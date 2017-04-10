Bir aylık yol paramparça oldu

İZSU’nun kanal çalışması sonrası çimento dökülmeden kaplanan yolun delik deşik olduğunu belirten esnaf, gerekli tamiratın acilen yapılmasını talep etti

1313 Sokak, Konak/Çankaya Yenigün Mahallesi, Mezarlıkbaşı’nda, İzmir’in toptan alışveriş yapılan bir köşesi. Konfeksiyoncuların ağırlıklı olduğu bu sokak, aynı zamanda Leblebici Han’ın da giriş yapıldığı bir sokak. 1313 Sokak girişi, İzmir’in böyle bir köşesine hiç mi hiç yakışmayacak bir durumda. Çarşı esnafı ve vatandaşlar bakın ne diyor:

‘Bedeli kesilsin’

“Bundan iki ay önce İZSU ekipleri bu sokaktaki yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı ile ilgili bir çalışma yaptı. Sokak kış ayları olması nedeniyle çamur ve pislik içinde kaldı. Sokak bir ay taşlarla kaplandı. ‘Niçin çimento dökmeden taşları döşüyorsunuz? Bir günde bu taşlar yerinden çıkar’ diye uyardık. Bizi dikkate almadılar. Vet taşlar, bir hafta içinde yerinden çıktı. Bunu yapan müteahhit ve taşeron kimse, bedeli kesilmeli. Burası İzmir’in en önemli köşesi. Şu anda toz topraktan geçilmiyor. Bu çarşı esnafı, belediyeler başta olmak üzere devlete en çok vergi ödeyen bir bölge. Biz verdiğimiz vergilerin karşılığını istiyoruz. Kayrak taşlar döşenecekse, kırılmayacak ve yerinden çıkmayacak şekilde yapılsın.”

Konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin dikkatine sunuyorum.

ADM-GDZ Elektrik’te mobil hizmet başladı

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde yaklaşık 8.5 milyon aboneye hizmet veren ADM (AYDEM) ve GDZ (GEDİZ) Elektrik Dağıtım, sürdürdüğü teknolojik yatırımlarla arıza mobil uygulamasını da hizmetlerine eklediklerini bildirdi. IOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlardan erişilebilen “Arıza Bilgi Sistemi” uygulaması ile 5 ilde arıza kaydı oluşturuldu.

Böylece tüketicilerin, elektrik ve aydınlatma arızalarını kolayca ve hızlı bir şekilde iletmeleri sağlanmış oldu. Bu hizmet ile onarım, bakım ve yatırım çalışmaları dışında ayrıca planlı kesintiler hakkında da detaylı bilgi elde edileceğini belirten İcra Kurulu Başkan V. Metin Demirdağ şunları söyledi:

“Arıza Bilgi Sistemi Mobil uygulamasının tüketicilerin ihbar ve taleplerini daha kolay, hızlı bir şekilde bildirmelerine olanak sağlayacak. Bu uygulama ile tüketicilerimiz yaşadıkları çevrede ve sokaklarındaki aydınlatma arızaları için bu uygulama üzerinden ihbarda bulunabilecekler.”

‘Bu kavşağa trafik ışıkları konulsun’

16 Aralık 2016 tarihli köşemizde “Ölüm kavşağında acilen önlem alınsın. Kavşağa trafik ışıkları konulsun” başlığı ile Foça Gerenköy sakinlerinin sık sık ölümlü trafik kazası yaşanan kavşaktaki sorununu dile getirmiştik. Foça Gerenköy sakinleri, bu kavşakta halen bir önlem alınmadığını belirterek isteklerini bir kez daha yetkililere duyurmamızı istediler:

“Mahallemizdeki kavşakta her hafta en az 2 trafik kazası yaşanıyor. Nedeni ise bu kavşakta uyarıcı ve trafik düzenleyici trafik ışıklarının bulunmaması. Daha çok insan ölmeden gerekli önlemler acilen alınsın.”

Tehlikeli ağaçlar tek tek kesildi



Ödemiş Belediyesi ilçe cadde ve sokaklarında ömürleri tükenen ve tehlike arz eden ağaçlar için önlem almaya başladı. İlçedeki 60-70 yıllık çam ağaçlarında eğilmeler ve devrilmeler meydana geldiği ve oluşan tehlikenin önlenmesi için bu ağaçların kesildiği bildirildi. Zile Sokak’taki ağaçlara müdahale edildi. 70 yıllık ağaçta meydana gelen eğrilmeden dolayı, ağacın kesimi yapıldı, tehlike önlendi. Kent içinde çalışmalarını sürdüren ekipler, tehlike arz eden ağaçlara müdahale edileceğini bildirdi.

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