Bu yolun tamirini kendim yapıyorum

Çeşmealtı Kocadere’deki yolun 10 yıldır ele alınmadığını belirten okurumuz yolun düzenlenerek asfaltlanmasını istiyor



İzmir’in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı Kocadere’de oturan vatandaşlar dertli. 82 yaşındaki Kore Gazisi Niyazi Öğün de buradaki konutlardan bir tanesinin sahibi. Bakın ne diyor:

“Belediyemizin temizlik ve diğer hizmetlerinden memnunuz. Ancak, 100 civarında konutun bulunduğu yerdeki yolumuzu bir türlü yaptıramadık. Ki, Urla Belediyesi’ne defalarca yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmamıza rağmen... Çevremizdeki bütün yollar asfaltlandı ama bizim yolumuz ele alınmadı. Biz de her türlü vergimizi ödüyoruz, ama 10 yıldır bir yolumuzu bile yaptıramadık. Yaz aylarında toz toprak içinde kalıyor, yağışlı günlerde ise dere gibi akan yolda yürüyemiyor ve zorluk çekiyoruz. Yağış sonrası yolda açılan çukurları da bu yaşımda etraftan el arabası ile temin ettiğim çakıllarla ben kapatıyorum. Urla’nın çalışkan Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu’nun bizim yolumuzu da ele almasını ve asfalt yaptırmasını istiyoruz.”

Bina girişinde ATM olur mu?

Buca’dan arayan Ayhan Orhan, “Yaya kaldırımlarına ve apartman kapı girişlerine konan bankamatiklerden şikayetçiyiz. Özellikle FORBES Sevgi Yolu’nda apartman girişlerine konan banka ATM’leri akılalmaz boyuta ulaştı. Apartmanların giriş çıkışları kapalı. Yetkililere soruyoruz: Bankalar bu izinleri nereden alıyorlar? Kiraları nereye ödenmektedir? Söz konusu kira alanlar apartman sakinleri ise bu kiranın vergisini ödemekteler mi? Allah korusun bu apartmanlara ambulans,itfaiye girmesi gerekse buradan doğacak sorunların sorumluluğu kimdedir?” diyor.

Sitenin trafosu yetersiz

20 Temmuz 2012 tarihli köşemizde “Her gün 3-4 kez elektrik kesiliyor” başlıklı haberimizde Seferihisar Doğanbey Ömür beldesi Yelken Sitesi’nden arayan Aydın Nural’ın şikayetini dile getirmiştik. Okurumuz, 2 yıldır her gün 3-4 kez elektriğin kesildiğini bildirmiş ve “Biz bu kesintileri daha ne kadar çekeceğiz?” diye dert yanmıştı. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları incelemede; söz konusu kesintilerin siteye ait özel trafodan kaynaklandığı tespit ederek site yönetimine trafonun güçlendirilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdiklerini bildirdiler.

İZBAN’ın rayları pislik içinde

Burası İZBAN’ın Halkapınar İstasyonu. Rayların arasındaki çöpleri kent duyarlığı olan bir okurumuz çekerken, görevliler “Fotoğraf çekmek yasak” diye uyarmış. Acaba bu görevli çöp atanları görmemiş mi? Durumu yetkililere iletmemiş mi? Burası yolcu yoğunluğu en çok olan bir istasyon. Fotoğrafları çeken okurumuz, “Bu istasyonu hava limanına giden turistler de kullanıyor. Güvenlik nedeniyle çöp kovası yok. İyi de ellerinde su petleri ve yiyeceklerle gelen vatandaşlar niçin uyarılmıyor?” diye soruyor.

Kır düğünü ve havai fişeğe izin vermeyin

İzmir Bayraklı 1914 Sokak sakinlerinden Melis Akdeniz, “Bayraklı ve çevresinde yaşayan bizler her gece evimizin içinde patlayan havai fişeklerden ve düğünlerden şikayetçiyiz. Ramazan ayı nedeniyle düğünler azaldı. Ancak, bayramdan sonra yine devam edecek. Evimiz Anadolu Caddesi ile Altınyol arasında bulunuyor ve buradaki iki kır düğünü bahçesi yaşamımızı alt üst ediyor. Gece 24.00’e kadar gürültü sağlığımızı etkilemeye başladı. Biz düğün yapılmasın demiyor, gürültü kirliliği ve havai fişek için önlem alınsın diyoruz.”

Konteyner kalktı yerler çöplük oldu

Gaziemir’in bazı bölgelerinde kaldırılan çöp konteynerleri halkı isyan ettirmeye başladı. Konteynerlerin kaldırılmasından sonra yerlerin pislik içinde kaldığını, yıkanmadığını ve ilaçlanmadığını belirten Mehmet Rençber bakın ne diyor: “Avrupa’da bazı ülkelerde bu bir kültür haline gelmiş, ama biz buna çok uzağız. Oralarda çöpler ayrıştırılarak sokaklara konuluyor, bizde ise işte manzara. Karşıyaka Belediyesi denedi ve başaramadı. Vatandaşlar delik poşetlere sulu yemek artıkları koyuyor. Torbalar patlıyor, kedi ve köpek deşiyor bu manzara ortaya çıkıyor. İnsanlar eğitilmeden dayatmacı anlayışla ancak bu kadar olur. Çöp konteynerlerinin tekrar konulmasını istiyoruz.”

Binamız hurda deposu oldu

Edremit Akçay’dan arayan okurlarımız, “Uğur Mumcu Caddesi 201 Sokak 5 numarada yaşayan kişiden şikayetçiyiz. Alt katta oturan bu kişi evini adeta çöp ev haline getirdi. Çevreden topladığı hurdalarıeve yığıyor. Yaşlı olması nedeniyle saygı gösteriyoruz ama çok rahatsızız. Belediyenin olaya yel koymasını, hurdaların kaldırılarak binamızın temizlenmesini ve bu kişinin uyarılmasını istiyoruz” diyorlar.

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