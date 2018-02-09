Bu insanlar 100 yıldır elektriksiz

Gördes ilçesine bağlı 100 yıllık Eşti Mahallesi sakinleri, elektrik projesi 5 yıl önce onaylanmasına rağmen hâlâ çıra, gaz ve ocak ateşiyle aydınlandıklarını söyledi.

Burası Türkiye’nin batısı, yani Ege’nin ve özellikle de ülkemizin sanayileşmesinde ve tarımında en önde sözü edilen bir ili Manisa’ya bağlı Gördes ilçesinin bir mahallesi (köyü). 100 yıldır elektriğe hasret yaşadıkları belirtilen bir avuç insan, Gördes’e bağlı 500 nüfuslu Boyalı Mahallesi’ne 5 kilometre uzaktaki Eşti Mahallesi’nin halkı (!). Başlıkta da belirttiğimiz gibi, bu insanlar buraya 100 yıl önce yerleşmiş, hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. 7 haneli mahallede şu anda 30 ile 40 arasında vatandaş hava karardıktan sonra sabaha kadar 100 yıldır çıra, gaz lambası ve evlerinde yaktıkları ocakların ateşiyle aydınlandıklarını söylüyor. Eştililer, bu mahalleye bu kadar yıldır niçin elektrik verilmediğini ve 5 yıl önce söz verilmesine rağmen ne zaman elektrik getirileceğini öğrenmek istiyor. Bir avuç insan, bakın ne diyor:

‘Çağ dışı yaşıyoruz’

“Biz 100 yıllık tarihi olan bir yerleşim yerinde elektriksiz yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak insanlarız. Hayvancılık ve tarımla geçiniyoruz. Şu anda 750 civarında küçük ve büyükbaş hayvanımız var. Milenyum çağı olarak belirtilen 2 binli yıllarda, ne yazık ki biz geceleri halen aydınlanmak için çürük ağaç içinde çıra, gaz lambası ve evlerimizdeki ocaklarımızdan yararlanıyoruz. Şu anda nüfusumuz 30-40 kişi arasında değişiyor. Yıllardır bu yüzden çocuklarımızı okutamadık. Köyümüzün en yaşlı kişisi 86 yaşında Nazlım Arslan, bu yaşına kadar elektrik denilen modern teknolojiden hiç yararlanmadan ölmek istemediğini söylüyor. Ne kadar acı? Biz de öyleyiz. Evlerimizde buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer elektrikli ev aletlerini kullanamıyoruz. Çağ dışı bir yaşam sürüdürüyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, koyun ve ineklerimizi elektrik olmadığı için modern aletler yerine, yıllardır elle sağıyoruz.”

‘Çok mücadele ettik’

Eştililer, sıkıntılarını anlatmaya devam ediyor: “Ne yaptıysak mahallemize elektrik getirtemedik. Bir de buraya medeniyetin beşiği Ege ve Türkiye’nin Batı’ya açılan kapısı deniliyor. Çok mücadele ettik, 5 yıl önce sonunda bize elektrik getirileceği (!) sözü verildi. 5 yıl doldu ve hala elektrik getirilmedi. Çoğumuz yaşlıyız ve ölmeden önce köyümüze elektriğin geldiğini görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım’dan elektrik sorununun çözülmesi için emir vermelerini bekliyoruz.”

2018 yılındayız. Eştililerin isyanını ve isteklerini artık birilerinin duymas0ı gerekiyor. İnsanlar bir an önce elektriğe kavuşturulmalı. Tabii ki bu görev Manisa Valisi başta olmak üzere, Gördes Kaymakamı ve GDZ Elektrik yetkililerine düşüyor.

Elektrik nedir bilmiyoruz

- Eşti’de doğup büyüyen Ali Arslan’ı dinleyelim: “3. kuşaktanım ve 50 yaşındayım; elektrik nedir bilmiyorum. Mahallemizde Osmanlı döneminden beri elektrik yok. Günlük ışık ihtiyacımızı çürümüş ağaç içi çıra ile karşılıyoruz. Hayvanlarımızın doğumunu da çıralı aydınlatma eşliğinde yapıyorum. Seçim dönemlerinde köyümüze gelen siyasetçiler, babam ve annem 40 yaşında iken ‘Elektrik getirteceğiz’ demiş. Bugün babam 86, annem 81 yaşında ve 41 yıldır elektrik bekliyor. Ağabeyim Hakkı Aslan da aynı şeyleri söylüyor. Ne valimiz, ne kaymakamımız, ne muhtarımız, ne de TEDAŞ (GDZ Elektrik)... Hiçbiri bizimle ilgilenmiyor.”

- Abdullah Uşmak: “Ben 1980 yılında buraya geldim. Yanımdaki komşularımın 60 ila 70 dönüm arazileri var. Ancak elektrik olmadığı için arazilerini değerlendiremediler ve elektriği olan köylere taşındılar. Yanıbaşımızdaki Şahinkaya, Karaağaç ve Boyalı köylerinde elektrik var. Hatta 600 metre ilerideki komşularımızda bile elektrik var. 5 yıl önce her yere müracaat ettik, bize, ‘2019 yılına kadar bekleyeceksiniz’ dediler. Hala bekliyoruz.”

- Taşımalı sistemle okula giden 8 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi ve astım hastası Alpay Arslan ise rahatsızlığından dolayı sık sık solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldığını söyledikten sonra, şunları dile getirdi: “Yaşayabilmem için buhar solumam gerekiyormuş. Babam bu rahatsızlığım nedeniyle benim için bir jeneratör aldı. Rahatsızlandığım zaman hemen çalıştırıyor ve öyle sağlıklı kalabiliyorum. Okula da gidiyorum. Geceleri gaz lambası altında ders çalışıyorum.”

- 63 yaşındaki Azize Arslan da şunları söyledi: “13 yaşımdayken Demirci’den bu köye geldim. 50 yıldan bugüne kadar elektrik yüzü görmedim. Halbuki elektrik hattı 500-600 metre uzaklıkta. Yetkililerin bu sorunumuza kalıcı sahip çıkmalarını ve bizi bir an önce elektriğe kavuşturmalarını bekliyoruz. Ölmeden önce ben de evimde buzdolabı, çamaşır makinesi gibi cihazları kullanmak istiyorum.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!



Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...