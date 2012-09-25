Belediye kaldırımı yeşil alan yaptı

Sakarya Caddesi’ndeki işyeri sahipleri ile vatandaşlar, kaldırımın beşte dördünün Büyükşehir Belediyesi tarafından işgal edilmesine karşı çıktılar

Bayraklı Manavkuyu Mahallesi Sakarya Cadddesi 34/2-A’daki işletme yetkilileri ile vatandaşlar, Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler Dairesi’nin uygulamasından dert yandılar. İşyeri önündeki kaldırımda “Ben yaptım” oldu” mantığı ile yaptıkları yeşil alan yüzünden mağdur duruma düştüklerini belirten okurlarımız yaşananları şöyle dile getirdiler: “Sakarya Caddesi’ndeki kaldırımdan buradaki işletmeler olarak yararlanıyorduk. İlçe belediyemize teşekkür ediyoruz. Ancak ne olduysa oldu ve belediyemiz üç ay önce ‘Yeşil alan yapacağız’ diye işyerlerimizin önündeki kaldırımı işmakineleri ile kazdı. Kazılan yer üç ay boyunca hiçbir işlem yapılmadan öylece kaldı. Biz de, bu alan toz ve toprak içinde kalınca, üzerine plastik çim sererek hem tozu engelledik, hem de yararlandık. Hatta bu alanın işgaliye ödeyerek işletmelerimize tahsis edilmesini istedik ama kabul görmedi.

Mesafe bırakılabilirdi

Geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ilçe belediyesinin kazdığı kaldırımı yeşil alan yapmaya başladı. Ancak, yeşil alan sınırı işyerlerimize sıfır alındı. Halbuki mesafe bırakılabilirdi. İşyeri sınırına bordür taşı döşendi. Toprak alana çimleme yapılmadan bitkiler dikildi. Biz, yeşil alanın işyeri sınırının 1-1.5 metre ötesinden başlatılmasını ve çimleme yapılmasını istedik. Tabii, söylediğimize söyleyeceğimize pişman edildik. Büyükşehir, park ve bahçeler ekibinin başındaki görevli hanım bizi tersledi ve azarladı. Bir dayak yemediğimiz kaldı. Ancak, ‘Ben yaptım oldu’ ve ‘Astığım astık, kestiğim kestik’ mantığı ile yapılan bu işlem bizi üzdü. İlçe belediyesi biz kaldırımı işgal ediyoruz, diye kazdı. Tamam da, Büyükşehir pekala diyaloğa girebilir ve buradaki işletmelere işgaliye karşılığında bu alanın bir kısmını tahsis edebilirdi. Bu uygulama ile işyerleri hapsedildi. Toprak alan yüzünden rüzgarlı havalarda toz içinde kalıyoruz. Ayrıca yağmur yağdığında da burası çamur olacak ve işyerlerimiz su altında kalacak. Biz yeşil alan ile işyerleri arasında 1-1.5 metrelik yaya geçiş yeri bırakılmasını ve toprak alanın çimlendirilmesini istiyoruz.”

ÇİĞLİLİ ve FOÇALI VATANDAŞLAR YETKİLİLERİ UYARIYOR:

Burada ölümlü kazalar yaşanabilir

İZBAN’ın Biçerova İstasyonu’na trafik lambaları konulmasını ve yaya çizgisi çizilmesinin şart olduğunu belirten Sencer Tümer, İzmir Çanakkkale Karayolu’ndaki kavşakta yaşanan sıkıntıyı şöyle özetliyor: “Özellikle geceleri burada olabilecek kazaları önlemek amacıyla Karayolları’na bir yazı yazdım. Onlar da gönderdikleri cevap yazısında, ‘Söz konusu kavşakta tali yoldaki trafik yoğunluğu, sinyalizasyon sistemi tesis edilme kriterlerini karşılamadığından, anılan kavşağa sinyalizasyon tesis edilmesi uygun görülmemiştir’ diyorlar. İyi de; burada kavşağa yaklaşan araçları önceden uyarıp sürat azaltacak uyarı ışığı yok ve konulması da şart. Çünkü, burada her an ölümlü kazalar yaşanabilir. Dilerim Karayolları haklı olur ve burada kaza yaşanmaz. Yetkilileri bir kez de sizin kanalınızla uyarıyorum.”

Konteyner kalktı yerler çöp doldu

Gaziemir’in bazı bölgelerinde kaldırılan çöp konteynerleri halkı isyan ettirmeye devam ediyor. Konteynerlerin kaldırılmasından sonra yerlerin pislik içinde kaldığını, yıkanmadığını ve ilaçlanmadığını belirten Mehmet Rençber yetkilileri bir kez daha uyarıyor: “Gaziemir Abdülhamit Yavuz Caddesi’ndeki şu çirkinlere bakın. Pislik içinde ve leş gibi kokuyor. Hastalık yayılacak. Vatandaşlar delik poşetlerin içine koydukları sulu yemek artıklarını kaldırılan konteynerlerin yerine bırakıyorlar. Torbalar patlıyor ve bu çirkin manzara ortaya çıkıyor. Gaziemir Belediyesi önce halkı eğitmeliydi. Biz konteynerleri istiyoruz.”

HGS’li geçiş yüzde 20 daha ucuz

Otoyol ve köprülerde hızlı geçiş sistemi HGS, 17 Eylül 2012’den itibaren hizmete girdi. HGS işlemi tüm PTT şubelerinde, otoyol ve köprü girişlerindeki 29 PTT gişesinde ve otoyoldaki akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başladı. HGS’deki geçiş etiketinin yapışkan olanı 5.00 TL, kart tipi olanı ise 15.00 TL.

Yetkililer, HGS’li sisteme geçiş yaptıracak olanlardan işlem sırasında; araç sahibinin vatandaşlık numarası kayıtlı bir kimlik, aracın ruhsatı ve araç sahibi tarafından doldurulup imzalanmış yandaki talep formu ile birlikte, bu forma bağlı ve araç sahibince imzalanmış ‘HGS Etiketi Satış Sözleşmesi’ni istiyorlar. Yetkililer ayrıca, KGS kullanıcılarının 1 Ocak 2013’e kadar sıkışıklığa meydan vermeden HGS’ye geçiş yapmalarının, her geçişte yüzde 20 daha ucuz olduğunu belirttiler. Benden uyarması...

Kır düğünleri bıktırdı artık

Bayraklı Adalet Mahallesi’nden Eda Zeydan, “Bizler her gece evimizin içinde patlayan havai fişeklerden ve düğünlerden bıktık usandak artık. Manas Bulvarı’ndaki iki kır düğün yeri yüzünden aylardır huzurlu bir geceye hasret kaldık. Bu gürültü terörüne kim dur diyecek? Okullar da açıldı ve çocuklarımız bunların yüzünden gece saat 24.00’dan önce yatamıyor.”

Otobüsler 108/27 Sokak’tan geçsin

Karabağlar Esenyalı Mahallesi sakinlerinden İsa Öner, “Semtimizde 100 bin civarında vatandaş yaşıyor. Metro inşaatı nedeniyle Hıfzıssıhha ve Üçkuyular’dan kalkan otobüsler daha önce 108/27 Sokak’tan geçiyordu. İnönü Caddesi trafiğe açıldıktan sonra otobüsler sokağımızdan alındı ve biz de mağdur edildik. Buradan geçen bir otobüs istiyoruz” diyor.

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