Bayram dönüşü trafiğe dikkat!

Her yıl bayram sonrası dönüş yolunda meydana gelen kazalarda ölümlü olaylarla karşılaşıldığını belirten yetkililer, vatandaşın dikkatli olmasını istedi

Geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş trafiğinde meydana gelen 103 trafik kazasında 60 kişinin öldüğünü, 371 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, tüm sürücüleri bir kez daha uyardı. 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde istenmeyen trafik kazası meydana gelmemesi için Emniyet (polis ve jandarma) birimleri olarak tüm önlemlerin alındığını belirten yöneticiler, bayram sonrası trafiğe çıkacak olan tüm sürücülere şu uyarılarda bulundu:

‘Yola uykulu çıkmayın’

“Sürücülerin öncelikle hız sınırlarına uymalarını istiyoruz. Çünkü, trafik kazalarını incelendiğimizde, aşırı hız ile emniyet kemeri kullanılmaması, ölümlü kazaların birinci nedeni olarak görülüyor. Hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali ile sürücülerin sabırsız davranışları da, trafik kazalarının nedenleri arasında bulunuyor.

Sürücülerde uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı 04.30-06.30 saatlerinde doğu istikametine, 18.30-20.30 saatlerinde de batı kesimlere giden sürücülerin güneşin etkisiyle trafik kazalarına neden olduklarını da tespit ettik. Bu nedenle yorgunluk emaresi görülen sürücülerin kısa sureli araç dışında dinlenmelerini öneriyoruz.

Ağır yemeklerden kaçının. Aracınızı iyice kontrol edin (fren, sinyal, motor, lastik, vs). Trafik kurallarına kesinlikle uyun.

LÖSEV: Dolandırıcılara karşı uyanık olun

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Ofisi Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, Kurban Bayramı döneminde bazı dolandırıcıların LÖSEV’in ismini kullanarak bağış topladıklarını ve bu konuda çok sayıda şikâyet aldıklarını söyledi. Edirne, “Kurban Bayramı, bizim için çok kıymetli ve yoğun geçen bir dönem. Kemoterapi sürecinde çocuklarımızın bağışıklık sistemleri çok zayıflıyor ve bağışlarla çocuklarımızın et ihtiyacını karşılıyoruz. Son günlerde kötü niyetli kişilerin, LÖSEV ya da başka sivil toplum kuruluşları adına kapı kapı dolaşarak bağış topladıklarını duyduk. LÖSEV asla kapı kapı dolaşıp bağış toplamaz, gazete ve dergi satmaz. Bizim yayınlarımız ücretsiz dağıtılır. Kesinlikle bu kişilere aldanmayın ve böyle durumlarda 155’i arayın” şeklinde uyardı.

Işıkkent gişeleri, vatandaşı üzüyor

Yıllardır bir türlü düzeltilemeyen, İzmir-Aydın Otoyolu’nun Aydın istikametinden gelişte, giriş yapılan HGS gişeleri, vatandaşı üzmeye ve düşündürmeye devam ediyor. Aydın’dan İzmir’e giriş yaptığını belirten okurumuz, bakın ne dedi: “Karayolları Genel Müdürlüğü ile PTT Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu soruna niçin kalıcı bir çözüm getiremiyor? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çirkinlikle karşılaşmazsınız. 27 Ağustos 2017 Pazar günü sabah saatlerinde Aydın’dan İzmir’e gelişte girdiğim Işıkkent HGS gişesinden geçişimde, hesabımda en az 60 TL olmasına rağmen ‘CEZA-KAÇIŞ’ kelimeleriyle karşılaştım. Yanımda eşim de vardı ve insan elinde olmadan üzülüyor. Hatta eşim, ‘Daha yeni yükleme yaptın’ diye söylendi. Bu işin birinci derecede sorumlu yetkilileri ve firmalar, lütfen bu çirkinliği düzeltsin. Yakışmıyor.”