Bu görüntüler kötü örnek oluyor

Vatandaşlar, sigara içme yasağı nedeniyle kıraathanelerde oyun masalarının kaldırımlara taşmasını eleştirirken, bu konuda yasak getirilmesini talep ediyor

KAHVEHANE ÖNÜNDE OYUN VE SİGARA KEYFİNE TEPKİ VAR

İzmirli avukat bir okurumuz (ismi bizde saklı) sigara yasağı nedeniyle kıraathane ve benzeri yerler önündeki kaldırımlarda oyun oynanmasının ve sigara içilmesinin kötü örnek sergilediğini belirterek yetkililerin acilen çözüm üretmelerini istedi.

Okurumuz, “Sigara yasağı beraberinde bazı sorunları getirdi. Özelllikle okullara giden öğrenciler ile sokaklarda oynayan küçük çocukların ortaya çıkan görüntüler içinde bulunmaları çok sakıncalı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu amcalar ne yapıyor?

“Benim oğlum (6 yaşında) bu yıl okula başladı. Semtimizdeki okula gidip gelirken yolumuz üstünde 3-4 tane kıraathane var ve önünden geçmek zorundayız. Oğlum, bu kıraathanelerin önünden geçerken annesine, ‘Bu amcalar ne yapıyorlar?’ diye soruyormuş. Hatta, ‘Niçin içeride oturmuyorlar?’ ve sigara içenleri gördüğünde de, ‘Anne sigara içmek yasak değil mi?’ gibi sorular soruyormuş. Tabii eşim de ne cevap vereceğini şaşırıyormuş. Apartman altındaki bu görüntüler çok çirkin görünüyor. Ayrıca okul çıkışı sokakta oynayan çocuklar açısından da bu görüntüler sakıncalı. Bir önemli konu da, dışarıda sigara içilmesi. Çünkü, sigara içenlerin dumanları üst katlara çıkıyor, açık pencere ve balkonlardan evlerin içine giriyor. Bunların dışında, sigara içenler izmaritlerini kaldırım ve yola atıyorlar.

Kent yöneticileri sigara yasağından bu yana ortaya çıkan bu çirkinliklerin kaldırılması için hiçbir iyileştirme yapmadılar. İşyeri önünde oyun ve sigara keyfinin yasaklanmasını öneriyorum.”

SEYYAR SATICILAR BİZİ TACİZ EDİYOR

Bu şikayet İzmirli öğrencileden geldi. Bakın ne diyorlar: “Akşam saatlerinde Kemeraltı, Konak Meydanı ve özellikle Saat Kulesi çevresi seyyar satıcı ve işportacıların işgaline uğruyor. Dersanelerde okuyan biz öğrenciler akşamları metroya doğru giderken, kız erkek fark etmeksizin bu satıcılar (!) tarafından taciz ediliyoruz. Biz zorla birşeyler satmaya çalışıyorlar. Hatta bazıları kolumuzdan ve üstümüzden tutup çekerek taciz ediyorlar. Geçenlerde 50 yaşlarındaki bir satıcı, almayacağımızı söylememize rağmen kolumuzdan bizi tuttu. Az daha dövecektik. Başımızı belaya mı sokalım? Kemeraltı zaten elden gitti. Düzeleceği de yok. Hiç değilse Konak Meydanı, özellikle Saat Kulesi çevresi ve iskele yolu acilen işportacı ve seyyarlardan temizlenmeli. Şu sıralar beklenmedik olaylar da yaşanabilir.”

KGS kartlarını çöpe mi atacağız?

11 Eylül 2012 Salı günkü köşemizde, “KGS kartlarını ne yapacağız?” başlığı ile okurlarımızın şikayetini dile getirmiştik. Haberimizde, KGS kartlarını iptal eden vatandaşların kartlarını ne yapacaklarını sormuştuk. Bugüne kadar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım başta olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden bir açıklama gelmedi. Okurlarımız hafta boyunca aradılar ve HGS’ye geçtiklerini belirterek, “KGS’deki kalan para HGS’ye yılbaşından sonra aktarılacakmış. İyi de, KGS kartları elimizde kaldı. Biz bu kartlara 5.00 TL ücret ödedik. Bu kartları çöpe mi atacağız? Biz bu kartların alınıp ücretinin HGS’lere eklenmesini istiyoruz” dediler.

Konuyu İzmir Milletvekili, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın dikkatine sunuyorum.

İZSU’DAN YENİ BULGURCA KÖYLÜLERİNE CEVAP GELDİ

‘Ruhsatsız yapıları abone yapamıyoruz’

18 Eylül 2012 Salı günkü köşemizde “Bulgurca halkı su ücretlerinden çok dertli” başlığı ile yazdığımız haberimize İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü cevap yazısını gönderdi. İZSU Genel Müdürlüğü’nün cevabı aynen şöyle: “Tahtalı Baraj Gölü alanında kalması nedeniyle boşaltılan eski Bulgurca’daki vatandaşlar için Yeni Bulgurca adında köy inşa edilmiştir. Her bir hane için iki kat bina yapılmış, binanın alt katı depo, hayvan damı v.s üst katı ise konut olarak belirlenmiştir. Ancak buradaki hak sahipleri ruhsata aykırı olarak alt katları eve dönüştürdükleri gibi bazıları da kaçak 3. kat ilave etmiştir. Kaçak olarak yapılan eklere yasa gereği abonelik verilemediğinden binadaki tüm daireler ruhsatlı dairenin aboneliğinden su kullanmaktadır. 2-3 hane tarafından kullanılan suya aylık 20 metreküpten sonra 2. kademe tahakkuk ettirilmektedir. Ruhsata aykırı yapılan bağımsız bölümler yasal gerekleri yerine getirmeleri halinde kendilerine bağımsız abonelik verilebilecektir.”

Niçin asansör kurmadınız?

İzmirli Faik Karabudak, “Geçen gün ailece İZBAN’la Halkapınar’da indik. Metroya binmek için merdiven başına geldiğimizde sabit merdiven olduğunu gördük. Bebek arabasını çıkaracak asansör de olmayınca eşim ile birlikte içinde çocuğumuz bebek arabasını taşımak zorunda kaldık. Buraya bir asansör veya yürüyen merdiven niçin kurulmadı?” diye soruyor.

Emekli öğretmen indirim bekliyor

Karşıyakalı emekli öğretmen Selahattin Kaletürk, “Emekli öğretmenlerin maaşları çalışanlara göre düşük. Çalışanlar toplu ulaşım indiriminden yararlanıyor, ancak, emekliler yararlanamıyor. Maaşlarımızla zaten kıt kanaat geçiniyoruz.

Çoğumuz gazete alamıyoruz. Emekli öğretmenler olarak biz de indirimden yararlanmak istiyoruz” diyor.

Hani pazarlarda bağırmak yasaktı?

Bornova’dan Tahsin Çetinkaya, “Hani semt pazarlarında bağırarak satış yapmak yaşaktı? Pazar günkü Bornova Pazarı’nda bağırarak satış yapanlar yüzünden ne alacağımızı şaşırıyoruz. Kör değiliz, aptal değiliz. Ne alacağımızı bilerek pazara geliyoruz ama bağıralar yüzünden gerilerek ve yorgun şekilde alış veriş yapıyoruz. Belediyemizin bu konuda yaptırım uygulamasını istiyoruz” diye dert yandı.

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