Bir su patlağı iki aydır onarılamıyor

Burası, tarihi çarşıda 853 ile 866 sokakların birleştiği yer. Vatandaşlar, patlak yüzünden suyun aylardır boşa aktığını vurguluyor, ‘bomba atılmış gibi’ benzetmesini yapıyor.

Tarih boyu, doğu ve batı pazarlarının İstanbul’dan sonra en önemli bağlantı noktası Tarihî Kemeraltı Çarşısı’nın, dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olduğunu uzun uzun anlatmama gerek var mı? İzmir’in kalbi, Türkiye’nin de en eski çarşılarından olan Kemeraltı’nın son yıllarda tarihi değerinin yanında, ekonomik değerinin de yok olmaya yüz tuttuğu söyleniyor. Kirlilik, işgal, kanallardaki pislik ve pis koku ile kazılan yerlerin aylarca onarılamaması en çok köşemize gelen şikayetler arasında yer alıyor. Ayrıca gölgelik olarak kullanan çirkin örtüler ise tarihi çarşıyı semt pazarı ve panayır havasına sokuyor. Şimdi gelelim bu çarşıda yaşanan çirkinliğe, ilgisizliğe ve kaosa.

‘Bizi azarlıyorlar’

Konak’tan Mezarlıkbaşı’na kadar olan 5 kilometrekare genişliğinde ve yaklaşık 50-60 bin işyerine sahip olan çarşıda ruhsatlı işyeri sayısının 8 bin 500’e düştüğü belirtiliyor. Böyle giderse daha bir çok işyerinin de kapanacağı söyleniyor. Fotoğraflarını verdiğimiz yer; Kemeraltı Çarşısı’na Konak Meydanı’ndan giriş yaptığımız Anafartalar Caddesi’nden sağa ve sola ayrılan yere geldiğimizde, sola dönüşte Kemeraltı Camisi’nin bulunduğu 853 Sokak. 853 Sokak aylardır bir su patlağı yüzünden rezil durumda. Ayrıca 866 Sokak bağlantısına kadar da bomba atılmış gibi. Düşen düşene. İnsanlar camiye de giremiyor. Onlarca işyeri sahibi derdini kimseye anlatamamış.

Sokağın ve su patlağının durumunu ilgili ve yetkililere aktardıklarında da azar işitmişler, hatta bol bol da fırça yemişler. Ki, bu sokakta İzmir’in marka işyerleri olmasına rağmen sorunlarını bir türlü hallet-ti-re-me-miş-ler. İşyeri sahipleri bakın ne diyor: “Vergilerimizle biriken hazineden maaş alanların bize yaptıkları bu muameleyi protesto ediyor ve kınıyoruz. Konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na aktarmanızı istiyoruz. Çünkü, ona en büyük zararı mahiyetinde çalışanlar veriyor.”

Menemen dolmuşları kural tanımıyor

KARŞIYAKA’DAN arayan okurumuz Tansel Akıncı 20 Eylül 2017 Çarşamba günü bindiği Menemen dolmuşunda yaşadığı olayı yöneticilerin dikkatine sunmamızı istedi. Okurumuz yaşadıklarını bakın nasıl dile getirdi: “Menemen dolmuşlarından şikayetçiyim. Süratli gitmeleri bir yana ani fren yaparak bizi zor durumda bırakıyorlar. Özkanlar Durağı’nda ineceğimi söyledim. Durağa geldiğimde plakasını alamadığım dolmuşun sürücüsü öyle ani ve sert bir fren yaptı ki sürücü koltuğuna kadar sürüklendim ve neredeyse ön camdan fırlayacaktım. Kolumu incittim. Trafik ekiplerinin bu araçları kullanan sürücüleri uyarmalarını istiyorum.”

Aydınlatmalar kontrol ediliyor

BU açıklama İzmir ve Manisa bölgelerinde faaliyet gösteren GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş’den geldi. Gündüz saatlerinde sokak, cadde ve bulvar aydınlatmalarının yanar halde olduğunu gören vatandaşların şaşırmalarını isteyen yetkililer konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “18 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz genel aydınlatma denetimi süresince gündüz saatlerinde İzmir ve Manisa illerinin bazı bölgelerinde sokak ve cadde aydınlatma armatürleri devrede (kontrol amaçlı yanar halde) olacaktır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile yapıyoruz.”