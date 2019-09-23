Bornova araba mezarlığına döndü

Bornova Belediyesi, geçen ay hem trafikte sorun oluşturan, hem de görüntü kirliliğine neden olan hurda araçların kaldırılmasına ilişkin çalışma başlattığını açıklamıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sanayi siteleri işbirliğinde yürütülen “Anjiyo Projesi” kapsamında ilk etapta 169 hurda araç için tebligat yapıldığını açıklamıştı. Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un bu kararı, 2. Sanayi Sitesi’ne komşu olan Rafet Paşa Mahallesi 5058/2 ve 5058/6 sokakları ve civarında oturan mahalle sakinlerini de mutlu etti. Ancak vatandaşlar 1 ay geçmesine karşın sokaklarına bırakılmış olan terk edilmiş hurda araçlarla ilgili hala bir girişim başlatılmadığına dikkat çekti.

Terk edilmiş şehir!..

Vatandaşlar, “Sanayideki dükkanlar, kendi kapı önlerine sığmayınca hurda araçlarını sokaklarımıza bırakıyor. Bu hem tehlikeli hem de görüntü kirliği yaratıyor. Belediyemiz zabıta ekiplerinin buradaki pislik içinde bulunan araçları çektirmesini ve sanayi bölgesindeki araç sahiplerini uyarmalarını istiyoruz. Sokaklarımızın temiz ve bakımlı olmasını bekliyoruz. Ayrıca bölge lüks konutlarla çevrilmişken sanayi sitesinin hala şehrin göbeğinde yer almasını, neden taşınmadığını anlamıyoruz! Bazı geceler sokak lambalarımız da yanmıyor. Başkan İduğ’un bir gün ziyaret etmesini istiyoruz. Terk edilmiş şehir görünümündeyiz” dedi.

Can ve mal kaybı olmadan önlem alın’

Burası Aydın’ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1112/1 Sokak. Didimliler adına sorunu aktaran Osman Çetiner, “Sayın yetkili; sokağımızda mevcut eski tip 1960’lı ve 1970’li yılların Türkiye Elektrik Kurumu’na ait, üzerinde de ‘TEK’ yazan elektrik direkleri, görüldüğü gibi manuel olarak montaj edilmiş. Bu direkler ve dağıtım kutusu dışarıya elektrik akımı kaçırıyor. Sistemin bizi sıkıntıya soktuğunu, sık sık elektrik kesintisi yaşadığımızı, bölgemizdeki şefliğinize defalarca ilettik. Ama hiçbir işlem yapılmadı. Bu direk ve kutunun 38 metre ilerisinde hatlar toprak altına alındı, nedense bizim sokak aynen bırakıldı. Kış ayları yaklaştı, yağışlar da başlamak üzere. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadan mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Aksi halde yasal haklarımızı kullanacağız.”