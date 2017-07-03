Bu köpek, acilen barınağa alınmalı

Mahalle sakinleri, havaların ısınmasıyla hırçınlaşan köpekle ilgili yaptıkları şikayetle hiç kimsenin ilgilenmediğini belirterek, “Daha kötü bir sonuçla karşılaşmadan gereken önlemler alınmalı” uyarısında bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte semtlerindeki başıboş köpeklerin hırçınlaştığını, saldırgan hale geldiğini belirten Bayraklılılar, özellikle bir köpeğin çevreye korku ve panik saçtığını öne sürdü. Vatandaşlar, o köpekten çok korktuklarını belirtirlerken, hiçbir yetkilinin yaşanan bu sorunla ilgilenmediğini dile getirdiler. Bu köpek tarafından saldırıya uğrayıp ısırıldıklarını söyleyen İlyas Akgül, Osman Eydere, Deniz Uğur ve Ali Eğridere ile sokaktaki bu köpekten çok korktuklarını ifade eden Yüksel Durmaz, Mehmet Akgül, Tufan Sevi, Arif Camcı, Emin Arslan, İlyas Demir, Bilal Demir, Ahmet Demir, Mitat Aybar, Recep Men, Olcay Gül, Şükrü Doldu, Mehmet Avcı, Kartal Karaçocuk, Kadir Çılgın, Murat Çılgın, Özkan Çılgın, Bektaş Korkmaz, Hasan Doğru ve Mehmet Çiğdem bakın ne diyor:

Kimse ilgilenmiyor

“Biz bu köpek yüzünden oldukça mağduruz. Mahallemizde serbestçe dolaşan siyah-beyaz-renkli ve kulağında küpe takılı bu köpek, sürekli havlamakta olup, yiyecek için çöpleri karıştırırken gelen geçen çevre halkına saldırmaktadır. Saldırgan bir davranış içinde olan bu köpek aynı zamanda bir çok kişiyi de ısırdı. Yaşlı, genç, çocuk ve erkek veya kadın kimi görse saldırmaktadır. Köpeğe zarar vermek istemiyoruz. Ancak; yetkili kişlere yaptığımız şikayetler hiç dikkate alınmadı. Çok korkuyoruz. Özellikle Bayraklı Belediyesi Veterinerliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü yetkililerinden ilgilenmelerini istiyoruz. Her iki birimin de haberi var ama hiç ilgilenmediler. Şikayetimizi İzmir Valiliği’ne de bir dilekçe ile bildireceğiz. Biz tehlike saçan bu köpeğin acilen koruma altına alınmasını istiyoruz.”

Burası Güzelyalı değil ‘Kokaryalı’



İZMİR’in Güzelyalı semtinde yaşayan vatandaşlarla bölge esnafı, yağmur suyu ve pis su kanallarının yenilenmesinin ardından çevreye yayılmaya başlayan pis kokudan büyük rahatsızlık duyduklarını ilettiler. Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Nedim Alkan konuyu şöyle dile getirdi: “Bir yılı aşkın altyapı çalışmalarının bitirilmesini bekledik. Çalışmalarda kanallar değiştirildi, yeni yağmur suyu kanalı yapıldı. Bu arada enerji nakil hatları da yeraltına alındı, sonrasında da sokaklar asfaltlandı fakat lağım kokusu yayılmaya başladı. Güzelyalı artık ‘Kokaryalı’ oldu. Sorunumuzun acilen çözümlenmesini istiyoruz.”

Yollar asfaltlandı

BAYRAKLI Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, kış aylarında yıpranan yollarda bakım, onarım, asfaltlama ve yama çalışması tamamladı.

İlçenin dört bir yanında süren çalışmalar vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda şekillendi. Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Adalet, Onur, Nafiz Gürman, Doğançay, Soğukkuyu, Gümüşpala, Osmangazi Mahalleri’nde asfaltlama yapıldı ve 1 milyon 377 bin 667 ton asfalt kullanıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ağır kış şartlarından dolayı bozulan yollarda onarım çalışmalarını tüm ilçeye yayarak sürdürdüklerini belirtti.

Kemalpaşa Mahallesi doğalgaza kavuştu



İZMİR Doğalgaz, 2017 yılı yatırım programı kapsamında altyapı çalışmaları tamamlanan Bornova’nın Kemalpaşa Mahallesi’ne 1 Haziran itibariyle temiz enerji kaynağı olan doğalgaz arzını sağlamaya başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklara gaz verildiği belirtilerek, bölge genelinde gerçekleştirilen çalışmaların Temmuz 2017 itibariyle tamamlanacağı kaydedildi.

Isınma, sıcak su

İzmir Doğalgaz, Kemalpaşa Mahallesi sakinlerine www.izmirgaz.com.tr adresinden çalışmaları takip edebileceklerini bildirdi. Bölge sakinlerinin İzmir Doğalgaz ile müşteri sözleşmesini yaparak doğalgazı kullanabilecekleri ifade edildi. Açıklama aynen şöyle: “Doğalgaza; ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olunabiliyor. Tüm abonelik ve sözleşme işlemleri İzmir genelinde bulunan 10 adet abone merkezinden yapılabiliyor. Müşteri sözleşmesi aşamasında istenen belgeler ise şu şekilde: Kiracı ise kira kontratı veya ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, abone numarası. Eğer sözleşme yapacak kişi tapu sahibi ise sadece abone numarası ile işlemlerini yapabiliyor. Sözleşme bedelleri İzmir Doğalgaz kurumsal veb sitesinden öğrenilebiliyor.”

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