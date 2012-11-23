Bina yıkılmadan bu sorunu çözün

Yıllardır ha yıkıldı ha yıkılacak diyerek gündemden düşmeyen Bostanlı Akalın Apartmanı sakinleri yöneticilerin bir an önce çare bulup uygulamasını istiyorlar

Karşıyaka Bostanlı’daki yatık Akalın Apartmanı sakinlerinden olduğunu söyleyen okurumuz, “Karşıyaka Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi’nin Bostanlı Camii karşısındaki yatık binada daire sahiplerinden biriyim. Sadece ben değil apartmanda oturanların çoğu tedirgin. Karşıyaka Belediye Başkanmız Cevat Durak’ın ‘Kentsel Dönüşüm’ projesi çercevesinde burayı yenileyeceklerini söylemişti. Ancak, hiçbir çalışma yapılmadı.



Dönüşüme örnek olur

İzmir’de deprem ile ilgili ürkütücü açıklamalar nedeniyle korku içindeyiz. Başkan ne yapacaksa bir an önce yapsın. Karşıyaka Belediyesi, zemin problemleri ve deprem riski en yüksek olan altı mahalle ve çarşıyı ilgilendiren şehir yenileme projesini tamamlayarak bir açıklama yapmıştı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatta Bostanlı’daki ‘yatık’ binalar için de yerinde dönüşüm sistemi geliştirilmişti. Belediye meclisine onay için getirilen proje daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecekti. Ancak çalışma başlatılmadı. Yenilenecek bölgeler arasında Bostanlı’da bulunan bizim de içinde oturduğumuz yatık binalar için ise yıkılarak, yerinde dönüşüm yapılacağı açıklanmıştı. Hatta toplam 10 apartman, 123 konut ve 22 işyerini kapsayan proje, maliyetini kendi kendine karşılayacaktı. Biz Başkan Cevat Durak’ın, projesini uygulamasını istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık ve Valiliğe yazılan yazılar sonunda boşaltılması uygun görüldü. ‘Demirler sağlam, güçlendirme yapılması halinde problem olmaz’ raporuna güvenmiyoruz. Ayrıca burada uygulanacak dönüşüm İzmir’deki riskli bölgeler için örnek olur. Bazı daire sahipleri istemiyor diye proje geçiktirilmesin. Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın.”

John Thompson da İzmir’den dertli

13 yıldır ülkemizde ve özellikle İzmir’de yaşayan John Thompson da yaşadığı semtle ilgili olarak aşağıdaki şikayetini iletti. Ben de aynen aktarıyorum: “Ben yabanciyim, 13 senedir Türkiye’de ve İzmir’de yaşıyorum. İnşallah ben açik anlatabilirim. Ben Konak Mimar Sinan Mahallesi içinde 1404 Sokak’ta yaşıyorum. Zaman zaman mahallede temizlik sorunu var. Çöpler alınmıyor. Bakımsız sokak kedileri ve sokak köpekleri geziyorlar. Şu anda bütün mahalle bomba atılmış gibi Gazze’ye benziyor. 6 hafta önce doğalgaz bağlantısı için İzmirgaz çalışma başlattı. Bütün sokaklar bozuldu ve pislik içinde. Sokaklarımız beton, tuğla, bol bol toz ve çamur içinde kalmış. Kimin sorumluluk? Belediye ve Izmirgaz ,çalışmaları hiç mi hiç izlemiyor. Yılbaşı geliyor ve galiba biz öyle kalacak. İzmir nasıl 21 asrın şehiri ve Avrupa gibi?”

Halkapınar’a geçiş yeri yapılabilir

Karşıyakalı Nuri Özler, “Sabah ve akşamları vatandaşın işe gidiş ve dönüş saatlerinde Halkapınar istasyonundaki İzban-Metro geçişini sağlayan son derece dar üst geçitte aşırı yığılma insanlara zor anlar yaşatmakta. Buradaki geçişleri rahatlatacak bir çözümün mümkün olduğunu düşünüyorum. Dar geçidin hemen yanından prefabrik metal geçiş ilave edilmesiyle burası oldukça rahatlar. Teknik olarak uygun, maliyet olarak yük getirmeyecek bir çözüm” diyor.

Park, amaç dışı kullanılıyor

Bornova Çamdibi Rafet Paşa Mahallesi 5185 Sokak sakinlerinden Samet Altıntaş, semtlerindeki parkta her gece sabahlara kadar gürültü kirliliği yaşandığını bildirdi. Okurumuz yaşananları şöyle dile getirdi: “Bazı geceler gençler maç yapıyorlar. İmza toplayıp parkın top oynanmayacak şekilde düzenlenmesini istedik. Olumsuz cevap aldık. Gece yarısından sonra içki içip nara da atılıyor. Ne uyuyabiliyoruz, ne de parka gidip gezebiliyoruz. Önlem almalarını istiyoruz.”

VERGİ DAİRELERİ, BU HAFTA SONUNDA AÇIK OLACAK

Emlak Vergisi 2. taksidini unutmayın

İzmir’deki birçok belediyenin gelir birimleri ile tüm veznelerinin bu hafta sonu da açık olacağı bildirildi. Emlak vergisi 2. taksitleri ile çevre temizlik vergileri ödemelerinin 30 Kasım 2012 Cuma günü mesai saati sonrası sona ereceği hatırlatıldı.

Bayraklı Belediyesi: Osmangazi ve Çamkıran Hizmet binaları ile Postacılar ve Sevgi Yolu alt sokağındaki 1914 Sokak 9 Numara’da bulunan Merkez Gelir Birim veznelerinde ödemeler peşin ya da taksitle yapılabilecek. Bayraklılılar ayrıca www.bayrakli.bel.tr adresinden borçlarını sorgulayabilecek ve ödeyebilecekler.

Gaziemir Belediyesi: 24-25 Kasım 2012 günleri belediyeye ait veznelerin 09.00-16.00 saatleri arasında açık olduğunu, emlak vergisi 2. taksitleri ile çevre temizlik vergilerinin tahsil edileceğini iletti.

Bu iki ilçe dışında bölgemizdeki hemen hemen bütün il ve ilçelerinde Belediye Gelir Birimleri ile veznelerinin açık olacağı açıklandı.

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