Bizi bu rezillikten bir an önce kurtarın

50 yıldır Alsancak’ta ve aynı sokakta oturduğunu belirten Mine Tuncer Alsancak ile ilgili dert yandı. Okurumuz, “Yıllar içinde hem semtimizin, hem de sokağımızın olumsuz yönde ne kadar çok değiştiğini üzülerek görüyorum. Özellikle, Kıbrıs Şehitleri ile Alsancak Garı arasında kalan bölge son derece ihmal edildi. Bu bölgede yollar çok dar ve inanılmaz bir trafik anarşisi yaşanıyor. Temizlik, trafik düzeni, yayaya saygısızlık, kaldırımların ve yolların esnaf tarafından insafsızca işgali, yayaların yürüyecek yer bulamamaları, işporta ve park sorunu vb. Yani Alsancak ilgisizlikle başbaşa bırakıldı.







Turistlere ayıp oluyor

İlginç olanı da görevli makamlar duyarsız kalıyor ve kalıcı hizmet getirmiyorlar. Alsancak’ın hızla yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Üstelik şehre gelen yabancı yolcu gemilerinden inen turistler yalnızca Kordon’a çıkmıyor, bu sokakları da geziyorlar. Eminim burayı gördükten sonra İzmir’e neden geldiklerini kendilerine soruyorlardır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Konak Belediyesi’ne defaatle ilettiğim Alsancak, özellikle Mahmut Esat Bozkurt Caddesi ve Alsancak Pazaryeri konusunda hiçbir gelişme olmadı. Başka semtlerde modern pazaryerleri kurulup insanlar rahat rahat alışverişlerini yaparken, Alsancak’ta leş gibi sokaklar arasında pazar kurulması hangi akla hizmettir. Özellikle Tansaş’ın yanından giren sokağın başından başlayarak denize doğru giden sağlı sollu her dar sokağın içlerine tezgahlar kuruluyor. Bu yollar zaten dar olduğu için yürüyecek yer kalmıyor.



Pis su körfeze akıyor

Pazarcılar yerlere yaygılar koyarak mallarını pis yollarda pazarlıyorlar. Bu sokaklardaki peynirciler, balıkçılar ve benzeri atıkları olan esnaf, yağmur suyu kanallarını çöp kovası gibi kullanıyorlar. Tabii yağmur suyu kanalına dökülen bu atıklar olduğu gibi İzmir Körfezi’ne akıyor. Pazar bittikten sonra pazarcıların arkalarında bıraktıkları pislikler de cabası. Bize niçin böyle bir rezillik reva görülüyor? Biz bu rezilliklerde bir an önce kurtulmak istiyoruz.”









Çöp konteynerleri çok kötü kokuyor



Selçuk Efes-Tur, Pam-Tur ve Pamucak-Tur sakinleri son günlerde çöp konteynerlerin çok pis koktuğunu ve kara sinek ürettiğini ilettiler. Geçen yıl çöp konteynerlerinin yaz sezonu başlamadan önce yıkandığını ve dezenfekte edildiğini belirten okurlarımız, “Bu yıl yaz sezonu girişinde ve ilerleyen günlerde çöp kontenerleri yıkanıp dezenfekte edilmedi. Şu sıralar iki günde bir çöpler alınmasına rağmen yemek ve meyve kabukları nedeniyle konteynerler leş gibi kokuyor. Bakteri ve mikrop yayılacağından korkuyoruz. Ayrıca karasinek ürüyor” diyorlar.







İşgal ve ihlaller ne zaman sona erecek



Karşıyaka Bostanlı 2017 Sokak Göksu Apartmanı sakinlerinden Serap Akkoç, 4 yıldır sokaklarında yaşanan soruna çözüm getirilmesini istiyor ve şikayetini şöyle ifade ediyor: “Temmuz 2007’den bu yana işgaller kısmen azalmakla birlikte devam ediyor. Halbuki Başkanımız Sn. Cevat Durak kurallara uymayan işletmelerle sonuna kadar mücadele edileceğini, ruhsatların iptal edileceğini söylemişti. Gündüzleri sandalyeler ve ayaklı reklam panoları ile ayrılan yol ve kaldrımlar geceleri masa ve sandalye konularak işgal sürüyor. Ayrıca cafe ruhsatlı işletmelerde geceleri alkol servisi de yapılıyor. Bunları Karşıyaka Belediyesi’ne defalarca hem de fotoğraflayarak dilekçe ile bildirdik. Zaman zaman operasyonlar yapıldı. Tabii 4 yıllık süreçte kalıcı bir çözüm getirilmedi. Belediyemiz denetlediğini, ancak 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu’na göre ceza yazdığını belirtiyor. İyi de 4 yıldır bu ihlallerden vazgeçmeyen işletmelerin ruhsatları neden iptal edilmiyor? 2017 Sokak sakinleri olarak Başkanımızın bizi bu sürçten kurtarmasını bekliyoruz.”





Hurdacı ve marangoz canımızdan bezdirdi

Karşıyaka Şemikler 6276 /2 Sokak’ta yaşayan vatandaşlar “Sokağımızda hurdacı ve bir de marangoz var ve bunlar gece geç saatlere kadar gürültü yaparak çalışıyorlar. Bu günler ve geceleri yetmezmiş gibi tatil günleri (cumartesi ve pazar) saat 07.30’dan itibaren çalışmalarını sürdürüyorlar. Hurdacılık yapan kişi ayrıca kamyonu ile yolu kapatıp hurdaları dükkanına dökerken çıkardığı gürültü yüzünden sıçrayarak uyanıyoruz. Hurdacı ayrıca kamyonu ile saatlerce sokağımızı trafiğe kapatıyor. Bunları uyarmamıza rağmen dikkate almıyorlar. Bunlar canımıza yetti artık. Yok mu bunları yola getirecek yetkililer?” diye soruyorlar.



Kazılan kaldırım ne zaman onarılacak?

Karşıyaka 1715 Sokak sakinlerinden “Burası Teksas gibi oldu” diye bir şikayet aldık. Okurlarımız, “Huzurlu ve birbirini tanıyan insanların yaşadığı bir yerdi. Şimdi her türlü rezillik yaşanıyor. Ne huzur var ne de can güvenliğimiz” diye başladıkları sorunlarını şöyle dile getirdiler: “Korku içindeyiz; çünkü, olaysız gün geçmiyor. En son, elinde döner bıçağıyla saldıran bir sabıkalıyı 20 polis biber gazı ile durdura-bildi. Eski huzurumuzu geri istiyoruz.”



Camideki çukurda sinek ürüyor

Menemen Atatürk Mahallesi sakinleri semtlerindeki Fatih Camii’nde kazılan ve fosseptik olarak kullanılan çukurdan dert yandılar. Mahalle sakinleri, “Bu çukur 2 yıl önce kazıldı ve fosseptik olarak kullanılıyor. Çukurun şu anda üstü açık, kapatılması için birinin düşmesi mi bekleniyor? Üstü açık olan çukurdaki pis sular da sinek ürüyor ve çok da kötü kokuyor. Cami derneğini bu konuda defalarca uyardık ama bizi dikkate almadılar. Yetkililerin incelemesini ve çukuru kapattırmalarını istiyoruz” dediler.



Molozları kapı önüne atıyorlar

“Kazılan çukurun toprağı kapılarımızın önüne atılıyor ve evlerimizden çıkamıyoruz” diye başlayan şikayet Konak Çahabey Mahallesi sakinlerinden geldi. Arayan okurlarımız, “İZSU semtimizde su borularını değiştiriyor ve kanal çalışması yapıyor. Ancak, kazı işlerini yapanlar hiç de özenli çalışmıyorlar. Kazdıkları çukurlardan çıkardıkları toprakları evlerimizin kapılarının önlerine atıyorlar. İşçiler çok pis çalışıyor ve uyardığımızda da bizi dinlemiyorlar. Yektililerin çalışanları uyarmalarını istiyoruz” diyorlar.



