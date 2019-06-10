Buca’yı daha güzel bir kent yapacağız

Çocukların sıfır atık projesini alkışladığını ve destek vereceğini vurgulayan Başkan Kılıç; ayrıca can dostların satın alınmamasını, bakımevlerinden sahiplenilmesini istedi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Buca Belediye Başkanı seçilen Erhan Kılıç, görevi devraldığı gün “5 yıl boyunca sayın başkanımızla beraber çok güzel bir mesai geçirdik. O dönemde meclis üyesiydim. O mecliste başkanımız Piriştina’nın söylediği gibi ‘Ya biz olacağız, ya o meclisten bir başkan çıkaracağız’ dedi. Biz de bunu gerçekleştirdik. Başkanımız Piriştina’ya ve 2 ay süreyle bizimle çalışan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, Buca’yı nasıl daha yaşanabilir bir kent haline getiririz” demiş ve peş peşe yaptığı toplantılarda çalışma metotlarının nasıl olacağını programlamıştı.

‘Gurur duyuyorum’

Bugün sizlere iki anlamlı proje ile ilgili çalışmalardan örnek aktaracağım. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, geçen ay yapılan ‘Buca Akademi’ toplantısında, “Kaynakların boşa harcandığı atıl, kullanılmayan projeler yerine hemşehrilerimin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmek için çalışacağız. Önce bilimsel bir altyapı oluşturacağız. Buradan elde ettiğimiz verilerle nasıl bir gelecek düşünüyoruz, ona karar vereceğiz. Çalışmalarımızı ben yaptım yerine, birlikte yapalım diyerek gerçekleştireceğiz” dedi.

Geçen hafta ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ nedeniyle Buca’da yapılan etkinlikte, Bucalı çocukların atıklarla yaptığı defilede bir konuşma yapan Başkan Kılıç, özetle şunları dile getirdi: “İlçemizdeki Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu öğrencileri beni gururlandırdı. Çünkü, geleceğin en büyük sorunu olan sıfır atık hayallerini bugünden gerçekleştirdiler. Çocuklarımızı, öğretmenlerini ve ailelerini kutluyorum. İddia ediyorum; dünyayı ve doğanın değerini çocuklarımız kurtaracak. Hepsiyle gurur duyuyorum.”

14 Haziran’daki ‘Karne Günü’ öncesi, 12 Haziran’da Buca Belediyesi’nin Tınaztepe’de hizmet veren ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Pet Kafe’de, hayvansever miniklere patili karne verileceğini de aktaran Başkan Kılıç, “Öncelikle belirteyim; hayvanlar oyuncak değildir. Hemşehrilerimden karne hediyesi olarak, çocuklarına satın alma yerine, merkezimizden can dostları sahiplenmelerini öneriyorum. Bu hayvanların büyük bir bölümü maalesef pet shoplardan alınıp sokağa atılanlardan oluşuyor. Buca Belediyesi-Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) işbirliğiyle yılbaşı, doğum günü, karne günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günlerde vatandaşlarımız istedikleri takdirde buradan can dost sahibi olabilirler. Şimdiye kadar yüzlercesini sahiplendirdik. Tüm velilerimizi çocuklarıyla el ele bu etkinliğimize davet ediyorum” diye çağrıda bulundu.

Başkan Kılıç’ı kutluyor ve başarılar diliyorum.