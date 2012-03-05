Bu sokaklara araç girişi yasaklansın



Bu görüntüler Beyler sokaklara yakışıyor mu? Beyler esnafı kent

yöneticilerinin sokaklarına hizmet getirmesini istiyor.



İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı’ndaki 1. Beyler, yani 846 Sokak ile bağlantılı 847 Sokak ile 2. Beyler Sokak’ta işyeri bulunan okurlarımız isyanda. Bir zamanlar İzmir’in kalbur üstü insanların alışveriş yaptığı ve marka ürünlerin satıldığı Beyler sokakların belediyeler tarafından hiç mi hiç ele alınmadığını söyleyen esnaf okurlarımız, “Öncelikle İzmir’in birçok köşesinde olduğu gibi bu sokaklara da sabah saat 10.00 ile kışın akşam saat 19.00’a yazın da saat 20.00’ye kadar araç giriş ve çıkışı yasaklanmalı. En önemli sorunumuz bu. Çünkü bu yüzden defalarca mahkemelik olduk. Bu sokaklar bir de Anafartalar’da zabıtadan kaçan işportacı ile seyyar satıcıların sığınağı oldu. Ayrıca sokaklarımız rezil mi rezil durumda” dediler ve diğer sorunlarını şöyle dile getirdiler:



Müşteriler girmiyor

“Sokaklarımıza yama üstüne yama yapıla yapıla sokaklar arı peteği gibi oldu. En ufak yağışta oluşan peteklerde sular birikiyor ve her araç geçişinde işyerlerimize kadar pis sular giriyor, üstümüz başımız rezil oluyor. Müşteriler de işte bu nedenle Beyler sokaklara girmiyor ve alışveriş yapmıyorlar. Ayrıca buradaki kargo işi yapan şirkette (Yurtiçi) yetti canımıza. Bu şirket koca koca araçlarını sokağa sokarak işgal ediyor ve akşam saatlerine kadar çarşının iş yapmasına engel oluyorlar. Biz gerek Büyükşehir Belediyesi’nden gerekse Konak Belediyesi’nden 1., 2. ve 3. Beyler sokakların adına yakışır hale getirilmesini, özellikle araç giriş çıkışlarının belli saat aralıklarına alınmasını ve araç park edilmesinin yasaklanmasını istiyoruz.”

Çiğli Yakakent’te halk korku içinde

Çiğli Koop’un 10 apartman ve 380 daireden oluşan Yakakent Mahallesi sakinleri, Ballıkuyu’daki heyelanın semtlerinde de yaşanması korkusunu yaşıyor. Endişe içinde olduklarını belirten vatandaşlar, “12 yıl önce belediyemizin öncülüğünde kurulan mahallemizde hemen her apartmanın üst kısmında bulunan ve önüne herhangi bir set çekilmeyen toprak yol kaymaya hazır duruyor. Çünkü, yağışlarla birlikte toplam yüksekliği 9 metrelik toprak zeminde çatlamalar meydana geldi. Apartmanların asansör boşlukları da, bu duvarlardan sızan su sebebiyle yarım metreyi aşkın su ile doldu. Bu suları dalgıç pompalarla tahliye ediyoruz” dediler ve sorunlarını şöyle ifade ettiler:



Belediyeleri bekliyoruz

“Ayrıca, temel demirlerinde yüzde 30 nemlilik tespit edildi. Bu durum apartmanlarımızın depreme karşı dayanıklılık gücünü azaltıyor. En önemlisi de apartmanlarımızın yanından geçen istinat duvarsız yoldan ağır vasıtalar geçiyor. Şu anda bu yüzden 5 farklı yerde toprak çökmesi oluştu. Sorunumuzu yaklaşık 8 yıl boyunca Çiğli Belediyesi’ne ilettik. Tabii herhangi bir çözüm getirilmedi. Çiğli Belediyesi sorunu Büyükşehir’e iletin, Büyükşehir de sorunu belediyenizle halledin, diyor. Bütün yazışmalar dosyamızda duruyor. Şu anda ne yapacağımızı şaşırdık. Korku içindeyiz. Ballıkuyu’da yaşanan heyelanı yaşamaktan endişeliyiz. Belediyelerimizin sorunumuza el atmasını istiyoruz.”

Yüksek gerilim hattı yeraltına alınmalı

Urla Kalabak Mahallesi sakinlerinden Orman Yüksek Mühendisi Hıdır Gürbüz, evlerinin üstünden geçen yüksek gerilim hattı ile ilgili şikayetini şöyle dile getiriyor: “Kalabak Mahallesi 3258 ve 3257 sokakların bulunduğu yerdeki evlerimizin üstünden yüksek gerilim hattı geçmektedir. Bir de ilköğretim okulu bulunuyor. Burada 3257 Sokak ile 3304 Sokak kesişmesindeki yerden batıya doğru olan hat yer altına alındı. Şu anda bu hattın altında oturan insan sayısı 1000 ‘in üstündedir. Rüzgarlı havalarda teller kopuyor. Şu anda semt sakinleri olarak korku içindeyiz. Bu hattın insanların can ve mal güvenliği ile sağlıklarını tehdit etmesi nedeniyle geri kalan kısmının da (doğuya doğru) yeni yapılan trafoya kadar yeraltına alınmasını istiyoruz.”

Kentimizi temiz tutalım

Aysu Öztopçular, “Hangi hemşehrimiz kendine düşen vatandaşlık görevini yapıyor?” diye soruyor ve tespitlerini şöyle aktarıyor: “Yollar, otobüs durakları pislikten geçilmiyor. Pet şişeler, poşetler, sigara izmaritleri, köpek pislikleri vb. herkesin arkasına, bir sokak temizleyicisi mi takmak lazım? Şehirin temizliği, orada yaşayanların temizlik anlayışına bağlıdır. Güzel İzmirimizi temiz tutalım, yolları, durakları kirletenleri uyaralım. Ayrıca sokak hayvanlarına eziyet etmeyelim” diye çağrıda bulundu.

Binamıza doğalgaz ne zaman gelecek?

Buca-Koop Mahallesi 220/71 Sokak No:8’den arayan Emrullah Solmaz, “Semtimize doğalgaz hattı döşendi. Apartmanımızın çevresindeki bütün binalara doğalgaz kutusu kondu, bizim binaya konmadı. Bu işler yapılırken 4 ay önce biz de baş vurduk. Sokağımızda işler bitti ve halen bizim binaya doğalgaz kutusu konmadı ve bağlantı yapılmadı. İzmirgaz yetkililerinden bizim binaya ne zaman kutu konup gaz bağlanacağını bildirmelerini istiyoruz” dedi.

Sağlık ocağımız niçin kaldırıldı?

Çiğli Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden Şengül Öztürk, “Ben engelli bir vatandaşım. İlçemiz İnönü Mahallesi’ndeki sağlık ocağımız Harmandalı’na taşındı. Tabii buraya gidip gelmemiz zorlaştı. Acaba İnönü mahallesi’ne yeniden bir sağlık ocağı açılacak mı? Semt sakinleri olarak sağlık ocağımızın hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.

10 santimetreye kablo döşediler

Konak Göztepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde oturan okurumuz Doğan Özer, “Semtimizde ‘Superonline’ kablo çalışmaları yapılıyor. 10 santimetre derinlik kazılıyor ve kablo döşendikten sonra kapatılıyor. Bu çalışma hem de caddenin tam ortasında yapılıyor. 10 santimetre derinlik bu hizmetin yapılması için uygun bir derinlik mi? Değilse nasıl izin veriliyor” diye uyarıyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.





