Biz bu eziyeti daha ne kadar çekeceğiz?

İzmir’de 5-6 bin aileye iş olanağı sağlayan 320 sanayi kuruluşunun bulunduğu Ulukent’te sanayiciler, çamur, çukur ve su baskınlarından artık kurtulmak istiyor

Burası, İzmir’in gün geçtikçe gelişen Çiğli ile Menemen ilçeleri arasında ve Menemen ilçesine bağlı Ulukent Sanayi Bölgesi... Dernek yetkililerinin belirttiğine göre burada büyük çapta 70, küçük çapta 250 civarında sanayi kuruluşunun bulunduğu ifade ediliyor. İşletmeler, ortalama 5-6 bin civarında da aileye iş imkanı sağlıyor. Ancak işyeri sahipleri oldukça dertli. İzmir metropol ilçelerinden Menemen’e bağlı olduklarını söyleyen üç sokaktaki sanayicilerden Tescon, CTS Makina, ELKİM Kimya, Kılıçoğulları, MEKAL, SERTSAN, BİM depoları, MKM Print, FISTIK Gıda, AKIN Pen, TEST A.Ş., USAD, TAYKON Çelik ve ATÖLYE YAPI gibi kuruluşların sahipleri ve çalışanları bölgelerine ne Menemen Belediyesi’nin, ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet getirmediğini dile getiriyor ve yaşadıkları çirkinlikleri bakın nasıl sıralıyorlar:

‘Yol ve kanal yapılsın’

“Biz, Menemen 29 Ekim Mahallesi’ne bağlı 320 civarında sanayi kuruluşunun bulunduğu bir bölgeyiz. Günde ortalama 8-10 bin kişinin yaşadığı (!) bu bölge şu anda Allah’a emanet. İki belediye de ne yazık ki bize hizmet getirmiyor. Yollarımız rezil mi rezil bir durumda. Her taraf çöp ve pislik içinde. Özellikle 10012/2, 10008 ve 10009 sokaklar ise dağ yollarında bile göremeyeceğiniz çukur ve çamur deryası halinde. Her gün bata çıka işyerlerimize geliyor ve dönüyoruz. Bırakın yaya olarak işyerlerimize gelmeyi araçlar bile bu sokaklara giremiyor. Parke taşlı 10001 Sokak’ta aynı durumda ve çukurlar içinde. Her giren araç alt takımını parçalıyor. Ayrıca her yağışta bu sokaklar çamur akan dere gibi oluyor. Yıllardır yollarımızın yapılması için iki belediyeye dilekçe verdik ama bizi dikkate almadılar. Yazıklar olsun! Belediyilerimize her yıl en yüksek emlak, çevre temizlik, katı atık ve her türlü vergimizi ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz. Menemen Belediyesi’nden bir an önce yollarımızı yapmasını bekliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’dan da Ulukent Sanayi Bölgesi’ne acilen yağmur suyu kanallarını döşemesini istiyoruz.”

İNSANLIKTAN ÇIKTIK

- Mehmet Kahraman: “4 yıldır bu rezilliğe mahkumuz. Menemen Belediyesi ‘Büyükşehir yapacak’, Büyükşehir ise ‘Menemen Belediyesi yapacak’ diyor. Şaşırdık.”

- Mutlu Oral Tarcan: “Akşamları iş çıkışı neredeyse dizimize kadar çukura giriyor ve çamura saplanıyoruz. Bizi bu rezilliğe mahkum eden yöneticileri kınıyoruz.”

- Muharrem Kibar: “Merak ediyorum; vergilerimizi ödediğimiz halde belediyemiz niçin bu rezilliği görmezlikten geliyor? Ne suç işledik ki hizmet alamıyoruz?”

- Mesut Keskin: “Sabahları ve akşamları bu yolda bata çıka gelip gidiyoruz. İnsanlıktan çıktık. İzmir’e hiç yakışıyor mu? Burası üstelik bir sanayi bölgesi.”

- Şeref Muyaoğlu: “30 Mart 2014 Yerel Seçim ayında yan sokaklar yapıldı. Seçim bitti, 31 Mart 2014’te iş makinesi ve işçiler gitti, gidiş o gidiş bir daha gelmediler. “

- Müjgan Büyükgöl: “4 yıldır her kış biz bu rezilliği yaşıyoruz. Bu bölge sanki terk edilmiş gibi. Araçların alt takımları çok büyük zarar görüyor.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

