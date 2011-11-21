Bizim binalara niçin doğalgaz verilmiyor

Buca’nın en işlek caddesine doğalgaz sisteminin neden getirilmediğini merak ediyorlar?



Buca ‘Forbes Caddesi’, ‘Forbes Sevgi Yolu’ veya Buca Şirinyer 313 Sokak sakinleri dertli. Okurlarımız, “İzmir’in doğalgaz sistemini kuran İzmirgaz 2008 veya 2009 yıllarında semtimizde çalışmalara başlayarak semtimizin hemen hemen tamamına doğalgaz şebekesini döşedi. Ancak bizim bulunduğumuz Forbes Caddesi yani Sevgi Yolu’na sistemi getirmediler. Sistemin kurulduğu andan itibaren Buca Belediyesi’ne, Bimer’e ve İzmirgaz’a yazılı ve sözlü başvurularıma rağmen doğalgaz sistemi sokağımıza döşenmedi. Hatta İzmirgaz’a bizzat giderek yüzyüze görüşmelerde de bulunduk” diyorlar ve sözlerini şöyle sürdürüyorlar.









Sorun, kırmızı taşlar mı?

“Bizim binaların önüne sistemi döşemediler ama sokak aralarından bulunduğumuz sokağın başlarındaki binalara doğalgaz verdiler. Tabii bununla da kalmayıp sokak başlarında olmayan bildiğimiz kadarıyla 2, 4, 61, 47 ve 45 nolu aralardaki bazı binalara da doğalgaz sistemi döşediler. Bizim binamız 13 numaralı bina. Bizim binamıza sistemi niçin döşemediklerini sorduğumuzda önceleri buradaki esnafın çalışmaları engellediğini söylediler. Şimdi de laf değiştirip, programımızda yok diyorlar. Ayrıca duyduğumuza göre Forbes’teki kırmızı taşlar bulunamayacağı ve pahalı olduğu için burası kazılamıyormuş. Biz de apartmanlarımıza doğalgaz bağlanmasını istiyoruz.”







Servis araçları çok süratli gidiyor

Son günlerde köşemize gelen şikayetler arasında birinci sırayı “Umum servis araçları” aldı dersem abartmamış olurum. Hemen hemen her gün özellikle sabah saatlerinde köşemizi arayan okurlarımız bakın neler söylüyorlar: “Servis araçları ve özellikle araçlarının arkalarında ‘Okul taşıtı’ yazanları sanki mezbahaya kelle götürür gibi gidiyorlar. İçinde öğrenciler olmasına rağmen sürat yapıyorlar. Ayrıca üç şeritli yolun ilk, yani sol şeritini işgal ederek gidiyor ve arkadan gelen araçların ışıklı ikazlarına rağmen sol şeritten gidiyorlar. Öyle servis araçları görüyoruz ki, üç şeritli yolun her üç şeritini de kullanıyorlar. Ayrıca işçi servisleri de aynı. Onlar da sürat yapıyorlar. Hatta kırmızı ışıkta geçiyorlar. Ki bunlar trafik kurallarını en iyi uygulayan meslek grubu olmak zorundalar. Çünkü insan taşıyorlar. Trafik ekipleri eskiden servis araçlarını sık sık durdurur ve kontroller yaparlardı. Şu sıralar bunlar denetlenmiyor olacak ki, özellikle öğrenci servisleri yapan sürücüler sürat yapıyorlar.”

Kaldırım ve duraklar araç park yeri oldu

Hatay İnönü Caddesi sakinleri otobüs duraklarına ve kaldırımlara park edilen araçlar konusunda dert yandılar. Okurlarımız Tahsin Albayrak, Teoman Akın ve Necati Sezgin bakın ne diyorlar: “İzmir’de son aylarda otobüs duraklarının içi dahil olmak üzere kaldırımlar araç park yeri gibi kullanılıyor. Hatay, İnönü, Mithatpaşa, Talatpaşa, Şair Eşref, Gazi ve Gazi Osman Paşa bulvar ve caddeleri boyunca otobüs duraklarına ayrılan cepler, kaldırımlar ve yollar duyarsız vatandaşlar tarafından araç park yeri olarak kullanılıyor. Ayrıca ve en önemlisi de bu bulvar ve caddelerde çift sıra araç park edilerek trafik akışı da engelleniyor. Özellikle otobüs şoförleri zor durumda kalıyor. İzmirliler olarak Büyükşehir’in ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün bu konuda daha titiz ve acımasız olmasını istiyoruz. Biz İzmir’de gitgide yozlaşan bu düzensizliğe ve vurdum duymazlığa son verilmesini istiyoruz.”



Özürlü çocuklara öğretmen yok mu?

Kemalpaşa’dan Anıl Bilen Sünel bakın ne diyor: “Kemalpaşa’da özürlü çocukların eğitim alabilmeleri için müracaat edip yeni bir sınıf açtırdık ama çabalarımızın boşa çıktığını gördük. Neden mi? Sadece 10 öğrenci alındı ve belirli kişilerin çocukları alındı. Diğer, 7 kişi yeni sınıf açılmadığıı için normal okula gitmek zorunda kaldı. Öğretmenler ve idareciler formalite icabı bu çocukların okulda görünmelerini istiyorlar. Derslere girmeye gerek olmadığını söylüyorlar. Peki bu kadar masraf niçin yapılıyor? Niçin bu kadar atama bekleyen öğretmen varken ilçemizde öğretmen eksikliği var? Kendi çocuğumuzun durumunu kabullenmek zor birde maalesef eğitim göremiyoruz. Yetkililerin bu soruna çözüm getirmesini istiyoruz.”



Sokaklarda yağmur suyu gideri yetersiz

Karşıyaka Yalı Mahallesi sakinlerinden K. Metin Levent, “6498, 6499 sokaklarda yağmur suyu giderlerinin az olması nedeniyle yağan aşırı yağmurlarda bir adet olan mazgal tıkanıyor ve söz konusu sokaklar gölet haline geliyor. Araçla ve yaya geçmek mümkün değil. Toplanan sular bina temellerine ve zemin katların rutubetlenmelerine yol açıyor. Konuyu İZSU’ya iki kez dilekçe vererek bildirmemize rağmen yaklaşık 8 aydır en ufak bir çalışma yapılmadı. Kış şartları yaklaştı. Durum böyle giderse bu kış sezonunda da bu göletlerle karşılaşacak ve suların içinden işimize gidip evlerimize gireceğiz” diye dert yandı.



Kesintiler daha ne kadar sürecek?

Torbalı Ayrancılar Egekent-4 sakinleri elektrik kesintilerinin daha ne kadar süreceğini sordular. Semt sakinleri, “Egekent-4’teki binalar 10 katlı ve üst katlara asansörlerle çıkılıyor. Sık sık yaşanan elektrik kesintileri yüzünden asansörlerde kalıyoruz. Saatlerce elektrik gelmediği zaman yaşlılar, kadınlar ve çocuklar sıkıntı çekiyor. Ayrıca diyalize bağlı hastalarımız ile hipofiz hastası sakinlerimiz var. TEDAŞ yetkililerine ulaştığımızda bize ‘Trafonuz yetersiz’ deniliyor. İyi de bu sıkıntı daha ne kadar sürecek?” diye soruyorlar.



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