dile getridiğimiz bir eğitim kurumunun sorununa hemen çözüm bulundu





18 Kasım 2011 Cuma günkü köşemizde “Soğukta donan Balçovalı öğrenciler soruyor: Kalorifer kazanımız ne zaman onarılacak?” başlıkları ile Balçova’dan veli Mustafa Ayvaz’ın şikayetini dile getirmiştik. Öğrenciler Nisan 2011’den bu yana onarılamayan kalorifer kazanı nedeniyle isyan etmişler, sorunlarını anne ve babalarına aktarmıştı. Veliler de sorunu ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne aktarmış, sorun 8 aydır çözülmeyince bu sefer sorunu biz gazetecilere anlatmışlardı. Biz de sorunu gazetemizde İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ragıp Üye’nin dikkatine sunduk. Tabii bu satırları yazana kadar İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ne bir yazı ne de telefonla arama zahmetinde bulunulmadı.



Eşit ve kaliteli eğitim

Yine de sorun sahipsiz kalmadı. Haberimizin çıktığı gün Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya aradı ve “Kalorifer kazanı ile ilgili sorunu belediye olarak çözüyoruz” dedi. Arkasından da aşağıdaki yazıyı gönderdi. Başkan Çalkaya’ya yıllardır eğitime gösterdiği destek için teşekkür ediyor ve yazıyı aynen aktarıyorum: “Balçova’daki Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’nun kazan dairesindeki problemi, duyarlı haberciliğiniz sayesinde öğrendik. İlçemizdeki tüm okulların problemlerini öğretimin tatil olduğu dönemlerde, ilçe milli eğitim, okul müdürleri ve velilerimiz aracılığıyla takip ediyor, eksikliklerini gideriyoruz. Balçova’da hizmet politikamızı belirleyen en önemli felsefe, her çocuğun eşit ve kaliteli eğitim alması olmuştur. Yedi yıldır da tüm çalışmalarımızı bu felsefe ve inanç ile gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Ancak bu olayda olduğu gibi zaman zaman bazı olumsuzluklar yaşanmakta ve çocuklarımızın eğitimi aksayabilmektedir. Şu anda çocuklarımız sıcak sınıflarında eğitimlerine devam ediyor. Bu konuda bize yol gösterici ve yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.”

Güvenlik görevlileri hastalara saldırdı

Bu şikayeti köşemize aktaran okurumuz yaşadığı olayı şöyle dile getirdi: “Geçen hafta başında tansiyon hastası (24/18) olan ve evde fenalaşarak yere düşen annemi Yeşilyurt’taki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine götürdüm. Annem için dakikalarca sedye ve doktor bulamadım. En ilginçi de baygın vaziyetteki annemle birlikte güvenlik görevlileri ile hasta bakıcılarının müdahalesine maruz kaldım. Şaşırdım. 3-4 saat beklediğim hastanede acile gelen herkese güvenlikçilerin kötü muamelesini izledim. Özellikle belirtiyorum; bu hastanede acile gelen herkese suçlu muamelesi yapılıyor. Güvenlik görevlileri ‘Amerikan Polisleri’ gibi kanamalı hastalar dışında gelenleri yaka paça dışarı atıyor. Hastane yönetiminin böyle bir uygulamaya izin vermeyeceğini tahmin ediyor ve konuyu yetkililere iletmenizi istiyorum.”



Sağlı sollu araç park ettirilmesin

Bu şikayet ve istek İzmirli okurlarımızdan geldi. Köşemizi arayan İzmirliler, kentimizin çift yönlü trafiğe açık olan dar sokaklarına karşılıklı araç park edilmesi yüzünden sıkıntıların yaşandığını, ambülans ve itfaiye araçlarının bu durumdaki sokaklara giremediğini bildirdiler. Özellikle geceleri bu konuda sorunlar yaşandığını dile getiren okurlarımız şunları söylediler: “Siz Eşrefpaşa, Hatay, Yeşilyurt, Göztepe, Güzelyalı ve Balçova sokakları ile Mithatpaşa Caddesi’ne geldiniz mi? Daracık sokaklara karşılıklı, hatta ikinci sıra araç park edilmesi yüzünden trafik tamamen tıkanıyor. Ki bu sokaklar ile Mithatpaşa Caddesi çift yön trafiğe açık. Bu hafta içinde Yeşilyurt Vatan Mahallesi’nde gece çıkan yangında sağlı sollu park eden araçlar yüzünden itfaiye araçları giremedi ve itfaiyeciler yangına müdahale etmekte güçlük çektiler. Belediyeler dar sokaklarda sağlı sollu araç parkı konusunda acil önlem almalılar. Hatta dar sokaklarda trafik tek yönlü olmalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve metropol belediyeler niçin birlikte projeler üretmiyorlar. Metropol belediyeler bu sorunu, ‘Büyükşehir’in işi’ diyerek geçiştiriyorlar.”

Sigara yasağı kaldırldı mı?

Havaların soğumasıyla birlikte sigara yasağının delindiğini bildiren İzmirli okurlarımız bakın ne diyorlar: “Son haftalarda bazı restoran, bar ve kafelerde içeride sigara içilmesine göz yumuluyor. Özellikle bu mekanların özel bölümlerinde sigara içiliyor. Ayrıca kahvelerde de iç kısımlarda sigara içilmeye devam ediliyor. Uyardığımızda da ‘Tamam’ deniliyor ama devam ediliyor. Bu durum ileride sigara yasağının tamamen delineceğini gösteriyor. Yetkililerin bu tür mekanları daha sık kontrol altına almalarını ve sigara içilmesine göz yuman mekanların cezalandırılmasını istiyoruz.”



Cadde üzerine baz istasyonu kurdular

Gaziemir Gazikent sakinleri baz istasyonları konusunda dertliler. Arayan okurlarımız, “Mahallemizde bir apartmanın çatısına baz istasyonu kuruldu. Biz de bunu şikayet ettik ve sonunda kaldırıldı. Belediyemize bu konuda teşekkür ediyoruz. Ancak, GSM operatörleri bu kez cadde üzerinde direklere baz istasyonu kurdu. Binalarımızın tam karşısına gelen bu sistemin belediyeden izin alınmadan kurulduğunu öğrendik. Buna kim göz yumdu? Kaldırılmasını istiyoruz” diye dert yandılar.







Alsancak’a yakışmıyor

Okurumuz Mustafa Kaplan, Alsancak Spor Salonu’nun bulunduğu yerdeki inşaattan da şikayetçi oldu: “Güzel bir spor kompleksine sahip olacağız. Ancak bu inşaat keşmekeşlik ve pislik içinde yürütülüyor. İşçilerin kaldığı barakalar ve çadırlar ile plaj voleybolu için yapılan saha hurdalık deposu gibi duruyor. Umarız inşaat bitince bu keşmekeşlik biter. Özellikle plaj voleybolu için yapılan, ancak hiç kullanılmayan toz ve pislik abidesi spor tesisi inşaat bitince amacına uygun hale getirilir. Temennimiz burası burada yaşayan halk için küçük bir meydan ve buluşma yeri haline gelir.”



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