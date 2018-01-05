Bu çukur iki aydır niçin kapatılmadı?

İzmir’in tarih, turizm ve tarım kenti olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Efes Ören Yeri’nin bulunduğu Selçuk’ta vatandaşlar, kaplumbağa hızıyla yürütülen doğalgaz çalışmalarından dertli

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Temmuz 2017’de İzmir Selçuk’ta 23 kilometrelik ana şebekenin döşenmesiyle başlayan doğalgazın kent içindeki çalışmalarından Selçuklu vatandaşlar şikayetçi. Bölgedeki işyeri sahipleri ise mağdur. Aynen aktarıyorum. Vatandaşlar, “İlçemizde yürütülen doğalgaz çalışmaları çok dağınık, çok düzensiz ve çok yavaş ilerliyor. Şehrimiz, İZSU’nun yeni su şebekesi ve GEDİZ Elektrik’in de hatları yeraltına alma çalışmalarıyla zaten savaş alanına dönmüştü. Bunlar yetmezmiş gibi buna bir de doğalgaz çalışması eklendi. İyi de öncekiler tamamlandı ve doğalgaz çalışması yüzünden ilçemiz şu anda çukur, çamur ve yine pislik içinde kaldı. Yollar ise rezil bir durumda” diyor ve yaşadıkları olumsuzlukları şöyle dile getiriyorlar:

‘Kaynakçı mı yok?’

“İlçemiz şu anda savaş alanı gibi. İZSU’nun yeni su şebeke çalışması zaten kentimizi rezil bir duruma getirmişti. Bu yetmezmiş gibi arkasından İzmir Doğalgaz Şirketi kent içinde çalışmalara başladı. İlçemiz doğalgaza kavuşacağı için teşekkür ediyoruz. Ancak, doğalgaz şebeke çalışmalarını yürüten ekip ne yazık ki tecrübesiz ve kalifiye olmayan bir grupla çalıştığı için şehrimiz sanki füze bombardımanına uğramış gibi. Şu hale bakın! Burası İsabey Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı’ndan Tabak Caddesi ile 2003 ve 2006 sokaklara bağlanan bir köşesi. Bu yolu Şirince’ye giden özel araçlar ve dolmuşlar kullanıyor, tabii kullanılamıyor. Ayrıca bu bölge zirai ve inşaat malzemeleri satışı yapan firmaların da bulunduğu bir yer. Bu çukur beceriksiz ve tecrübesiz bir işçinin ‘kaynak yapamaması’ yüzünden 2 aydır kapatılamıyor. Üstelik bu bölge Selçuk ilçesinin araç ve yaya trafiği açısından hareketli bir köşesi. Bu işi yapan ekip, belediyenin önünü 10 günde tamamladı, yani orası tavşan hızıyla bitirildi.

Vatandaşın bölgesi ise kaplumbağa hızıyla yapılıyor. Yazıklar olsun! Belediye Başkanı ve Fen İşleri yetkilileri bunları görmüyor mu? Bölge halkı olarak İzmir Doğalgaz yetkililerinin acilen bu bölgeye gelip burada yaşanan rezilliği bir an önce sona erdirmelerini istiyoruz.”

Büyükşehir’den çevre temizliğine destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ilçelerdeki çevre temizliğine destek verdiği bildirildi. Foça Belediyesi ekiplerinin; ilçenin muhtelif cadde, bulvar ve meydanlarında yaptığı çevre temizlik çalışmasına da destek olduğu bildirildi. Bu çalışmayı Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ şöyle ifade etti: “İlçemizde yürüttüğümüz çevre temizlik çalışmasına da; 3 süpürme, 1 yıkama ve 14 personeliyle önemli bir katkıda bulundu. Her zaman bizlere destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine de emekleri için teşekkür ediyorum.”

Bayraklı’da yanlış yere otoparka af yok!

Bayraklı Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, engelli vatandaşların araçlarının geçişini engelleyecek şekilde aracını gelişi güzel park edenlere ve trafik akışını bozanlara göz açtırmayacaklarını bildirdi. Ekiplerin, uyarıları dikkate almayan sürücülere para cezası uygulayacaklarını da hatırlatan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ konu ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

‘Dikkat edilmesini istiyorum’

“Hayatın yoğunluğu içinde zaman zaman hepimiz hata yapabiliyoruz. Yanlış park edilen araçlar, engelli kardeşlerimizin araçlarıyla ilerlemesini engelliyorsa affetmeyeceğiz. Ayrıca yanlış yere park edilen araçları da trafik akışını zora sokuyor. 1608 sayılı kanun gereği UKOME kararı alınmış yerlerde, pazar yerleri etrafında yanlış yere park edenlere ve meskun mahallerde park eden nakliye araçlarına 219 lira, 5326 sayılı kanun gereği kaldırım üzerine park edenlere de 105 lira cezai işlem uygulanıyor. Hemşehrilerimden bu konularda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum.”