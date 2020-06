BEN DE BU ODADA ÖLMEK İSTİYORUM

14 yıl eşiyle birlikte yaşadığı yaşlılar bakımevinde, 4 ay önce hayat arkadaşını kaybeden 82 yaşındaki Günay Pekel’i, bakımevinin yöneticileri kaldığı odadan çıkarmak istiyor...

Akın Pekel, 33 yıl boyunca Buca ve İzmir Büyükşehir belediyelerinde inşaat mühendisi olarak görev yaptı. Buca Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürüydü. Emekli olduktan sonra, 2004 yılında eşi Günay Pekel ile birlikte, o tarihlerde adı “Emekli Sandığı Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Tesisleri”nde yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Bu tesisin adı daha sonra değiştirildi ve “SGK Narlıdere Yaşlı Bakımevi” oldu. Akın Pekel 82 yaşındayken, 12 Ocak 2018’de vefat etti. 4 ay önce yalnız kalan Günay Hanım, eşini kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşarken, bakımevi yönetimi odadan çıkmasını istedi. Yöneticinin verdiği bu karar üzerine, “Ben de bu odada ölmek istiyorum” diyen 82 yaşındaki Günay Pekel tepkisini ve isteğini şöyle dile getirdi:

82 yaşındaki Günay Pekel, 14 yıl kaldığı odasında eşinin anılarından ayrılmak istemediğini söylüyor

Beni üzüyorlar

“Bu odada eşimin anıları var, ömrümüzün son yılları olan 14 yılımızı burada geçirdik. Yaptığım tüm görüşmelere rağmen bakımevi yönetimi geri adım atmak istemiyor. Ne yapıp edip beni bu odadan çıkarmaya çalışıyorlar. Psikolojim bozuldu. Tekrar ediyorum; ben eşimin anılarıyla teselli bulduğum bu odada kalmak ve burada can vermek istiyorum. Beni bir kadınla başka bir odaya almak istiyorlar. İki kişiyle kalırsam, ayda 900 lira ödemem gerekiyor. İki kişilik olan, uzun süredir yaşadığımız bu odada kalırsam, 1500 lira ödeyeceğim. İki kişilik parası ödemeye razı olduğumu yönetime defalarca ilettim. Ancak, beni dikkate almadılar. Ben de avukatımın ihtarnamesiyle yönetime bildirdim. Nedense bu başvurumuz da görmezlikten geliniyor. Beni çıkardıkları takdirde, bu odayı tek kişiye vereceklermiş. Bunu bana resmi bir yazıyla ilettiler. O zaman beni niçin çıkarıyorsunuz? Ayrıca iki kişilik bedeli ödeyeceğimi de belirttim.

55 yıllık hayat arkadaşımı kaybetmişim, moralim çok bozuk. Odamızın her köşesinde eşimin hatıraları ve kokusu var. Müdür Yardımcısı Ayşe Akdoğan’a isteğimi ilettim; Müdür Zekeriya Ertaş’ın onayı olmadan bir şey yapamayacağını söyledi. Bir kez görüşebildiğim Zekeriya Bey, daha sonra her defasında beni kapıdan çevirdi, benimle görüşmeyi kabul etmedi. Şurada kaç günlük ömrüm kaldı ki. Beni neden üzüyorlar, neden anlamıyorlar? Galiba benim de bir an önce ölmemi istiyorlar."

MÜDÜR, BABAMI DA AĞLATMIŞTI

Günay-Akın Pekel çiftinin kızı Makbule Pekel ise Narlıdere Yaşlı Bakımevi’nin Müdürü Zekeriya Ertaş’ın gaddar ve duyarsız bir kişi olduğunu belirterek tepkisini bakın nasıl dile getirdi:

“Müdür Ertaş babamın ölüm döşeğinde olduğunu duyunca, ilk işi, daha iyi bakım (!) bahanesiyle başka bir odaya alma gibi bir girişiminde bulundu. Ne yaptı etti, babamı odadan aldı. Ruhsal açıdan babamı çökertti. Babam, annemden ayrıldığı için günlerce ağladı. Yatalak halde, yemedi, içmedi, hayata küstü, dayanamadı ve sonunda öldü. Aynı müdür, maalesef şu anda annemi de ağlatıyor. Üzücü ama, galiba annemin de bir an önce ölmesini istiyor.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

